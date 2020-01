L'Oroscopo del giorno 21 gennaio prevede un periodo pieno d'impegni per il Leone, mentre per il Capricorno la stanchezza si farà sentire. I nati sotto il segno del Toro saranno invece parecchio determinati nel portare avanti i loro progetti. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: la Luna dissonante potrebbe rendervi alquanto polemici. Dovrete fare i conti con alcune tensioni che potrebbero spingervi a rallentare. In amore potreste essere indecisi tra due relazioni.

Cercate di essere prudenti e poco impulsivi.

Toro: nonostante lo sfavore della Luna, la vostra determinazione vi aiuterà a portare avanti i vostri obiettivi in maniera serena. Dovrete approfittare di questa condizione di vantaggio per cercare di risolvere alcune problematiche di tipo economico. Non lasciate che delle problematiche irrisolte condizionino il vostro futuro.

Gemelli: per voi il mese di gennaio è stato abbastanza complicato, ma nella giornata del 21 gennaio ci sarà un buon recupero. Ci sono state alcune difficoltà che hanno condizionato le vostre relazioni personali.

Adesso però, per voi sarà arrivato il momento di ritrovare una buona dose di carica ed ottimismo.

Cancro: alcuni nati sotto il vostro segno zodiacale potrebbero dover risolvere dei dubbi che riguardano l'amore. Se avete intrapreso da poco una relazione, potreste volerla mettere in discussione. Prima del mese di febbraio, andranno messi i puntini sulle i per ripartire al meglio. Chi prova dei sentimenti per voi saprà come sorprendervi.

Leone: la giornata partirà per voi in maniera molto positiva. La Luna nel vostro segno zodiacale vi aiuterà ad ottenere un grande successo. Venere e Marte vi regaleranno maggiore grinta e voglia di impegnarvi.

Vergine: in questa giornata del 21 gennaio potreste risentire di un lieve calo fisico. Quando non state molto bene a livello salutare, tendete a diventare parecchio scontrosi con chi vi sta intorno.

Dovrete cercare di non angosciarvi troppo.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: nonostante siate sommersi da parecchie difficoltà riuscirete ad andare avanti mantenendo una certa positività. In ambito lavorativo ci sono state delle difficoltà e avete dovuto fare buon viso e cattivo gioco.

Scorpione: i nati sotto il vostro segno zodiacale vivranno una condizione astrologica positiva. In amore potrebbe esserci qualche perplessità, ma alla fine riuscirete a trovare i giusti compromessi.

Nella seconda parte del mese potrebbe esserci stato un lieve calo. A breve però, ci sarà un buon recupero.

Sagittario: Venere in ottimo aspetto nel vostro segno zodiacale renderà questa giornata del 21 gennaio molto interessante. Nell'ultimo periodo potreste essere stati confusi ed aver fatto delle scelte troppo azzardate. In questo momento sarete parecchio indecisi sulla scelta giusta da prendere.

Capricorno: in questo momento della vostra vita potreste essere penalizzati da parecchia stanchezza. Gli astri sono positivi per il vostro segno zodiacale, motivo per cui dovrete approfittarne ed essere maggiormente concentrati sul lavoro. Non sottovalutate i nuovi incontri: qualcuno potrebbe esservi d'aiuto.

Acquario: nella vostra vita sono in atto dei cambiamenti. Dovrete cercare di riflettere su quello che intendete fare nel vostro futuro. In base alla vostra esperienza dovrete scegliere da che parte proseguire. Cercate di non essere troppo frettolosi: potreste commettere qualche errore di valutazione.

Pesci: in questa giornata del 21 gennaio c'è una condizione astrologica molto positiva per i nati sotto il vostro segno zodiacale. Avrete nuove opportunità per riuscire ad emergere e mettere ordine nella vostra vita. Potreste aver dato eccessivo spazio ad una persona sbagliata. Cercate di rimediare ai vostri errori.