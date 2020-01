L'Oroscopo della settimana che va dal 27 gennaio al 2 febbraio prevede la Luna spostarsi nei segni zodiacali dei Pesci, dell'Ariete e del Toro, che saranno tra i segni più fortunati della settimana. Venere in opposizione al segno della Vergine potrebbe creare qualche problema di cuore, al contrario Cancro sarà travolto da una ventata di novità sul fronte sentimentale, volte ad aumentare a dismisura l'affiatamento di coppia. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per la settimana dal 27 gennaio al 2 febbraio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni dal 27 gennaio al 2 febbraio 2020, segno per segno

Ariete: la Luna sarà favorevole al vostro segno zodiacale durante la settimana, soprattutto nelle giornate di giovedì e venerdì, pronta a darvi una mano in caso di necessità.

A completare la configurazione astrale ci saranno i pianeti Marte e Giove, che vi daranno le energie necessarie per lavorare senza particolari problemi. In ambito sentimentale l'umore sarà alle stelle, e di certo non mancheranno belle sorprese e occasioni fortunate. Per i cuori solitari il weekend potrebbe essere il periodo adatto per fare nuove conoscenze. Voto - 8,5.

Toro: avrete dalla vostra parte un oroscopo fortunato in ogni ambito, che vi permetterà di trascorrere momenti di pura passione con la vostra dolce metà.

Sarete piuttosto audaci e se avete già un partner non vi sentirete mai sazi dei suoi baci. I single che hanno stretto una conoscenza da poco, potrebbero vivere momenti totalmente inaspettati. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo l'oroscopo annuncia progetti interessanti da svolgere, che però potrebbero far rallentare le vostre attuali mansioni. Voto - 8.

Gemelli: potrebbe essere una settimana piuttosto stancante per voi nativi del segno, a causa di Marte in opposizione al vostro cielo.

In amore potrebbe esserci qualche discussione con il partner per via di un evento in arrivo. Siete entrambi elettrizzati ma fareste meglio a controllare il vostro carattere per non rovinare tutto. Per i single potrebbe essere un buon momento per impegnarsi o per fare nuove conoscenze. Sul fronte lavorativo la vita quotidiana procederà a rilento. Poche idee e poca voglia di fare potrebbero provocare qualche problema, anche nel rapporto con i colleghi.

Voto - 6.

Cancro: potrete contare sul pianeta Venere in quadratura al vostro cielo durante la settimana, che porterà una ventata di novità soprattutto sul fronte amoroso. Vi sentirete abbastanza affettuosi e secondo l'oroscopo, avrete la carica giusta per vivere un weekend davvero entusiasmante. Se siete single la vostra attesa verrà finalmente ripagata. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo potrebbe esserci qualche collega che vi farà innervosire. Se non dovete per forza lavorarci assieme, continuate per la vostra strada e non dategli corda più di tanto. Voto - 7,5.

Leone: avrete dalla vostra parte un imponente Marte che vi darà una certa dose di fortuna durante la settimana.

In amore riuscirete a imporvi e a far valere le vostre ragioni. Se siete arrabbiati con un familiare e siete convinti di avere ragione, non imponetevi e siete ragionevoli. Per quanto riguarda i single potrebbero nascere presto delle nuove relazioni. In ambito lavorativo Mercurio in opposizione vi farà faticare parecchio prima che riusciate a vedere dei buoni risultati. In ogni caso, non mollate e vedrete che riuscirete a farcela. Voto - 7,5.

Vergine: l'oroscopo prevede il pianeta Venere in opposizione al vostro cielo durante la settimana, e potrebbe creare qualche problema di cuore per voi nativi del segno, soprattutto per i single nati nella seconda decade.

Invaghiti di una persona in particolare, saranno in lotta con loro stessi per capire se sarà davvero la persona giusta. Le relazioni fisse avranno modo di consolidare il loro rapporto con dei piccoli festeggiamenti. Sul fronte lavorativo se la vostra situazione vi sembrerà ingestibile, cercate di trovare una soluzione, magari facendovi aiutare da un collega. Voto - 8.

Bilancia: l'appoggio del pianeta Venere potrebbe rivelarsi positivo durante la settimana, concedendovi alcune occasioni per poter convincere il partner a fare qualcosa per voi. Non sarà nulla di così speciale, ciò nonostante né gioverà molto l'affiatamento di coppia.

Per i single secondo l'oroscopo, fareste meglio a non pensare troppo al passato e concentrarvi di più sul presente. Sul fronte lavorativo cercherete di inseguire i progetti e desideri, ma sarà necessario tanto tempo affinché questi si realizzino. Voto - 8.

Scorpione: dal punto di vista lavorativo, l'oroscopo annuncia qualche difficoltà durante la settimana. I vostri progetti non andranno avanti esattamente come previsto. Nonostante potrà sembrare frustante, sarà necessario essere lucidi e non perdere le staffe. In ambito sentimentale ci saranno discrete prospettive per realizzare qualche bel sogno nel cassetto.

I single dovranno accettare il fatto che servirà pazienza prima che la persona amata possa ricambiare. Voto - 7.

Sagittario: qualche difficoltà sul fronte sentimentale potrebbe presentarsi durante la settimana per via di Venere sfavorevole al vostro segno. L'oroscopo consiglia di non innervosirvi qualora il partner non si dimostri all'altezza delle vostre aspettative. Piuttosto siate comprensivi e ascoltate sempre cosa avrà da dire. Per i single l'amore sarà nella aria e ciò dovranno fare sarà cogliere l'occasione. Nel lavoro Marte favorevole vi rende impareggiabili, al punto da ricevere complimenti per il vostro operato da parte dei colleghi.

Voto - 7.

Capricorno: avrete dalla vostra parte un oroscopo che vi renderà liberi e molto felici durante la settimana. Sarete convinti che tutto sia alla vostra portata, soprattutto sul posto di lavoro. Sarà l'approccio adatto per creare progetti lavorativi degni di nota. Sul fronte amoroso la vostra felicità sarà contagiosa e convincerete il partner a trascorrere ore di divertimento e di passione, senza pensare per una volta agli ostacoli della vostra vita quotidiana. Se siete single ci saranno novità in arrivo, forse in compagnia di amici. Voto - 8,5.

Acquario: gli influssi di Mercurio in quadratura al vostro segno zodiacale completano un oroscopo abbastanza discreto per voi.

In amore aspettatevi dei colpi di scena nella vostra relazione di coppia, soprattutto nella seconda parte della settimana. Per i single il weekend potrebbe essere il periodo migliore per fare nuovi incontri. Nel lavoro potreste rischiare qualche piccola tensione per via di progetti lavorativi che stanno per scadere. Dovrete darvi da fare per evitare dei possibili richiami. Voto - 7,5.

Pesci: sarete pronti per nuove conquiste durante la settimana grazie ad un'intrigante Luna nel vostro cielo, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Le relazioni fisse avranno modo di manifestare quei sentimenti difficili da esprimere ma che sono molto profondi.

Sul fronte lavorativo potreste ricevere una buona notizia che vi riguarda: potrebbe essere determinante per il vostro futuro. Tuttavia, non lasciatevi prendere dall'entusiasmo e continuate a fare del vostro meglio. Voto - 8,5.