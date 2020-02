Le previsioni zodiacali per coloro che appartengono al segno della Pesci, nel giorno di San Valentino, prevederanno una giornata all'insegna del romanticismo, magari in una spiaggia tropicale o più semplicemente in un centro benessere nostrano. Non piaceranno minimamente le cose date per scontate e per questo motivo si evidenzierà anche una buona dose di nervosismo. Alla fine comunque l'amore metterà a tacere tutto e la farà certamente da padrone. I cuori solitari potrebbero raggiungere qualcosa di stupendo e magico, mettere a tacere tutte le loro paure e trovare una persona che possa supportarli.

Ci sarà solo da capire se effettivamente vorranno essere rapiti dal vero amore.

Pesci: l'oroscopo di San Valentino per le coppie

Il romanticismo caratterizzerà la giornata del 14 febbraio per coloro che sono nati nel segno dei Pesci e stanno vivendo un rapporto di coppia. Avrete voglia di essere catapultati in un'isola tropicale, con tanto di idromassaggio e petali di rose. Vorreste bere dello champagne e sfruttare la vostra sensualità per arricchire di fascino la serata. La passione potrebbe contornare il giorno della festa degli innamorati in una cornice davvero unica.

Voi che non avrete la possibilità di emigrare, potrete organizzare qualcosa di analogo in una spa o attraverso un weekend romantico. Ci potrebbero essere anche alcune cose vi daranno particolarmente fastidio e che farete fatica a mandare giù. Qualcuno potrebbe dare per scontato il vostro aiuto o la vostra presenza, non le manderete a dire e non riuscirete a tenervi tutto dentro. L'amore trionferà su tutto, ma il vostro nervosismo e la vostra voglia di puntualizzare, in alcune circostanze, non verrranno meno.

L'oroscopo per i cuori solitari

Il giorno di San Valentino per i single dei Pesci sarà molto particolare. Avrete voglia di essere coccolati da qualcuno e di non rimanere mai soli. Non potreste sopportare di essere isolati e di non stare al centro delle attenzioni. I dubbi e le paure che avete vorreste farle scivolare via grazie ad una persona che possa darvi tutto il supporto e l'affetto necessario.

Probabilmente una persona che si rispecchi in tutto ciò la troverete; l'amore non sarà per voi una chimera, anzi potrebbe diventare una costante delle vostre giornate. Il giorno di San Valentino tutto filerà per il verso giusto e potrebbe fare da preludio a qualcosa di bello e di magico. La persona che vi darà tanta gioia e amore potrebbe essere più vicina, e più consenziente, di quanto pensate. Avrete solo un grande dubbio da sciogliere: volete veramente innamorarvi o cercate solamente un bastone che possa sorreggervi?