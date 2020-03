Sole in Ariete illuminerà l'Oroscopo del weekend del 28 e 29 marzo in maniera energica e ambiziosa. Saturno in quadratura porrà dei limiti all'applicazione dei progetti ambiti, ma gli altri astri benevoli faranno sì che tutti i simboli zodiacali possano vincere un'insoddisfazione latente generata da questo periodo alquanto teso. Di seguito un barlume di speranza nelle previsioni astrologiche fortunate.

Qualità da dimostrare nell'oroscopo del weekend di marzo

Ariete: Marte in quadratura a Sole farà sognare nuove battaglie, per rendervi pienamente soddisfatti della vostra vita.

Vorreste seguire nuove ambizioni al momento non attuabili, ma dovrete cercare di trarre energia positiva da Saturno in Acquario e da tutti gli altri astri benevoli intorno a voi.

Toro: Luna nel segno per tutto il weekend sprigionerà un fascino molto passionale e ricco di charme. L'astro d'argento in congiunzione con Urano renderà l'amore molto impulsivo e potreste essere pervasi da tumulti emotivi dovuti al desiderio di rivoluzionare la sfera affettiva in modo più eccitante.

Gemelli: sarete un po' confusi nei confronti dell'amore e forse non riuscirete a capire a fondo le sensazioni che proverà il partner nei vostri riguardi.

Potrete valutare l'idea di cercare delle spiegazioni proprio in questo weekend. Basta tergiversare.

Cancro: Luna, Urano e Venere dal Toro sprigioneranno energie positive, anche se inattese. Piuttosto turbati dalla ricerca di maggiore eccitazione in coppia, anche voi single sarete spronati a ricercare persone che vi dedichino maggiore attenzione. Questo impulso vi metterà di nuovo in sintonia con la vita e scoprirete nuovi sensazioni nascoste.

Leone: in amore, così come nelle amicizie, sarete desiderosi di stare al centro dell'attenzione. Quindi potrete avviare un cambiamento dinamico, fronteggiando un Saturno un po' ambiguo dall'Acquario. Gli astri raccomanderanno però di trovare il momento giusto, senza essere troppo precipitosi.

Vergine: Luna in trigono dal Toro renderà l'affettuosità più pratica e concreta. Così sarete più realistici, attingendo a una bontà d'animo che non vi abbandonerà mai.

Solo Urano potrebbe rivoluzionare le sensazioni amorose in maniera impulsiva e farvi cambiare repentinamente lo stato d'animo poiché alla ricerca di qualcosa di diverso.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: voi Bilancia sarete più aperti mentalmente, grazie alla presenza di Saturno in Acquario che vi immetterà su una strada atta a farvi approfondire le responsabilità in maniera più ambiziosa. Cercherete di agire con realismo per realizzare i sogni a cui ambite. Mercurio e Nettuno dai Pesci saranno per voi consiglieri sensibili e intuitivi.

Scorpione: forse avrete bisogno di scaricare un eccessivo stress ritagliandovi del tempo tutto vostro in casa.

Potrebbero avverarsi dei progetti tenuti in cantiere da un po' e vi sembrerà un sogno che diventerà realtà. Attenzione ad alcuni pettegolezzi che potrebbero rendere la sfera amorosa alquanto spinosa.

Sagittario: Luna vi chiederà dal Toro di rivoluzionare la sfera amorosa in maniera più eccitante e originale, anche osando, se necessario, per attuare i sogni in modo più concreto ed energico. Un'autocritica risulterà fortunata per migliorare voi stessi e farvi aprire all'amore con maggiore consapevolezza.

Capricorno: una profondità d'animo farà scavare nel cuore, a caccia di sensazioni molto romantiche e introspettive.

Voi in coppia potrete approfondire l'amore in maniera più stabile, mentre voi single aprirete mente e cuore a nuovi coinvolgimenti positivi.

Acquario: Luna in opposizione per tutto il weekend potrebbe rendervi troppo testardi nell'affermare le idee a tutti i costi. Quindi dovrete cercare di non assumervi posizioni di "stallo emotivo" e aprirvi a uno scambio di idee fortunato per l'amore. Potrete scoprire orizzonti mentali nascosti.

Pesci: attenzione a non essere precipitosi in amore e a non fare scelte avventate, seguendo una scia molto rivoluzionaria impartita da Urano e Luna in sestile che faranno agire in maniera sprovveduta.

Forse sarete alla ricerca di nuovi stimoli e impulsi che seguirete con convinzione. Guai a chi cercherà di bloccare questo atteggiamento avventato.