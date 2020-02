L'Oroscopo di lunedì 3 febbraio indaga sulla presenza della Luna in Toro, benefica per favorire la passionalità in amore e incrementare i guadagni in ambito lavorativo. L'astro d'argento nella casa astrologica seconda è in esaltazione e dà il massimo di sé, incrementando il benessere materiale non solo del Toro ma anche della Vergine, Cancro, Pesci e Capricorno.

Di seguito approfondiamo le previsioni astrali segno per segno.

Astri e oroscopo di lunedì

Ariete: Luna e Urano vi fanno dolce compagnia dal domicilio astrologico del Toro.

Una lucidità mentale più spiccata è utile per emergere in ambito professionale, anche se i pianeti presenti in Capricorno cercano di bloccare un cambiamento positivo per tutte le sfere vitali. Pazientate ancora un po' perché la situazione è in via di miglioramento.

Toro: Luna nel segno emana i suoi riflessi affascinanti rendendovi passionali e molto creativi. Attenzione però a non essere troppo possessivi nei confronti del partner, rischierete di soffocarlo con le vostre continue attenzioni. Buono il lavoro che prevede guadagni inaspettati.

Gemelli: intelligenti e più briosi sul lavoro e in amore, potrete utilizzare un intuito benefico per sbloccare alcune situazioni in stallo da troppo tempo. Mercurio dall'Acquario favorisce i viaggi, sia di lavoro che romantici.

Cancro: attenzione a non lasciarvi prendere troppo dalla sedentarietà. Urano benefico dal Toro, cerca di proporre nuovi stimoli entusiasmanti in grado di rivoluzionare la solita routine in modo più eccitante.

Cercate di rafforzare la vostra autostima, così potrete aprirvi all'amore in maniera più armonica. Buone possibilità di guadagno sono elargite da Luna favorevole dal Toro.

Leone: una nuova dimensione si afferma nella sfera vitale e anche gli affetti familiari acquistano un valore più concreto. Marte sprona a vivere l'amore con maggiore espansività e il lavoro con più dinamismo.

Vergine: soddisfatti di poter assolvere i vostri compiti in maniera efficiente, darete il massimo di voi rivoluzionando in modo entusiasmante tutte le sfere vitali.

In amore, attenderete delle risposte concrete alle vostre richieste emotive, spingendovi ad avviare dei cambiamenti costruttivi solo dopo aver ricevuto le giuste conferme.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la Luna dal Toro diventa molto introspettiva e sprigiona un desiderio di rinnovare la sfera sentimentale, attingendo a una maggiore concretezza che si attua con più gesti e meno parole. Buone le capacità logiche, tutte da investire con successo in campo professionale.

Scorpione: Luna rema contro poiché in opposizione e potrebbe sprigionare manifestazioni di affetto a tratti ruvide e brusche.

Attenzione a non essere eccessivamente gelosi, a causa di una dissonanza che sprigiona la paura di perdere la persona amata. Alti e bassi sul lavoro.

Sagittario: la diffidenza nei confronti della persona amata o sul lavoro viene elargita da Marte in quadratura a Venere. Attenzione a non farvi trascinare da pensieri ossessivi e piuttosto intensi che potrebbero manifestarsi in maniera aggressiva. Ancora un po' e Venere, passando in Ariete, romperà la quadratura favorendovi con un nuovo benessere.

Capricorno: l'astro d'argento in Toro molto concreto, impulsivo e in sinergia con Urano e Saturno, sprona a trovare il coraggio di cambiare qualcosa in amore e nel lavoro.

Plutone cerca di avviare un'introspezione efficace per capire maggiormente voi stessi, prima di aprirvi all'amore in maniera più consapevole.

Acquario: c'è un bel quadro astrale fatto apposta per voi ed è composto da Sole, Mercurio, Giove, Marte e Venere. Gli impegni lavorativi sono tanti e anche in campo sentimentale, riscontrerete la voglia di affermare un atteggiamento anticonformista, che fa conquistare i propri spazi in maniera più libera.

Pesci: non chiudetevi alla voce dei sentimenti che parlano in voi. E' molto importante che diate voce alle sensazioni, seguendo l'influsso della Luna dal Toro che esorta a esprimere anche eventuali dubbi attingendo a un dialogo chiarificatore.

Buono l'impegno in ambito professionale che dà i suoi frutti.