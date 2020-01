Le previsioni astrologiche del periodo che va dal 27 gennaio al 2 febbraio 2020 vedono un cielo caratterizzato dal cambio di Segno di Mercurio che passerà nei Pesci. Ci sarà tanta fantasia e creatività per tutti e in tutti i campi! Porterà vantaggi pratici ai Segni d'Acqua, un po' di nervosismo per i Gemelli e parecchia ingenuità per il Sagittario.

Gemelli: attenzione alla distrazione

Ariete: le amicizie e i progetti sono sempre in primo piano, ma prossimamente Mercurio nei Pesci ti renderà molto meno lucido.

Il campo della carriera è ancora sotto ai riflettori e in questo periodo procede sicuramente meglio, ma già sai che c'è davvero ancora tanto da fare. Per l'amore il consiglio è quello di approfittare di questo periodo di perfetta sintonia e intensità con il partner.

Toro: i prossimi giorni saranno caratterizzati da un certo malumore provocato da qualche dissapore con il tuo partner. La tua situazione di coppia sembra di nuovo stabile, ma in realtà c'è tanto di cui parlare e da chiarire. Mercurio nel Segno romantico dei Pesci ti aiuterà a farlo.

Gemelli: l'aria frizzante di questo periodo non passa certo inosservata. Per qualcuno è possibile l'organizzazione di un viaggio anche all'estero. Altri, invece, si dedicheranno volentieri alla lettura di un buon libro. Dalla prossima settimana sarà necessario fare molta attenzione alla tua proverbiale distrazione e alla simpatica isteria che ne consegue, quando non trovi quello che non ricordi dove hai lasciato.

Cancro: sono mesi che i riflettori sono puntati sul tuo rapporto di coppia che è sicuramente da valutare e, per alcuni, da decidere se tagliare. Da questo punto di vista con Mercurio nei Pesci sarà possibile iniziare a parlarsi, finalmente, senza timore di non essere capiti. Detto questo, ci sono nell'aria anche tentazioni abbastanza notevoli.

Leone: poco sentimento e molto eros, è questa la sintesi del periodo.

La situazione sarà ancora più favorita da Mercurio in passaggio nei Pesci, che ti inviterà a lasciarti andare completamente e a non pensare sempre alle conseguenze. La scelta di vivere o meno flirt o passioni estemporanee è, quindi, tutta tua.

Vergine: se sei genitore, il rapporto con i tuoi figli continua a essere la nota più importante suonata nella sinfonia del quotidiano. È possibile, però, qualche noia nella gestione dell'abitazione e per qualcuno potrebbe arrivare un documento che porterà un piccolo problema da risolvere molto velocemente.

Scorpione: rischio di rottura

Bilancia: bella la comunicazione con la persona chi ti interessa e l'ispirazione se ti occupi di arte e creatività.

Se sei in coppia da molto tempo, hai la possibilità di veder rifiorire il rapporto, magari con l'organizzazione di un weekend romantico. Il passaggio di Mercurio in Pesci porta l'accento sul lavoro e sul quotidiano e consiglia l'acquisto di scarpe nuove!

Scorpione: per molti di voi c'è sempre nell'aria il rischio di rottura di un rapporto finora considerato stabile. È vero che Mercurio nei Pesci porterà un momento di relax, in particolare nella comunicazione, ma potrebbe essere di aiuto anche per poter, finalmente, capire che cosa volete fare: continuare a vivere una storia finita o decidere di tagliare?

Avete un anno per pensarci.

Sagittario: una gran voglia di meditare, di riflettere, di entrare in profondità si unisce a un dinamismo a volte eccessivo. Attenzione, perché con il passaggio di Mercurio in Pesci si accentuerà quella poca lucidità che hai di base a causa del tuo idealismo. Devi imparare (e il consiglio è sempre valido) a valutare meglio ogni situazione e a non fidarti proprio di tutti.

Capricorno: Giove in modo diretto. Non ti ingrasserai: non ti preoccupare! Dovrai, però, risolvere molte situazioni finora lasciate in sospeso. Mercurio ti darà un grandissimo aiuto e se ti occupi di scrittura, prossimamente sarai favorito da una bella ispirazione.

Per tutti gli altri: sono in arrivo visite di amici, parenti e conoscenti.

Pesci: super favorito da Mercurio

Acquario: dinamicità e movimento: ecco le tue parole d'ordine degli ultimi giorni. Hai avuto molto da fare in campo lavorativo; in particolare, ti sei occupato di preparare piani e progetti per il futuro. C'è ancora molto da cambiare e questo mese l'attenzione sarà concentrata sulle entrate economiche, che prossimamente potrebbero aumentare.

Pesci: il prossimo arrivo di Mercurio porterà una nota ciarliera niente male! A parte gli scherzi, le previsioni dicono che tra poco arriverà il periodo giusto per dedicarti allo shopping.

Venere attualmente in transito nel Segno sta accentuando pregi e difetti: vedi tu, quindi, dove e come vuoi agire per migliorarti. Attenzione ai chili di troppo in arrivo (o già arrivati).