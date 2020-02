L'Oroscopo preannuncia che marzo 2020 si rivelerà un mese propizio soprattutto nell'ambito del lavoro. Infatti, esso vedrà benevoli i pianeti dell'amore e dell'energia per il segno della Vergine che alimentano positività nelle storie d'amore e nelle amicizie. Come a Febbraio, Mercurio entrerà nel segno del Cancro per chiudere relazioni arrivate ormai al capolinea.

Previsioni astrali: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: è una buona fase creativa, caratterizzata anche da grandi proposte. Purtroppo, le grandi speculazioni metteranno un po' in crisi l'Ariete.

Per quanto riguarda l'amore, questo segno dovrebbe prestare più attenzione ai sentimenti. Inoltre, coloro che si trovano in procinto di chiudere una relazione rifletteranno sulle mosse da adottare. Nella metà di marzo bisognerà maturare una grande pazienza per i nuovi rapporti. Il segno dell'Ariete dovrà sopportare un po' di nervosismo.

Toro: ci saranno occasioni e progetti importanti. Anche l'amore avrà buoni proposti per quanto concerne le nuove relazioni. Le coppie durature potranno iniziare a pensare a matrimoni e convivenze.

La salute e le diete saranno prese con meno severità.

Gemelli: ci sarà una leggera rinascita. Nonostante ciò, non basterà il mese di Marzo per sistemare le cose. La fine del mese sarà positiva per l'amore e, anche in questo caso, bisognerà aspettare il mese di Aprile. Nel frattempo, le relazioni più mature cercheranno di ritrovare l'intimità perduta. Il segno del Gemelli dovrà mettere un po' di ordine nella propria vita e adoperarsi in poche cose contemporaneamente.

Predizioni astrologiche: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: nella prima metà del mese ci saranno dei giorni altalenanti e stressanti e dovranno fare molta attenzione alle spese in famiglia. I progetti nuovi si faranno attendere mentre quelli vecchi inizieranno a divenire pesanti. L'amore porterà, contrariamente all'ambito lavorativo e finanziario, un vento nuovo e rigeneratore. Per evitare stress e tensioni, Mercurio da metà mese aiuterà a chiudere le relazioni che ormai sembrano concluse da tempo.

Leone: ci saranno nuove e importanti opportunità lavorative. A favore di quest'ultime però, essi tenderanno a dare meno importanza all'amore e al proprio partner. Il mese di Marzo per il Leone sarà stressante che metterà a dura prova il vostro precario equilibrio psicologico e fisico.

Vergine: per quanto riguarda l'amore, è un periodo ricco di possibilità. Questo mese sarà quello giusto per organizzare addirittura un matrimonio. Dal punto di vista della salute invece, ci saranno momenti in cui si sentirà disorientato e debole.

Astrologia: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: le situazioni sentimenti più stabili si consolideranno maggiormente.

Per i single sarà un periodo fruttuoso. Essi dovranno prendere importanti decisioni in materia di matrimonio e convivenza. A livello lavorativo, nascerà un po' di nervosismo.

Scorpione: periodo di instabilità su tutti i livelli. I primi giorni del mese saranno critici soprattutto per la passione. Le coppie ormai consolidate si troveranno a prendere importanti decisioni economiche per il sostentamento della famiglia. Le relazioni nate per gioco inizieranno a frantumarsi e a tremare. Il 12 e il 13 invece porteranno in superficie delle verità nascoste.

Sagittario: il Sole tornerà favorevole solo dopo il 20.

Questo segno dovrà valutare le relazioni amorose già in corso e le nuove esperienze Coloro che sonno già sposati dovranno prestare attenzioni a delle possibili relazioni extra-coniugali.

Oroscopo: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: sarà un mese colmo di novità brillanti, grazie all'influenza dei pianeti Giove, Saturno e Marte. Il segno del capricorno sarà portato a fare scelte importanti sia professionali che sentimentali. Le relazioni del Capricorno che nascono quest'anno saranno più stabili e forti anche se trasportate da una passione travolgente. I single invece avranno la possibilità di ritrovare l'intimità con vecchi amori.

Questo segno dovrà prendersi cura di se stesso.

Acquario: Marzo sarà un mese di riscatto e innovazioni lavorative. Le coppie durature affronteranno delle settimana di poca sensualità, mentre i single potranno cimentarsi nella frequentazione di nuove persone, rimanendo molto attaccati però alla realtà.

Pesci: venti positivi porteranno ottimismo e grande energia. Le coppie più mature potranno anche organizzare cose divertenti da fare con il partner.