La Luna in Pesci nell'Oroscopo dell'amore di coppia di martedì 25 febbraio diventa molto empatica e sensibile. L'elemento Acqua dei Pesci si mescola alla fluidità lunare che rende le sensazioni più misteriose, romantiche e mutevoli, proprio come l'andirivieni del mare che trasforma tutto in maniera imprevedibile. Di seguito approfondiamo le previsioni astrologiche segno per segno.

Percezioni sottili nell'oroscopo dell'amore di martedì

Ariete: attenzione a non farvi suggestionare da alcuni pensieri negativi prodotti dalla quadratura di Venere con Plutone che vi rende anche eccessivamente gelosi.

La vicinanza dei pianeti positivi dai Pesci fa luce con maggiore vitalità, obiettività e razionalità sulla relazione a due.

Toro: cercate di lasciarvi alle spalle i ricordi passati che hanno fatto soffrire. Urano nel segno in sinergia con la Luna in sestile astrologico, avvia nuovi cambiamenti della sfera emozionale. Più ricettivi e misteriosi, cercate di analizzare con obiettività la situazione presente, senza lasciarvi trascinare dalle emozioni in maniera frettolosa.

Gemelli: Venere positiva dall'Ariete sorride all'amore e rende il rapporto più armonioso.

Espansivi e socievoli, dovete tuttavia incanalare al meglio i pensieri e i sentimenti, per progredire in amore in maniera costruttiva e armoniosa. I pianeti dai Pesci quasi sfidano a superare una confusione mentale che rimescola i pensieri in modo surreale.

Cancro: l'influenza del satellite notturno posizionato in Pesci si fa sentire e fa percepire i sentimenti più nascosti, in modo profondo e più consapevole.

Misteriosi, intuitivi e vitali, tendete a sperimentare nuove sensazioni con il partner basate sulla fiducia e la comprensione reciproca.

Leone: Marte e Giove dalla casa astrologica del Capricorno sprigionano irrequietudine e dovete faticare per scacciare via alcuni pensieri negativi che nuocciono all'amore. La Luna dal cielo astrale dei Pesci regala una sensibilità euforica che fa investire in amore sentimenti romantici.

Vergine: in coppia avete bisogno di sentirvi compresi e aiutati dal partner a portare avanti i propri progetti poiché spinti dal bisogno di progredire in due. Romantici ma un tantino distratti, a tratti siete bloccati da alcuni fantasmi del passato che ritornano minacciosi nel presente. Rilassatevi magari praticando yoga o meditazione.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: gli astri sono in posizione sfavorevole per l'amore e quasi sfidano a superare questo periodo di confusione mentale. Come bloccati e insoddisfatti dalla relazione, cercate nuovi stimoli in grado di rivoluzionare la solita routine.

Marte in quadratura a Venere causa una sensualità sregolata.

Scorpione: l'influsso del satellite notturno si fa sentire e quasi confonde le idee catapultandovi in un mondo profondo e molto fantasioso. Aggrappatevi a quel pizzico di raziocinio elargito da Saturno in sestile astrologico avviando delle scelte risolutive per l'amore. Un nuovo processo interiore non aspetta altro che di essere condiviso in due.

Sagittario: se il partner non vuole ascoltare le vostre motivazioni, allora rivoluzionate il modo di agire adottando l'affettuosità, la dolcezza e l'estroversione per dare voce alle sensazioni del cuore e della mente.

Se in passato avete sbagliato è giunto il momento di ammettere le colpe e progredire nel presente con maggiore ottimismo.

Capricorno: i pianeti nel segno, in collegamento astrologico con gli astri presenti in Pesci, fanno scavare in profondità superando una superficialità amorosa e sprigionando energie nascoste. Esigete di più dalla relazione a due, quindi ragionate su ciò che potete fare per raggiungere i risultati ambiti.

Acquario: gli astri sono favorevoli e sigillano la fortuna in maniera stabile. Buono l'amore ma attenzione a non essere troppo puntigliosi e critici nei confronti del partner, evitando l'insorgere di alcune discussioni.

Ricordate che la prudenza non è mai troppa.

Pesci: la Luna favorevole nel segno e in sinergia con gli altri astri, propone una scelta tra ragione e cuore ma un intuito eccellente fa prendere le decisioni giuste. Se qualcuno vuole farvi desistere da un vostro progetto, non ascoltatelo ma continuate da dove avete iniziato e non ve ne pentirete. Occhio ai pettegolezzi sul lavoro.