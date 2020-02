L'Oroscopo di lunedì 17 febbraio analizza l'entrata di Marte in Capricorno che garantisce una nuova forza e volontà a tutti i segni zodiacali di Terra. L'astro marziano sprigiona un dinamismo accattivante che fa passare all'azione con un nuovo entusiasmo dirompente. La Luna in Sagittario amplia le vedute mentali a 360°, individuando una via che conduce alla concretizzazione dei sogni, approfondita nelle previsioni astrologiche.

Astri e oroscopo di lunedì

Ariete: Marte in quadratura a Venere quasi sfida a distaccarvi dal dolore e dalla rabbia, per approcciarvi all'amore con maggiore equilibrio e rivoluzionando il tutto attingendo a un percorso evolutivo che porta a una maggiore maturità.

Piuttosto aggressivi sul lavoro, cercate di non assumere un atteggiamento troppo provocatorio.

Toro: l'energia non manca di certo per attuare una trasformazione risolutiva sia per l'amore che per il lavoro. Marte incrocia le sue energie con Urano e l'audacia sprigionata da questo trigono favorevole fa raddrizzare anche alcune situazioni lasciate in sospeso.

Gemelli: Venere in sestile astrologico emana benessere e anche la vicinanza di Urano rende tutto più originale e magnetico. Se in passato ci sono stati degli attriti, adesso è giunto il momento di risorgere sia in amore che sul piano professionale.

Approfittate di Sole ancora in posizione benefica.

Cancro: attenzione a non trascurarvi, magari state togliendo tempo a voi stessi mentre necessitate di prendervi cura maggiormente di voi. Attenzione a non essere troppo orgogliosi in amore a causa di Marte in opposizione che rende l'atteggiamento altalenante anche sul lavoro.

Leone: Mercurio e Nettuno esortano a dialogare di più in amore, approfondendo le sensazioni con maggiore sensibilità.

Magari dovete incanalare le energie in un'altra direzione, modificando i propri progetti sia amorosi che lavorativi in base alle proprie capacità.

Vergine: Mercurio in opposizione fa sì che non riusciate ad aprirvi a una comunicazione che può essere produttiva per l'amore. Marte finalmente rompe la quadratura e congiungendosi con Plutone in Capricorno, propone di scegliere di cambiare una situazione di stallo che limita le vostre potenzialità.

Buono il lavoro pratico.

Previsioni astrologiche fortunate

Bilancia: è il momento di fare pace con sé stessi, lasciandosi alle spalle le esperienze passate e affrontando il presente con una nuova grinta. Venere in opposizione può spronarvi a chiarire alcune cose in amore e attenzione a non travisare le parole. Alti e bassi sul lavoro.

Scorpione: buona l'influenza di Marte dal Capricorno che garantisce coraggio e vitalità. Affrontate eventuali avversità con tanta determinazione e un aiuto di una figura maschile diventa fondamentale per progredire nelle sfere vitali con successo. Gli astri esortano a liberarvi da situazioni amorose soffocanti.

Sagittario: Luna nel segno e con Mercurio in quadratura può sprigionare qualche attrito e le incomprensioni sono all'ordine del giorno in amore. Cercate di attingere a una pazienza che diventa vostra alleata anche per raggiungere i propri obiettivi lavorativi.

Capricorno: Marte entra nel segno e in sinergia con Plutone, spinge a liberarvi dai dubbi e dalle paure esortandovi a guardare oltre per ritrovare la gioia. E' il momento giusto per liberarvi di alcuni macigni che pesano sul cuore per progredire con maggiore leggerezza. Sul lavoro, un ampio potere decisionale garantisce successi.

Acquario: approfittate della presenza illuminante di Sole nel segno per avviare una "pulizia interiore" che diventa più coraggiosa grazie alla vicinanza di Marte dal domicilio astrologico adiacente.

Sigillati da splendidi astri, non avete nulla da temere.

Pesci: attenzione ad alcuni rallentamenti che minacciano una felicità amorosa non impossibile da attuare. Occorre che vi liberiate da alcuni pesi che vi portate da un passato ricco di sofferenze. Marte vi è complice e ispira un maggiore senso pratico anche in campo lavorativo.