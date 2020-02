La Luna in Vergine diventa protagonista del'Oroscopo dell'amore per i single di martedì 11 febbraio. L'astro d'argento tende a celare le emozioni nascondendole sotto uno strato roccioso e creando una corazza che tiene a bada i sentimenti, tipica di tutti i segni zodiacali di Terra. Le percezioni amorose in compenso diventano molto pratiche e il bisogno di vivere una storia d'amore stabile si fa strada non solo nel cuore della Vergine ma anche in Cancro, Scorpione, Capricorno e Toro nelle previsioni astrali segno per segno.

Luna in Vergine nell'oroscopo dell'amore di martedì

Ariete: più emotivi con Venere nel segno e Luna in casa astrologica sesta, siete desiderosi di concretizzare alcune idee amorose anche se non vi sentite del tutto liberi di attuarle. Forse le vostre aspettative sono troppo elevate. Che ne dite di adeguarvi conquistando la fiducia di un probabile futuro partner?

Toro: l'intensità percettiva di Urano nel segno tiene conto anche dell'influsso lunare che applica deduzioni logiche, filtrando i sentimenti con la ragione.

Divisi tra il seguire le sensazioni fisiche o quelle mentali, accettate comunque l'imprevedibilità uraniana che tutto trasforma introducendo splendidi colpi di fulmine.

Gemelli: Luna e Marte in quadratura sprigionano delle energie molto intense, difficili da gestire. Passate da una totale indifferenza nei confronti delle novità amorose a un'irritabilità profonda. Forse questo atteggiamento è dovuto alla paura di osare in amore.

Non temete dunque, a rassicurarvi ci sono Venere e Sole.

Cancro: aprite il cuore a emozioni sempre nuove, con Luna e Urano che si impegnano ad attuare dei cambiamenti graduali nella sfera amorosa. Tutto avviene senza scosse, basta solo che fronteggiate l'opposizione di Saturno, Plutone e Giove che sfidano a modificare gli atteggiamenti inconsci, adottando una maggiore comprensione nei confronti delle nuove conoscenze.

Leone: più raggianti grazie a Venere in Ariete, potete lasciarvi andare a momenti romantici e piacevoli. Guardatevi intorno quindi poiché l'opportunità di incontrare una persona speciale è favorita da Mercurio e Nettuno in Pesci. Attenzione solo ad arginare un atteggiamento troppo critico.

Vergine: i sensi e il ragionamento pratico si fanno strada nel mondo materiale e acquistano una percezione concreta e sensibile. L'impegno nel concretizzare i sogni sentimentali è grande poiché acuito dalla necessità di avere maggiore stabilità, in modo tale da tenere a freno i dubbi e le paure. Gli astri in Capricorno innescano un cambiamento prodigioso per l'amore.

Previsioni astrali fortunate

Bilancia: alcune tensioni amorose si fanno sentire ma Giove e Saturno sfidano a risolvere il tutto nel migliore dei modi, attingendo dunque al coraggio e all'intraprendenza che non manca mai in voi Bilancia. Gli astri innescano improvvisi cambiamenti in una situazione che richiede forse maggiore tolleranza per progredire in positivo.

Scorpione: l'influsso di Saturno dal Capricorno è favorevole e come un raggio laser, concentra l'energia in un punto preciso, facendovi inquadrare gli obiettivi amorosi e spingendovi all'azione per concretizzare i desideri. Luna è dalla vostra parte e rende le avventure amorose più concrete, stabilizzando le sensazioni con un maggiore equilibrio emotivo.

Sagittario: Luna sfida a sentire i bisogni e i sentimenti altrui, mentre Marte nel segno rende l'approccio amoroso molto intenso e aggressivo. La quadratura che si va a formare tra questi due pianeti sprigiona un atteggiamento molto suscettibile, poiché altalenante a causa di una sensibilità interiore che non riesce a trovare una risposta adeguata nelle percezioni esterne.

Capricorno: Saturno nel segno attua un cambiamento sentimentale che esorta ad amare in maniera più profonda. Urano introduce il suo modo di fare rivoluzionario e invoglia a lasciare alle spalle le esperienze passate, per aprirvi alle nuove storie in modo più libero e innovativo.

Dovete solo contrastare una Venere in quadratura che tende a farvi assumere un atteggiamento di chiusura nei confronti dell'amore.

Acquario: gli astri in amore consigliano di meditare sul da farsi, prima di passare all'azione. Siete alquanto irrequieti con Marte dal Sagittario che richiede di fare "il passo più lungo della gamba", ma attenzione, solo la riflessione può farvi fare scelte amorose ponderate.

Pesci: attenzione a non lasciarvi prendere da alcune difficoltà lavorative che possono offuscare uno splendido cielo amoroso. Non fuggite in un mondo illusorio per arginare le difficoltà, piuttosto fate affidamento su Venere, Sole e Giove che garantiscono momenti fortunati in amore.