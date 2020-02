Lunedì 2 marzo 2020 troveremo sul piano astrale la Luna sostare in Gemelli, mentre Saturno, Plutone, Giove e Marte stazioneranno sui gradi del Capricorno. Il Sole, Nettuno e Mercurio permarranno in Pesci, così come Urano continuerà la sua orbita in Toro. Infine Venere rimarrà stabile in Ariete ed il Nodo Lunare sarà in Cancro.

Oroscopo favorevole per Bilancia ed Acquario, meno roseo per Ariete e Scorpione.

Sul podio

1° posto Bilancia: mondani. La voglia di divertirsi sarà presumibilmente soddisfatta nelle ore pomeridiane, quando i nativi decideranno di trascorrere delle ore spensierate assieme alle vecchie amicizie.

2° posto Acquario: i nativi potrebbero ricevere delle grandi soddisfazioni dai figli, come un buon voto universitario o una pagella degna di nota, e ne saranno davvero entusiasti.

3° posto Toro: denaro in arrivo. Urano in moto diretto nella seconda casa, in sestile a Mercurio ed in trigono a Marte, indica grosse chance di ricevere una somma di denaro inaspettata durante la giornata odierna.

I mezzani

4° posto Leone: attendisti. Le effemeridi della prima giornata settimanale sembrano essere apparentemente disinteressate ai nati Leone, i quali potranno assumere un mood attendista ponderando a dovere le prossime mosse da attuare.

5° posto Sagittario: umore top. Lunedì che si prospetta brioso per i nativi, sopratutto nelle faccende professionali, con i nuovi colleghi a cui faranno subito un'ottima impressione.

6° posto Capricorno: routine. Giornata senza infamia né lode quella che potrebbero vivere i nativi. Sarà bene armarsi di buona volontà e dedicarsi a quelle faccende poco entusiasmanti sempre rinviate, come il cambio di stagione o il riassetto della cantina.

7° posto Vergine: irritabili. Saturno di Terra quadrato a Venere di Fuoco renderanno i nati del segno estremamente irritabili nel focolare domestico, tanto che il partner, esausto delle loro lamentele, li redarguirà.

8° posto Gemelli: malinconici. I pensieri potrebbero tornare ad un vecchio ricordo che sembrava sopito portando nel lunedì dei nativi un velo di malinconia. Lavoro in secondo piano.

9° posto Pesci: diplomatici.

La settimana inizia con 24 ore in cui i nativi daranno probabilmente sfoggio della loro peculiarità regina, ovvero la diplomazia, ma stavolta l'interlocutore non cadrà nella loro trama dialettica.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: sfacciati. Sarà probabile assistere ad una versione dei nativi senza filtro, i quali agiranno e comunicheranno senza porgere la minima attenzione alle circostanze, a causa della doppia pesante quadratura tra Venere ed il duetto Saturno-Nettuno.

11° posto Scorpione: diffidenti. La giornata nasconderà qualche perplessità legata, con tutta probabilità, ad una persona conosciuta da poco che non riuscirà a convincerli del tutto.

12° posto Cancro: stand-by. Chiudere il mondo circostante fuori dall'uscio di casa è ciò che potrebbero decidere di fare i nati del segno, perchè gli Astri li bersaglieranno già dal mattino. La nota positiva riguarda il rimettersi in forze, che una giornata di fermo può regalare.