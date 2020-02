Nel fine settimana del 22 e 23 febbraio 2020 a livello astrale troveremo la Luna passare dal segno dei Pesci (dove stazionano Nettuno, il Sole e Mercurio) al segno dell'Acquario, mentre Giove, Saturno, Plutone e Marte sosteranno in Capricorno. Venere permarrà sui gradi dell'Ariete come Urano che rimarrà stabile in Toro ed il Nodo Lunare che continuerà il suo moto in Cancro. Oroscopo favorevole per Gemelli ed Acquario, meno entusiasmante per Scorpione e Toro.

Sul podio

1° posto Gemelli: lavoro top.

Le faccende professionali in casa Gemelli andranno presumibilmente a gonfie vele questo fine settimana, quindi sarà doveroso spingere col piede dell'acceleratore.

2° posto Acquario: umore top. Nella giornata di sabato, complice la Luna in sestile a Venere, il tono umorale nativo sarà alle stelle e non faticheranno ad accorgersene partner ed amici, i quali faranno a gara per stare in loro compagnia.

3° posto Bilancia: sereni. Nel focolare domestico il clima potrebbe volgere al bello e tale rinnovata serenità cimenterà la simbiosi della relazione amorosa in essere.

I mezzani

4° posto Capricorno: energici. Il bottino energetico del fine settimana sarà, c'è da scommetterci, stracolmo in casa Capricorno ed i nativi potrebbero orientare tale mole di forze nel settore domestico, dedicandosi al fai da te.

5° posto Sagittario: routine. Gli Astri posizionati perlopiù in maniera neutrale non si cureranno più del dovuto dei nativi facendo scivolare le giornate in maniera routinaria.

6° posto Leone: spossati. Le energie potrebbero venir meno, sopratutto sabato, e molti nati del segno opteranno per rallentare i ritmi in modo da ritemprare il loro benessere psico-fisico.

7° posto Vergine: finanze flop. Nella giornata di domenica, complice la quadratura Venere-Giove, i nati Vergine dovranno evitare spese impreviste e non indispensabili, onde evitare sgradite sorprese nel bilancio economico.

8° posto Cancro: figli. La prole questo weekend darà presumibilmente da pensare ai nativi ed al partner, in merito a dei comportamenti sopra le righe di cui sarà fondamentale discutere.

9° posto Ariete: dubbiosi. Le scelte dell'ultimo periodo potrebbero essere messe in discussione questo fine settimana, tanto che alcuni dei nati del segno decideranno di tornare sui propri passi.

Ultime posizioni

10° posto Toro: distratti. Mercurio ed Urano camminano all'indietro e la concentrazione dei nativi potrebbe appannarsi d'improvviso, rendendo complicate anche le semplici e routinarie mansioni quotidiane.

11° posto Scorpione: stressati. Le attività pratiche rimandate nei giorni scorsi si sommeranno a quelle di questo weekend e, sopratutto il 23, il rischio di stress sarà elevato.

12° posto Pesci: oziosi. La voglia di mettersi in gioco sarà quasi nulla, visto che i nati Pesci preferiranno presumibilmente dedicare del tempo a loro stessi ciondolando qui e lì per la loro casa.