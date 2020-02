Le previsioni dell'Oroscopo relative alla giornata di lunedì 24 febbraio rivelano delle prospettive poco favorevoli per i segni zodiacali dell'Ariete, dello Scorpione e dei Pesci mentre riserverà dei buoni auspici per quanto riguarda i nati sotto il segno del Toro, del Cancro e dell'Acquario. Fortuna in arrivo per il Leone. Vediamo quali saranno le previsioni astrologiche per la giornata di lunedì 24 febbraio.

Oroscopo del giorno 24 febbraio, da Ariete a Cancro

Ariete: difficoltà sentimentali per l'Ariete.

Ultimamente avete percepito una certa freddezza nel vostro rapporto. I cattivi consigli e i pregiudizi da parte di altre persone hanno sicuramente influito negativamente nella coppia. Lunedì sarà una giornata poco rassicurante ma nonostante ciò potrete comunque tentare di operare verso un miglioramento.

Toro: volete avere di più, siete ottimisti cercando di ottenere risultati migliori. Avete delle aspettative altissime riguardo i vostri futuri progetti, dovete solo capacitarvi di doverli portare a termine.

Splendido il momento per il rapporto di coppia, l'intesa con il partner raggiungerà l'apice. Lunedì sarà una giornata speranzosa dal punto di vista professionale, sarà bene avere dei buoni propositi.

Gemelli: sarà necessario consolidare il vostro rapporto solamente nel caso in cui siate pronti a fare un passo avanti nella vostra vita. In caso contrario sarà opportuno prendervi più tempo per avere le idee più chiare.

Lunedì giornata appagante ma non troppo.

Cancro: avete da poco intrapreso un nuovo percorso e siete abbastanza fiduciosi nelle vostre capacità, tuttavia riservate ancora qualche piccolo timore di fallire gli obiettivi prefissati. Mantenete un atteggiamento ottimista e impegnatevi sempre al massimo, i risultati arriveranno al tempo giusto. Lunedì giornata favorevole, secondo l'oroscopo.

Previsioni astrali per lunedì 24 febbraio da Leone a Sagittario

Leone: fortuna in vista per nativi del Leone. La Luna vi tramanderà buoni influssi per la giornata di lunedì e forse potrebbe anche esserci qualche piccolo colpo di fortuna. Sfruttatelo con moderazione.

Vergine: l'impazienza non facilita la vostra situazione. Ogni cosa ha il suo tempo, un frutto acerbo non è ancora adatto per essere consumato e anche se l'attesa non fa proprio al caso vostro dovrete comunque sforzarvi di mantenere un atteggiamento paziente. Lunedì sarà una giornata di incertezze, forse dovrete operare qualche chiarimento.

Bilancia: dovete perseverare sui vostri princìpi, l'opinione degli altri non sempre è importante e a volte è meglio non farvi influenzare troppo da altre idee che potrebbero rivelarsi sbagliate. Lunedì sarà una giornata serena ma non sono escluse eventuali discussioni.

Scorpione: l'inizio della settimana risulterà non del tutto favorevole soprattutto dal punto di vista lavorativo. Dovrete giocarvi bene le vostre carte migliori: così riuscirete ben presto ad ottenere qualche soddisfazione.

Sagittario: una persona che fa parte delle vostre amicizie sta ultimamente mostrando degli atteggiamenti un po' troppo pacchiani per i vostri gusti.

La vostra tolleranza ha un limite e quando questo limite viene superato siete anche disposti a tagliare i contatti. Lunedì giornata di routine, potrebbe esserci un calo del vostro umore.

Oroscopo giornaliero da Capricorno a Pesci

Capricorno: necessitate di un netto rinnovamento delle vostre capacità professionali. Lunedì potrete prendere qualche buona iniziativa per alcuni aggiornamenti, migliorando così il vostro grado di competizione.

Acquario: siete riusciti a recuperare da un periodo abbastanza difficile. A questo punto dovrete impegnarvi per mantenere sempre un atteggiamento positivo davanti ad ogni avversità.

Lunedì sarà una giornata sufficientemente favorevole, secondo l'oroscopo.

Pesci: siete decisi a voltare pagina e a ricominciare tutto da capo. Una piccola grana, però, vi impedisce di iniziare questo nuovo cammino. Qualcosa vi tiene ancora legati al vostro passato, è necessario dunque ridare un certo ordine alle vostre emozioni. La giornata di lunedì non sarà del tutto fluida, qualche piccolo imprevisto potrebbe rallentarvi.