Nella settimana dal 2 all'8 marzo 2020 troveremo sul piano astrale Venere passare dal segno dell'Ariete al Toro (dove staziona Urano), nel frattempo Mercurio viaggerà dai Pesci (facendo compagnia a Nettuno ed al Sole) verso l'Acquario. Infine Saturno, Giove, Marte e Plutone permarranno nell'orbita del Capricorno come il Nodo Lunare che continuerà il suo moto in Cancro. Oroscopo favorevole per Acquario e Toro, meno roseo per Pesci e Leone.

Sul podio

1° posto Acquario: poliedrici. Settimana che si prospetta sfavillante per i nativi i quali, con ogni probabilità, si orienteranno su nuovi fronti professionali traendone copiose gratifiche morali ed economiche.

2° posto Toro: shopping. Urano retrogrado nella loro orbita li spingerà a non esagerare con le spese ma, sostenuti dal terzetto Giove-Saturno-Marte è probabile che non gli diano ascolto concedendosi un acquisto agognato da tempo.

3° posto Capricorno: stacanovisti. La dedizione e la caparbietà con cui si dedicheranno alle faccende professionali questa settimana sarà marcata e, presumibilmente, non faticheranno ad accorgersene nemmeno i piani alti aziendali.

I mezzani

4° posto Vergine: ottime finanze.

Il settore economico dei nati Vergine potrebbe navigare in acque tranquille, facendo optare molti nati del segno per mettere qualche soldino da parte per eventuali periodi di magra.

5° posto Gemelli: prole. Sette giorni incentrati, c'è da scommetterci, sull'educazione dei figli che sarà motivo di scambio di vedute con l'amato bene, per trovare il giusto compromesso che faccia felice tutte le parti in causa.

6° posto Cancro: imbronciati. Il sorriso capovolto che metteranno probabilmente in campo questa settimana sarà un dono sgradito dello scontro tra Luna e Sole. Lavoro in stand-by.

7° posto Sagittario: amore flop. Le faccende di cuore in casa Sagittario potrebbero attraversare qualche burrasca emotiva questa settimana, quindi sarà bene fare orecchie da mercante se il partner esagererà con le parole.

8° posto Leone: fine settimana flop. La Luna di Fuoco e Venere d'Acqua inaugureranno la settimana felina, che avrà parecchie chance di divenire meno entusiasmante con l'arrivo del weekend.

9° posto Bilancia: stress. Tante, forse troppe, le incombenze pratiche e lavorative che graveranno sul groppone nativo questa settimana. Sarà bene rimandarne alcune per evitare di stressarsi.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: cambiamenti. La settimana potrebbe necessitare di una riorganizzazione delle priorità che, sulle prime, lascerà disorientati i nativi che, solo nel weekend, capiranno di aver imboccato il versante idoneo alle loro peculiarità.

11° posto Pesci: letargici. La voglia di comunicare col mondo circostante potrebbe essere ridotta al lumicino in questi sette giorni, malgrado la dolce metà insista nel proporgli uscite mondane.

12° posto Ariete: invidiosi. Nell'ambiente professionali i nativi saranno presumibilmente alle prese col controverso sentimento dell'invidia, che gli farà vedere i risultati dei colleghi come migliori dei loro.