Durante il weekend che va dall'8 al 9 febbraio, i nativi Ariete saranno particolarmente sereni per quanto riguarda la sfera sentimentale, mentre Scorpione sarà seducente e perspicace nei confronti del partner. Pesci avrà qualche bella soddisfazione in ambito lavorativo, grazie all'impegno delle giornate precedenti, al contrario, Leone potrebbe essere piuttosto occupato sul posto di lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo per il fine settimana, dall'8 al 9 febbraio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo weekend 8-9 febbraio 2020 segno per segno

Ariete: l'oroscopo del fine settimana prevede per voi dei momenti piuttosto tranquilli e sereni per quanto riguarda la sfera sentimentale.

Approfittatene per fare pace su alcune questioni anche di poco conto nonché venire incontro alle esigenze della vostra dolce metà. Voto - 8

Toro: la vostra mente sarà rivolta quasi esclusivamente al divertimento durante il weekend. Dopo lunghe giornate di lavoro piuttosto dure, non volete far altro che riposarvi e godervi il calore e l'affetto dei vostri familiari oppure dei vostri amici. Voto - 8

Gemelli: il vostro fine settimana sarà focalizzato principalmente ai sentimenti, mettendovi voglia di dedicare il vostro tempo al partner.

Ciò nonostante potreste sentirvi leggermente sovrappensiero per una mansione in particolare che dovrete terminare urgentemente. Voto - 7

Cancro: avrete bisogno di prendervi una piccola pausa dal lavoro e il weekend potrebbe essere una buona idea per staccare la spina e non pensare altro se non che a riposarvi e godervi le gioie della vostra relazione di coppia, della vostra famiglia oppure dei vostri amici.

Voto - 7,5

Leone: potreste essere piuttosto occupati durante il fine settimana a causa di una mole di lavoro grande da portare a termine. Fortunatamente la cosa non vi dispiacerà, anche se dovrete rinunciare a riposarvi oppure ad un impegno con il partner. Voto - 7

Vergine: potreste avere a disposizione del tempo libero nel fine settimana per mettervi finalmente a disposizione per una serata di divertimento con gli amici oppure per poter fare un lavoro ad un amico che vi aveva chiesto già da tempo.

Potrebbe essere un modo per trascorre diversamente il vostro tempo. Voto - 7

Bilancia: sarebbe il caso che sfruttiate il vostro tempo libero per cercare di chiarire un piccolo problema con un amico che avete ferito. Sapete benissimo che avete commesso voi alcuni errori nella vostra amicizia e fareste meglio dunque a scusarvi. Voto - 6,5

Scorpione: la passione sarà al centro dei vostri pensieri secondo l'Oroscopo del weekend. In ambito sentimentale sarete seducenti, brillanti e perspicaci nei confronti del partner, pronti a regalare la parte migliore di voi. Nel lavoro avrete modo di concedervi qualche distrazione considerata la minor quantità di mansioni da svolgere.

Voto - 8

Sagittario: forse potreste essere piuttosto irritati per alcune circostanze sul posto di lavoro che non andranno esattamente per come avevate previsto. Può capitare un periodo negativo a volte, ma bisognerà essere lucidi e affrontare la situazione per risolverla. Voto - 6

Capricorno: nonostante sarete dell'umore adatto, in ambito lavorativo potrebbe esserci qualche imprevisto che potrebbe rallentarvi nelle vostre mansioni. Avrete bisogno di metterci maggiore impegno in ciò che farete e se necessario, provate a chiedere aiuto ad un collega. Voto - 6,5

Acquario: le questioni di lavoro occuperanno proficuamente il vostro tempo nel corso del weekend, ciò nonostante potreste riuscire anche concedervi del tempo libero qualora riusciate a terminare le vostre mansioni in tempo.

Voto - 7

Pesci: l'oroscopo vi consiglia di non avere paura di mostrare i vostri sentimenti alla vostra anima gemella durante il fine settimana. Il partner sicuramente saprà apprezzare il vostro impegno. Nel lavoro il modo in cui guardate la vostra vita lavorativa vi permetterà di svolgere adeguatamente le vostre mansioni. Voto - 8