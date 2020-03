L'Oroscopo di domani, sabato 28 marzo 2020 porta in primo piano la presenza della Luna nel comparto del Toro. La 'musa dei poeti' è in procinto di passare questa domenica nel campo dei Gemelli, sicuramente ben disposta a regalare occasioni o favorire soluzioni in ambito sentimentale. Target da parte dell'Astrologia quotidiana, l'amore e il lavoro, in questo contesto messi in relazione con i primi sei simboli zodiacali. In questo caso occhi decisamente puntati esclusivamente in direzione di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine, tutti messi 'sotto indagine' da parte dell'oroscopo quotidiano.

Come sempre prima di iniziare a dare info svelando le attesissime predizioni giornaliere, ci preme evidenziare i segni migliori e peggiori del periodo. Ebbene, tra i simboli astrali appena citati, senz'altro ad avere ottime prospettive in campo sentimentale come anche nel comparto legato alle attività di lavoro, saranno i nativi del Toro e dei Gemelli, ambedue sottoscritti in periodo top. Invece, sempre in base al resoconto astrale messo in luce dall'oroscopo di sabato 28 marzo, a non poter contare sul generoso conforto delle stelle saranno gli amici nativi in Ariete, nel frangente sottoscritti da tre stelle riservate ai periodi 'sottotono'.

Classifica stelline 28 marzo 2020

Una nuova giornata sta per iniziare: ansiosi di sapere cosa riserverà l'Astrologia il quinto giorno dell'attuale settimana? Come al solito, metro di misura nel giudicare il periodo è la nostra esclusiva classifica stelline quotidiana, nel contesto generata dall'oroscopo del 28 marzo 2020. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i primi sei segni dello zodiaco.

Tra quest'ultimi, in evidenza come già anticipato troviamo Toro e Gemelli: entrambi i simboli astrali sono stati valutati a cinque stelle e potranno senz'altro contare sul prezioso supporto dell'Astrologia. A questo punto la domanda è sempre la stessa: quali saranno gli altri segni favoriti dagli astri in questo primo giorno d'inizio weekend? A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

★★★★★: Toro, Gemelli;

★★★★: Cancro, Leone, Vergine;

★★★: Ariete.

★★: NESSUNO

Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★.

In programma un inizio weekend valutato con le tre stelle relative ai periodi 'sottotono'. Secondo gli astri del momento, la giornata del 28 marzo sarà abbastanza impegnativa specialmente in campo interpersonale. In questo caso l'oroscopo del giorno, riguardo l'amore, invita a non dare troppo peso ad eventuali insofferenze passeggere e soprattutto a non agire con prepotenza o voglia di rivalsa, perché chi vi sta vicino potrebbe (giustamente) innervosirsi. Single, la Luna vi remerà contro, perciò saranno assolutamente da evitare colpi di testa o parole che potrebbero mettervi in cattiva luce con i vostri familiari.

Nel lavoro, i pianeti si presentano abbastanza negativi sulla carta, ed a tratti vi lasceranno da soli, a vedervela con qualche probabile seccatura. Vi toccherà metterci del vostro per riuscire a portare a buon fine alcune incombenze quotidiane, ma non fatene un dramma, perché avrete sicuramente i mezzi e la lucidità necessaria per cavarvela nel modo migliore.

Toro: ★★★★★. Il prossimo inizio weekend si appresta ad essere un giorno importante, certamente uno dei migliori di questa settimana. Forse, avrete voglia di più libertà e al tempo stesso di una maggiore fiducia in voi stessi: nel tardo pomeriggio/sera possibile una novità davvero non messa in conto.

In amore, saranno buoni i transiti planetari di Venere e Luna, tra loro prossimamente in congiunzione proprio all'interno del vostro settore. I predetti astri lasciano intravvedere una giornata molto costruttiva, ricca di sollecitazioni e anche qualche bella novità: infatti il periodo vi vedrà sereni e felici, pronti a vivere un periodo speciale insieme al vostro partner. Single, il buon umore sarà onnipresente: grazie alla Luna nel segno, come già anticipato in prossima congiunzione con Venere, potreste essere portati a prendere in considerazione un progetto abbastanza intrigante da fare ad inizio estate.

Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero annuncia notevoli cambiamenti. Marte vi infonderà forza, coraggio e determinazione e affronterete tutto al meglio.

Gemelli: ★★★★★. Si annuncia una giornata molto solare per voi Gemelli, positiva quanto basta e portatrice di buone notizie, specialmente nelle situazioni più importanti. Finalmente, pian piano, le vostre aspirazioni si realizzeranno quasi tutte: in giornata potreste avere dei contatti importanti da sfruttare in quella cosa che sapete. In amore sarete grintosi, anche troppo in certi casi ma sempre comunicativi ed espansivi come non mai. Nella coppia, dimenticherete certe vostre insensate gelosie assaporando finalmente solo il piacere di stare con la persona amata.

Single, le predizioni relative all'oroscopo di sabato vedono le nubi dell'incertezza dissiparsi sostituite da un senso di vero appagamento, il che vi renderà più socievoli e rilassati. Finalmente tutti i vostri familiari tireranno un respiro i sollievo e voi sarete più tranquilli. Nel lavoro, sarete pieni di energia e vi impegnerete per portare avanti alcuni progetti a cui state lavorando da tempo.

Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★★. Una giornata abbastanza buona è pronta a far capolino nella vostra quotidianità. Ovviamente, ce ne sono e ce ne saranno di gran lunga migliori, ma accontentatevi sapendo che qualcuno di certo sta peggio di voi in questo inizio weekend.

Pertanto l'oroscopo sulla giornata di domani prevede che l'amore potrebbe essere divertente e abbastanza stuzzicante. In molti avrete delle buone idee per realizzare grandi e piccoli desideri o per dare una bella mano di smalto al rapporto. Single, i vostri progetti non andranno di pari passo con ciò che avevate desiderato. State comunque tranquilli e godetevi l'affetto della famiglia, perché in questo momento è ciò che più conta per voi. Nel lavoro, il buonsenso vi sarà di aiuto, magari per attutire o risolvere contrasti con chi vi circonderà e riportare l'armonia. Ci saranno presto deliziose novità all'orizzonte, ma siate pazienti e lasciate che il tempo faccia il suo corso.

Leone: ★★★★. Giornata incentrata sulla media positività per voi del Leone, senza troppi affanni e nemmeno troppa euforia. In questo caso le previsioni di venerdì annunciano un periodo non troppo difficile da gestire, poco convulsivo ed altrettanto poco negativo. In amore, l'oroscopo indica che avrete voglia di fare e ricevere coccole. Se però non dovessero arrivare spontaneamente non dovete fare il muso e nemmeno essere sospettosi: la cosa migliore sarebbe quella di chiedere qualsiasi cosa al partner, vedrete che nulla vi sarà negato. Single, potrebbe già essere scoccata l’ora di vivere un nuovo amore, se non altro perché sarete pronti a rimboccarvi le maniche per ottenere i risultati migliori.

E' il momento giusto per approfondire e migliorare le vostre conoscenze. Nel lavoro infine, datevi da fare se ritenete di essere sulla strada giusta per chiudere una trattativa degna di nota. Se non altro perché la vostra fantasia e tempismo saranno perfetti per agire.

Vergine: ★★★★. Partirà bene questa parte della settimana, positiva quel poco che serve, anche se in alcuni casi potrebbe risultare decisamente poco stabile. A pesare notevolmente a molti di voi Vergine sarà ancora la quadratura in atto tra Saturno e Urano, entrambi speculari negativi all'80%. In questo caso, visto il periodo di routine, l'oroscopo di domani 28 marzo consiglia in amore di agire come al solito.

Sarà certamente una serata tranquilla da trascorrere con la persona che amate. Niente di esaltante, questo è poco ma sicuro, anche se una cenetta e un po' d'intimità renderanno senz'altro più che piacevole l'atmosfera del momento. Single, dovete cercare la gioia nelle piccole cose del vivere quotidiano. Solo così scoprirete che non è affatto necessario dannarsi l'anima alla ricerca di desideri difficili o impossibili da realizzare. Accontentatevi della cosa più importante in questo momento: la vostra famiglia. Nel lavoro, per chiudere, ci saranno molto presto buone prospettive di cambiamento. Dovete solo cercare di imboccare la strada giusta per poter realizzare i progetti che vi staranno a cuore.

