Durante la settimana che va da lunedì 10 a domenica 16 febbraio 2020 la costellazione del Toro avrà ancora nei suoi gradi il pianeta Urano, che insieme alla posizione degli altri pianeti conferirà loro un atteggiamento molto sospettoso e a tratti “paranoico”. La Luna abbandonerà i gradi della costellazione della Vergine, mitigando l'interesse dei nati di questo segno sul piano sentimentale. I segni dell'Ariete e dei Gemelli avranno qualche difficoltà a livello gestionale e pratico sul posto di lavoro, ma anche per quanto riguarderà le finanze.

A seguire, approfondiamo le previsioni della prima sestina della settimana, ovvero quella compresa fra Ariete e Vergine.

L'oroscopo dall'Ariete ai Gemelli

Ariete: ci sarà una situazione precaria dal punto di vista economico, perciò dovrete stringere i denti cercando di non fare troppi acquisti, per lo più “inutili”. L'equilibrio precario della vostra situazione amorosa dovrà essere salvaguardato, perciò evitate i litigi ma soprattutto quelli di gelosie immotivate.

Toro: guardinghi. Vi sentirete molto sospettosi nei confronti del partner.

Il suo atteggiamento, anche se a fin di bene, potrebbe farvi insospettire molto facilmente. Si cercherà comunque di prendere una decisione per un'eventuale riappacificazione, soprattutto nel fine settimana.

Gemelli: qualche ostacolo sul posto di lavoro e molte perplessità in ambito burocratico ed affaristico. Evitate di concludere affari o investimenti di dubbia origine e di “osare” troppo con il denaro.

L'amore subirà una piega molto remissiva e fredda, per il momento non ci sarà molta complicità.

Dal Cancro alla Vergine

Cancro: molta dell'avversione del periodo precedente nei riguardi del partner sarà praticamente dimenticata. Se la prima parte della settimana sarà fatta di riappacificazioni, la seconda l'umore e l'affiatamento saliranno vertiginosamente. Un weekend all'aria aperta - o semplicemente trascorso insieme - rafforzerà la vostra relazione.

Leone: sarà una settimana di stallo, in cui non accadrà praticamente nulla sul fronte lavorativo. Ottime però le prospettive di recuperare dei progetti lasciati in sospeso in precedenza per sfruttarli nel prossimo futuro. Il partner sarà un indispensabile “compagno di viaggio” per eventuali problemi di stampo familiare da risolvere.

Vergine: all'interno della coppia potrebbero verificarsi dei segnali di “cedimento”, in cui le incomprensioni saranno quasi all'ordine del giorno. Avrete però dalla vostra una situazione finanziaria che si solleverà in modo decisamente invidiabile, tanto da permettervi dello shopping sfrenato con gli amici.