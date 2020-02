L'Oroscopo dell'amore per i single da lunedì 10 a domenica 16 febbraio indagherà sul modo di approcciarsi all'amore di ciascun segno zodiacale.

Se la presenza di Luna in Vergine, Bilancia e Scorpione favorirà alcuni simboli, dall'altro lato creerà un'opposizione che renderà insicuro l'approccio di Pesci, Ariete e Toro nelle previsioni astrali fortunate per favorire le nuove storie.

Aspetti dinamici nell'oroscopo dell'amore settimanale dal 10 al 16 febbraio

Ariete: a metà settimana l'astro d'argento sarà in opposizione a Venere e potrebbe produrre delle problematiche in amore.

Ma tutto ciò servirà a evolvere, imparando a far affluire le sensazioni amorose in maniera più espansiva e sensibile. La vicinanza di Mercurio prometterà splendide sorprese, ma nel weekend riuscirete a concretizzarle solo se guarderete a fondo nella vostra interiorità.

Toro: Urano nel segno garantirà cambiamenti creativi poiché favorito da Sole in Acquario che incrocerà un sestile favorevole. Potreste assumere un atteggiamento irresponsabile nei confronti dell'amore, assumendo un atteggiamento provocatorio forse dettato dalla vostra voglia di rivoluzionare la solita routine.

Gemelli: alcune tensioni lavorative faranno sì che non possiate approfondire la sfera amorosa come vorreste. Gli astri consiglieranno a metà settimana di cacciare fuori tutta la determinazione e la ragionevolezza che avete per scegliere al meglio in amore. Sole vi sosterrà con la vitalità.

Cancro: in amore e a metà settimana, Mercurio discordante alla Luna lunedì troverà alcuni concetti altrui molto imbarazzanti e stenterete a filtrarli con la vostra natura tipicamente emotiva.

Miglioreranno le opportunità amorose nel fine settimana, quando Luna presente in Scorpione darà campo libero a una sensualità più marcata.

Leone: Marte, Luna e Venere saranno dalla vostra parte e le opportunità amorose non mancheranno di certo, ma dovrete anche voi impegnarvi a insistere per concretizzare un sogno tenuto nel cassetto da troppo tempo.

Vergine: un'eccessiva irritabilità verrà elargita dalla quadratura di Luna e Marte che potrebbe farvi fare passi avventati.

Attenzione dunque a non dare un peso eccessivo a piccoli fastidi che ostacolano l'amore. L'astro d'argento nel segno lunedì sarà in opposizione a Mercurio e riscontrerete una certa difficoltà nell'esprimere i pensieri con le parole. Buono il weekend.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: mercoledì, giovedì e venerdì Luna opposta a Venere darà un'immagine di voi troppo insicura per farvi aprire alle novità amorose. Potreste avere reazioni emotive fuori luogo e difficoltà a mettere in mostra le vostre qualità. Marte dal Sagittario e Sole dall'Acquario in compenso, daranno una sferzata di energia dinamica e molto affascinante.

Scorpione: le idee si faranno più morbide e sognanti con Mercurio e Nettuno in Pesci. Ma attenzione che questo transito potrebbe dare troppo campo libero all'immaginazione amorosa, mentre invece il tempo potrà confermare o l'illusione o la verità dei vostri sentimenti.

Sagittario: lunedì sarete troppo nervosi ed eccessivamente passionali a causa di Marte quadrato alla Luna che creerà delle difficoltà amorose a cui reagirete mettendovi sulla difensiva. A metà settimana la situazione migliorerà e Venere prometterà un nuovo incontro, comunque un amore più armonico.

Capricorno: splendido l'inizio settimana che vedrà la Luna in trigono astrologico con Giove, Saturno e Plutone.

Ottime opportunità si presenteranno in maniera incisiva e concreta, dovrete cogliere al volo queste occasioni prima di mercoledì, che vedrà una Luna un po' nervosa per i sentimenti.

Acquario: la quadratura di Sole e Urano conferirà la voglia di affermare la vostra libertà, magari fuggendo da un amore in via di sviluppo poiché desiderosi di ricercare la vostra identità. A metà settimana in compenso, la Luna in trigono favorevole produrrà un'intesa più armoniosa e un maggiore equilibrio tra pensiero e sentimento.

Pesci: il satellite notturno sarà in opposizione a Mercurio e tenderete a incanalare male le sensazioni che proverete per una persona che vi ha rapito il cuore, riscontrando alcune difficoltà nell'accettare le sue opinioni.

Ma gli astri in Capricorno richiameranno alla perseveranza ed elargiranno fortuna soprattutto nel weekend, dove manifesterete i sentimenti con maggiore spontaneità.