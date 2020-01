L'Oroscopo di questo lunedì 20 gennaio vedrà i nati sotto il segno dei Gemelli e della Bilancia fare un incontro molto interessante, mentre Toro e Sagittario saranno un po' confusi sul da farsi. Di seguito approfondiamo le previsioni astrologiche e la classifica dei dodici segni zodiacali.

Previsioni astrologiche, ultime cinque posizioni

12° Pesci: sarà una giornata molto impegnativa sul lavoro, ma non demoralizzatevi troppo, inoltre dovrete stare attenti perché ci sono alcune persone che vi stanno ostacolando.

Cercate di essere gentili e mantenere la calma perché secondo l'oroscopo tutto migliorerà già da martedì.

11° Toro: purtroppo avete poca energia e vi sentite stanchi e spossati. Dovete cambiare stile di vita, fate orari più regolari e seguite un'alimentazione più sana. Una persona vi ha deluso, ma non dateci peso e andate avanti.

10° Sagittario: purtroppo state girando un po' a vuoto, non sapete bene cosa volete fare e questo vi mette una forte angoscia addosso. Il consiglio è quello di stabilire delle priorità anche semplici a partire da questo lunedì, concentratevi su quello che più vi preme e tutto andrà per il meglio.

9° Leone: è decisamente un giorno no per voi amici del Leone, non avete voglia di vedere e sentire nessuno, tuttavia dovete capire che è solo uno stato mentale, le cose non vanno male, quindi tirate fuori la vostra solita grinta e reagite. Salute ottima come sempre.

8° Ariete: l'oroscopo vi vede un po' in affanno in questo periodo, il problema vero è che state cercando di accontentare un po' tutti, dimenticando quello che voi desiderate.

Va bene che tutti vi amino e vi rispettino, ma tornate ad essere leader un po' più severi. Occhio perché una telefonata potrebbe davvero farvi uscire fuori dai gangheri.

Classifica e oroscopo dalla settima alla quarta posizione

7° Capricorno: c'è di buono che il periodo più stressante sul lavoro è finito quindi ora potete dedicarvi all'amore. Un consiglio amici del Capricorno: non siate i soliti testardi, dovete essere più morbidi con chi vi ama o si stuferà di voi.

6° Cancro: dopo alcuni giorni di tensione finalmente potrete godervi un po' di relax e tranquillità. Non accadrà nessun evento in particolare, ma starete bene con voi stessi e con gli altri e questo migliorerà decisamente il vostro karma.

5° Vergine: in questo periodo la vostra forza risiede in una persona meravigliosa che è al vostro fianco. Rallentate i ritmi sul lavoro, godetevi la famiglia e questo splendido periodo, perché durerà tanto, del resto secondo L'Oroscopo del 2020 è il vostro anno.

4 Gemelli: farete un incontro molto interessante che vi renderà molto felici. Ricordate di abbracciare una persona a cui volete davvero bene, perché ne ha tanto bisogno e voi lo sapete bene.

Le prime tre posizioni

3° Bilancia: L'oroscopo di questo lunedì vi vede finalmente uscire fuori dalla piccola crisi economica in cui eravate piombati. Inizieranno ad arrivare i primi soldini, senza contare che farete un incontro davvero importante in amore.

Per chi ha un rapporto duraturo, in arrivo una bella notizia.

2°Acquario: meritatamente sul podio avete fatto uno splendido percorso in questi giorni e meritate questa giornata ricca di soddisfazioni. Ci saranno dei cambiamenti ma saranno tutti positivi. Complimenti davvero.

1° Scorpione: per la prima volta in questo gennaio del 2020 siete il segno del giorno. Purtroppo avete attraversato un periodo un po' negativo, ma alla fine l'avete spuntata e chi ce l'aveva con voi si è dovuto ricredersi. In breve arriveranno soldi, soddisfazioni in campo sentimentale. La vostra salute è perfetta.