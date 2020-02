L'Oroscopo di mercoledì 5 febbraio punta un riflettore sul transito favorevole di Mercurio in Pesci. Una profondità di pensiero prende direzioni diverse e lambisce le sfere vitali, garantendo fascino e intelligenza non solo ai Pesci ma anche al Toro, Cancro, Capricorno e Scorpione. Una marcata ambizione spinge a lavorare con sacrificio per concretizzare i propri desideri e in amore, l'onestà e l'autocontrollo tengono lontane le afflizioni nelle previsioni astrali segno per segno.

Astri e oroscopo di mercoledì

Ariete: siete alla ricerca di un equilibrio concreto che ottenete solo bilanciando al meglio l'impulsività e la pazienza. Mercurio benefico dai Pesci mette a fuoco il desiderio di pace, serenità e coltiverete la sfera interpersonale con maggiore profondità d'animo. Attenzione ad alcune contrarietà sul lavoro.

Toro: Urano nel segno e Mercurio, Nettuno e Venere in Pesci promettono bene per l'amore, a patto che non siate troppo eccentrici e permalosi. Questo transito infatti garantisce una tenacia talentuosa in ambito professionale, ma in amore sprigiona un risentimento troppo orgoglioso.

Gemelli: continua il transito di Luna nel segno che regala una curiosità profonda. Piuttosto sognatori, vivete l'amore in modo romantico e trascendentale, senza lasciarvi prendere da una passionalità eccessiva. Mercurio interferisce negativamente sulla comunicazione, quindi attenzione a non chiudervi in un silenzio nocivo non solo per l'amore ma anche per il lavoro.

Cancro: non è il momento giusto per prendere decisioni importanti sul lavoro, a causa degli astri dissonanti presenti in Capricorno che esortano alla prudenza.

Mercurio, Venere e Nettuno in compenso garantiscono maggiore allegria e nuove sorprese in amore, a patto che lasciate alle spalle un passato che vi ha fatto soffrire.

Leone: più riservati, cercate di mantenere il segreto confidatovi da un'amica, altrimenti rischiate di compromettere un rapporto amichevole solido. Sono in arrivo splendide novità in amore, a patto che apriate il cuore e accogliete il tutto con maggiore slancio.

Vergine: in campo professionale gli astri consigliano di puntare su un compromesso fruttuoso per attuare i progetti tenuti in cantiere. Un fascino magnetico vi rende irresistibili agli occhi del partner e delle nuove conoscenze sentimentali.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: forza, passione e grinta si fondono creando un mix davvero entusiasmante. Gli influssi portentosi di Marte e Sole riscaldano il cuore e una nuova determinazione anima la sfera lavorativa. Intransigenza e competitività sono investite anche in campo amoroso, attenzione solo a una quadratura di Saturno che fa vivere il tutto con troppa aggressività.

Scorpione: un cambiamento fortunato è alle porte, dovete solo muovervi con maggiore prudenza. La sfera affettiva diventa più sensibile e profonda grazie all'influenza degli astri presenti in Pesci, che fa captare i sentimenti altrui con maggiore successo. Buono il lavoro creativo.

Sagittario: troppo irritabili e pungenti nel modo di parlare, cercate di contenere un'influenza mercuriana che contamina la dinamicità marziana, scombussolando il comportamento in modo troppo egocentrico e critico. In amore così come nel lavoro, non è detto che abbiate sempre ragione.

Capricorno: molto organizzati e meticolosi sul lavoro, la fatica non vi spaventa poiché avete ben chiare le idee di investire le energie con spirito di sacrificio.

Affermate quindi le vostre capacità, poi otterrete successo. Pratici e mai banali anche in amore Mercurio in sinergia con Saturno apre la mente, anche se accentua una certa volubilità e una predilezione a "tenere le redini".

Acquario: Marte dal Sagittario dà man forte a Sole per intraprendere la battaglia della vita in modo più vitale ed entusiasmante. L'astro solare punta un riflettore sui desideri, che siano amorosi o professionali, Marte fa passare all'azione come un guerriero che non aspetta altro che di essere vittorioso.

Pesci: Mercurio nel segno lavora insieme a Nettuno e Venere, dando il meglio di sé.

La mente legge ciò che gli altri pensano e sfruttando questo modo quasi preveggente di captare i pensieri altrui, sarete vincenti. Affascinanti e allegri in amore, attenzione a non essere superficiali. In ambito professionale siete i leader dichiarati.