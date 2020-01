Nella giornata di giovedì 30 gennaio le relazioni dei nati del segno dello Scorpione saranno al culmine della spensieratezza, al contrario la Bilancia dovrà fare i conti con delle tensioni che intercorrono con il partner. Il lavoro andrà a gonfie vele per i nati del Capricorno, tanto che potrebbero ricevere una bella notizia sull'ambito professionale ed economico, mentre per i Pesci ci saranno dei contrattempi sul posto di lavoro.

A seguire, le previsioni segno per segno.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: nervosi. Nonostante un riposo abbastanza lungo, avvertirete un certo malessere fisico da non sottovalutare. Il partner - o qualcuno per lui - vi aiuterà a tranquillizzarvi.

Toro: in netto rialzo. Non solo la salute e le energie, ma anche il lavoro sarà molto più redditizio proficuo. Sarà opportuno non eccedere con gli sforzi, sia che si tratti di fatica fisica che mentale.

Gemelli: non dovrete far altro che rimettere in ordine le idee, soprattutto per il lavoro che al momento non vi soddisfa e se avete un amore tentennante.

Un po' di solitudine sarà preziosa se vorrete risolvere ogni cosa entro breve.

Cancro: vi arrabbierete per un nonnulla, sia in ambito familiare che in quello prettamente lavorativo. Qualche questione irrisolta è la causa di questo atteggiamento turbolento, cercate di porvi rimedio.

Leone: affronterete i problemi a viso aperto, completamente liberi da ogni paura o titubanza. Focus sulle amicizie, sul divertimento e sulle uscite, ma soltanto nel tardo pomeriggio, quando non ci saranno ostacoli di altro tipo.

Vergine: il partner vi potrebbe far notare qualche disattenzione nei suoi confronti a causa del fatto che ultimamente siete stati, e lo siete ancora, sommersi di lavoro. Cercate di dare spazio ai vari ambiti senza trascurare niente.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: un dissidio con il vostro partner vi darà da pensare, ma dovreste cercare di essere più “morbidi” per tentare di sistemare le cose senza troppi litigi.

Potreste rimediare con qualcosa di romantico da proporre.

Scorpione: tanto erotismo e tanto romanticismo saranno alla base dell'affinità che si respirerà in questa giornata all'interno della vostra coppia. Avvertirete anche maggiore fiducia nei confronti del vostro rendimento lavorativo. Siete insomma al top sotto tutti i punti di vista.

Sagittario: ci sarà molta serenità in amore, tanto che riuscirete a fare qualche progetto che, non esageratamente grande, varrà comunque la pena di realizzare. Siate meno infastiditi sul posto di lavoro.

Capricorno: una promozione o un aumento di stipendio colorerà la vostra giornata dopo tanto tempo speso a dare il meglio di voi stessi.

Ci sarà anche maggiore condivisione con gli affetti, finora lasciati un po' da parte.

Acquario: in famiglia si respirerà un'atmosfera meno tesa e ricca di iniziative interessanti che faranno felici voi e gli altri. Avrete modo anche di fare un po' di shopping o di organizzare qualcosa fuori porta.

Pesci: sarà una giornata di riflessioni serie sulla vostra vita di coppia. Però il lavoro potrebbe richiamarvi al dovere in un momento decisamente poco opportuno. Pensate alle vostre priorità.