Nel corso della giornata di martedì 25 febbraio sul fronte amoroso ci saranno degli ostacoli difficilmente superabili per i segni dell'Acquario e dell'Ariete, mentre per il segno dei Pesci e per il segno della Vergine ci sarà un'intesa amorosa, ma anche molto passionale decisamente invidiabile.

Il Leone e lo Scorpione invece prenderanno la giornata per fare progetti oppure per godersi del meritato relax. Di seguito, le previsioni astrali di martedì, segno per segno.

Toro in rialzo sull'autostima

Ariete: vi sentirete decisamente sotto pressione da un lavoro che nel complesso vi lascia anche piuttosto insoddisfatti.

Avrete già in mente un piano che vi faccia cambiare prospettiva, ma sarà ancora molto prematuro.

Toro: il lavoro in netto rialzo vi farà sentire più sicuri di voi anche e soprattutto sul piano mentale. Mentre sarete in attesa dei guadagni meritati, ci saranno anche sguardi che vi conquisteranno in ambito sentimentale.

Gemelli: sarete sul punto di capire di essere giunti ad un capolinea. Avrete bisogno di un riposo più intenso e prolungato dal posto di lavoro, perché la stanchezza e lo stress vi stanno veramente mettendo a dura prova.

Cancro: i dissidi che costelleranno questa purtroppo potrebbero essere molti, ma dovrete dimostrare di andare al di là del nervosismo ignorando le discussioni meno importanti o che non vi riguardano.

Bilancia impulsiva

Leone: probabilmente non sarà una giornata molto faticosa sul piano lavorativo, ma sarà bene organizzare le vostre prossime mosse professionali in modo da avere le idee chiare per i passi successivi.

Vergine: una sorpresa da parte vostra sicuramente darà al partner di aprirsi di più a voi, così anche voi sarete propensi a fare lo stesso. I single avranno modo di approfondire una conoscenza che li interessa particolarmente.

Bilancia: i pensieri negativi sulla vostra relazione vi porterà a fare qualche scelta decisamente impulsiva e che vi darà da pensare. La famiglia nel frattempo sarà al primo posto per quanto concerne gli affetti.

Scorpione: poco interessati alle questioni lavorative deludenti, vi concentrerete maggiormente sul riposo, sul relax o comunque su un atteggiamento per niente movimentato. Dovrete fare qualcosa per questo umore troppo “basso”.

Polemiche per il Sagittario

Sagittario: sarete molto polemici sul posto di lavoro, e in certi momenti sarete decisamente insopportabili. Spesso i vostri criteri non corrispondono a quelli degli altri e difficilmente riuscirete a trattenervi.

Capricorno: ottime le prospettive di dialogo con il partner, tanto che avvertirete un certo avvicinamento ed un affiatamento più forte rispetto alle giornate precedenti.

Entusiasmo lavorativo alle stelle.

Acquario: distaccati. Non vorreste avere niente a che fare con il partner a causa di qualche divergenza che soltanto con la comunicazione potreste riuscire a risolvere. Ma per il momento da parte vostra ci sarà una vera e propria “chiusura”.

Pesci: organizzerete qualcosa per trascorrere del tempo da soli con il vostro partner. I dubbi saranno soltanto un lontano ricordo, mentre si avvicineranno le possibilità di fare un passo avanti.