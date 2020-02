Parte un nuovo mese per tutti e dodici i segni zodiacali. Siamo giunti a marzo, inizia quindi un nuovo periodo che porterà novità e cambiamenti in amore e nel lavoro.

Nel dettaglio approfondiamo l'Oroscopo e le previsioni dell'1 marzo 2020 per tutti e dodici i segni zodiacali.

Astri e oroscopo dell'1 marzo: la giornata da Ariete a Vergine

Ariete: in amore Venere è in transito nel vostro segno. Potrete risolvere gli eventuali problemi di una storia. Nel lavoro vi sembra di fare molto ma di ottenere poco, non impuntatevi in questa fase del mese.

Toro: per i sentimenti a breve Venere sarà nel vostro segno. Questo è un momento di forza per quelli che vogliono rimettersi in gioco. Nel lavoro è un momento ideale per far valere le vostre esigenze. Marte, Saturno e Giove sono in ottimo aspetto.

Gemelli: a livello amoroso il mese di marzo parte in modo interessante, in particolare per i single che vogliono fare nuovi incontri. Nel lavoro non manca qualche incertezza. Attenzione solo alle questioni economiche, ma questo è normale perché il periodo non aiuta.

Cancro: per i sentimenti cercate di resistere alla tentazione di buttare tutto all'aria in una storia. A livello lavorativo ci sono tanti pianeti dissonanti che porteranno contrasti con le persone al vostro fianco. Alcuni hanno anche deciso di chiudere una situazione.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale è arrivato il momento di fare una scelta importante. Nel complesso questa sarà una giornata stancante.

Nel lavoro è un momento di revisione per gli accordi e per le questioni economiche.

Vergine: in amore è un periodo ideale per vivere al meglio una storia, Venere a partire dal giorno 5 diventerà favorevole. Nel lavoro marzo aiuterà, potrete raggiungere un bel traguardo.

Previsioni e oroscopo dell'1 marzo: la giornata da Bilancia a Pesci

Bilancia: a livello sentimentale potreste fare delle scelte importanti.

Nel lavoro alcune situazioni presto si sbloccheranno, non è escluso comunque che vogliate chiudere una situazione che vi crea disagio.

Scorpione: per i sentimenti il mese porterà abbastanza tensioni, alcune coppie sono chiamate ad una revisione. E a livello lavorativo entro poche settimane arriverà una buona risposta.

Sagittario: il mese inizia con Venere favorevole, questo porterà cambiamenti positivi in una storia che ha vissuto una crisi. Nel lavoro tornano occasioni interessanti. Ottimo questo oroscopo per coloro che lavorano in proprio.

Capricorno: per i sentimenti Venere sta per iniziare un transito positivo e dal giorno 5 molte cose cambieranno a vostro favore.

A livello lavorativo in questi giorni dove cercare di recuperare un po' di serenità interiore.

Acquario: per i sentimenti ogni cambiamento andrà portato avanti con attenzione perché il mese di marzo potrebbe creare qualche contrasto. Nel lavoro la Luna in opposizione crea qualche conflitto.

Pesci: a livello amoroso siete alla ricerca di maggiore stabilità. Questa sarà una giornata di recupero, perciò dovete evitare di rimandare le cose. Nel lavoro sono favoriti i nuovi progetti, sarà possibile che arrivi una conferma entro il 13 del mese.