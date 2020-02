Lunedì 24 febbraio 2020 troveremo sul piano astrale la Luna, il Sole, Nettuno e Mercurio nell'orbita dei Pesci mentre Saturno, Giove, Marte e Plutone stazioneranno sui gradi del Capricorno. Urano permarrà nel segno del Toro come Venere che rimarrà stabile in Ariete. Oroscopo favorevole per Cancro e Pesci, meno entusiasmante per Vergine e Capricorno.

Sul podio

1° posto Scorpione: passionali. La settimana inizierà probabilmente sotto i migliori auspici per quanto riguarda la sfera sentimentale dei nativi che potranno godere di una ritrovata passionalità nel ménage amoroso.

2° posto Pesci: galanti. Lunedì dove la galanteria potrebbe tornare a regnare sovrana nel focolare domestico nativo con grande soddisfazione dell'amato bene che, ultimamente, lamentava una certa trascuratezza.

3° posto Cancro: lavoro top. Dopo alcune giornate burrascose, ecco che quest'oggi le vicende professionali potrebbero attraversare un momento florido ed i dissidi lasciar spazio ad un clima più sereno.

I mezzani

4° posto Gemelli: tono umorale alle stelle per i nati del segno questo lunedì, tanto che partner ed amici faranno a gara per stare in loro compagnia.

5° posto Acquario: figli. Il focus odierno nativo di oggi, con ogni probabilità, sarà orientato verso l'educazione dei figli che sarà motivo di scambio di vedute con l'amato bene.

6° posto Toro: fiacchi. Le energie potrebbero rappresentare il tallone d'Achille dei nati del segno che dovranno rallentare i ritmi odierni in modo da scongiurare qualsiasi affaticamento fisico eccessivo.

7° posto Leone: amore flop.

Qualcosa potrebbe non girare per il verso giusto nelle faccende amorose dei nati Leone in quanto i Luminari in angolo avverso renderanno il clima piuttosto ostico.

8° posto Sagittario: pessimisti. Effemeridi poco concilianti quest'oggi per i nativi che, c'è da scommetterci, affronteranno la giornata con un velo di pessimismo che aleggerà nelle loro menti.

9° posto Bilancia: stressati. Le incombenze pratiche che graveranno sulle spalle native potrebbero risultare più del dovuto facendo subentrare un pizzico di stress nella loro giornata.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: lavoro flop. Nell'ambiente professionale una piccola incomprensione con un collega si trasformerà presumibilmente in un diverbio accesso lasciando sgomenti i nati Capricorno che non volevano instaurare una discussione.

11° posto Vergine: umore basso. Quel sorriso capovolto potrebbe essere figlio dalle poco concilianti effemeridi di questo lunedì. Sarà bene rimandare a giornate più spensierate qualsiasi discussione chiarificatrice.

12° posto Ariete: bizzosi. Lunedì probabilmente intriso di nervosismo quello che vivranno i nati del segno, specialmente nell'ambiente professionale dove i rapporti con capi e colleghi risulteranno controversi.