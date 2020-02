L'Oroscopo lascia presagire l'arrivo di una giornata vantaggiosa per la Vergine, che si prepara a vivere una primavera decisamente al top, grazie pure al transito di Venere nel segno. Anche i Pesci possono fare affidamento su un cielo positivo, che li favorisce in amore e anche in ambito lavorativo. Recupero per i Gemelli, affaticata la Bilancia.

Approfondiamo di seguito l'oroscopo completo della giornata di domani, venerdì 28 febbraio 2020, per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 28 febbraio da Ariete a Cancro

Ariete: sono giornate di recupero per il segno, tuttavia qualcuno potrebbe risentire ancora dello stress e dei momenti di disagio avvertiti durante le giornate precedenti, dove soprattutto in ambito lavorativo e per quanto riguarda i rapporti interpersonali potrebbero essere nati dei contrasti. L’oroscopo ci fa sapere che con l’inizio del mese di marzo l'Ariete potrà recuperare e ritrovare la serenità. Bene l’amore.

Toro: tra qualche giorno Venere transiterà nel segno, dunque è un momento veramente fortunato per quanto riguarda l’amore, sia per coloro i quali hanno un rapporto di coppia ed intendono fare dei progetti per il futuro, sia per i single alla ricerca dell’anima gemella.

Bene anche il lavoro dove non mancano le opportunità di crescita e miglioramento.

Gemelli: l’oroscopo lascia presagire 48 ore importanti per i sentimenti. Durante le giornate precedenti non sono mancate le tensioni e le incomprensioni in amore, ma finalmente inizia ora per i gemelli un momento di vantaggioso recupero in cui anche gli incontri sono favoriti. È un periodo più positivo anche per il fisico, non mancano le energie e la voglia di fare.

Cancro: la settimana è iniziata in modo abbastanza faticoso per il segno e nonostante la buona volontà di mantenere i nervi saldi, l'oroscopo lascia presagire 24 ore movimentate e cariche di tensione. Qualcuno potrebbe prendere decisioni drastiche ma con il passare del tempo si accorgerà che ne sarà valsa la pena. In ambito lavorativo possono nascere nuovi progetti, ma sarà meglio aspettare l’inizio di marzo per muoversi in tal senso.

L'oroscopo giornaliero del 28 febbraio da Leone a Scorpione

Leone: l'oroscopo di venerdì 28 febbraio lascia presagire una giornata sottotono per quanto riguarda i rapporti sentimentali. È arrivato il momento per il segno di chiarirsi le idee e capire quello che vuole dal futuro. Sono invece giornate produttive in ambito lavorativo dove non mancano le soddisfazioni. Tuttavia dei lievi malesseri fisici potrebbe costringere il Leone a tirare un po’ il freno a mano.

Vergine: quello in arrivo sarà un weekend vantaggioso, preludio di un mese di marzo che segnalerà forti emozioni e soddisfazioni. La vergine sarà tra i favoriti delle stelle che la proteggeranno e le daranno una marcia in più sia per quanto riguarda il more che l’ambito lavorativo.

Bilancia: il consiglio delle stelle per le prossime giornate è quello di essere prudenti. Questo vale sia per quanto riguarda l’amore, dove durante le giornate passate potrebbero esserci stati dei malintesi e sia per quanto riguarda il lavoro, dove qualcuno potrebbe essere tentato dal prendere decisioni affrettate. Meglio concedersi un momento di riposo e riordinare i pensieri.

Scorpione: in ambito lavorativo sarà meglio non fare più del dovuto e magari concedersi qualche momento di riposo. L'oroscopo è comunque buono per quanto riguarda il weekend e garantisce delle giornate interessanti per quanto riguarda l’amore e nuovi incontri.

Previsioni astrologiche del 28 febbraio da Sagittario a Pesci

Sagittario: Venere è in ottimo aspetto e vi garantisce protezione durante le prossime ore. E' un momento interessante per coloro i quali intendono lasciarsi andare e abbandonarsi alle emozioni. Le stelle favoriscono gli incontri e i progetti di coppia. Anche in ambito lavorativo si potrebbero ottenere delle buone gratificazioni.

Capricorno: è un momento di grande energia e vitalità per il segno che è praticamente incapace di restarsene con le mani in mano. Questo fine settimana è ideale per coloro i quali intendono presentare una proposta, lanciare un progetto o avviare un’attività.

Anche in amore si può ottenere molto, l’oroscopo lascia presagire un marzo emozionante e ricco di novità.

Acquario: quello in arrivo potrebbe essere un weekend sottotono per quanto riguarda l’amore e già durante la giornata di venerdì 28 febbraio potrebbero nascere dei contrasti e dei malintesi. Lo stress accumulato potrebbe riversarsi sul fisico costringendo il segno a rallentare i ritmi e concedersi un momento di riposo. Bene lavoro.

Pesci: un quadro astrale estremamente vantaggioso protegge il segno durante queste ultime giornate del mese di febbraio e continuerà a farlo per tutta la primavera.

Sono giornate ideali per coloro i quali intendono risolvere dei contrasti nati in amore o confessare i loro sentimenti alla persona amata. Anche gli incontri sono favoriti. E' un periodo di grande energia e voglia di fare che inevitabilmente influisce positivamente sul lavoro e gli affari.