L'Oroscopo del weekend dal 6 all'8 marzo andrà ad analizzare i transiti planetari favorevoli per l'amore e la fortuna di ciascun segno zodiacale. Venere entrerà in Toro e diffonderà splendide sensazioni eccitanti e passionali a tutti i simboli zodiacali di Terra. Le previsioni astrologiche andranno anche a captare gli influssi benefici di Luna, presente dapprima in Cancro e poi in Leone.

Luna in Leone nell'oroscopo del weekend di marzo

Ariete: Venere passerà in Toro ma, comunque, non smetterà di elargire i suoi influssi benevoli.

Sigillati tra gli astri dei Pesci e del Toro, non avrete nulla da temere. Sarete più vitali, sensibili e, al tempo, stesso dinamici nel concretizzare i sogni amorosi con successo.

Toro: bando alla letargia con l'astro d'argento benefico rispetto al vostro Urano. Avrete bisogno di scrollare le persone a cui volete bene da un torpore che non gioverà all'amore. Nuovi movimenti si animeranno anche grazie alla presenza di Venere nel segno che regalerà grande passionalità e concretezza.

Gemelli: Venere si avvicinerà ancora di più al vostro domicilio astrologico ed elargirà un'affettuosità concreta e tenace.

Voi single cercherete maggiore stabilità in un probabile futuro partner, per soddisfare il desiderio di mettere su famiglia. Attenzione a una domenica un po' tesa per i sentimenti.

Cancro: Luna nel segno venerdì renderà l'amore più affettuoso. Molto comprensivi in coppia, approfondirete splendide sensazioni nel focolare domestico. Voi single però non impigritevi in casa, uscite e andate incontro alle opportunità amorose con coraggio.

Leone: affettuosi, ma anche abbastanza autoritari a causa dell'influenza di Luna nel segno, domenica sarete alla ricerca di maggiori attenzioni da parte del partner. Grandi idee si faranno largo anche nella mente dei single, dovrete solo cercare di applicarle al meglio vincendo un'opposizione di Mercurio un po' confusa per i sentimenti.

Vergine: la Luna sarà favorevole per approfondire le sensazioni amorose con maggiore intuito e comprensione della persona amata.

Alquanto lunatici nelle giornate di venerdì, sarete ultrasensibili agli affetti. Poi sabato e domenica una nuova ambizione nel concretizzare i sogni vi pervaderà.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Luna sarà in quadratura, quindi attenzione a non lasciarvi prendere da una malinconia che cercherà di farvi chiudere in voi stessi. Domenica l'astro d'argento sarà benefico e voi più generosi nell'elargire affetto alle persone amate.

Scorpione: voi in coppia creerete un clima accogliente in casa e renderete l'atmosfera molto romantica. Luna dal Cancro a inizio weekend sprigionerà sensazioni profonde e sarete molto protettivi nei confronti della persona amata.

Voi single dovrete cercare di essere più socievoli, vincendo una quadratura 'mercuriana' un po' pesante per i sentimenti.

Sagittario: attenzione a un'opposizione venusiana dal Toro potrebbe rendere il carattere molto ostinato e a tratti eccessivamente gelosi. Attenzione che questo atteggiamento potrebbe provocare brusche interruzioni amorose. Potrete contare sull'influenza favorevole di Luna nella giornata di domenica, che organizzerà la sfera affettiva con maggiore generosità e intelligenza.

Capricorno: l'inizio weekend sarà un po' teso a causa di Luna in opposizione che sprigionerà malinconia e un modo di pensare troppo pessimista.

Ma non chiudetevi in voi stessi poiché Venere, già da venerdì, assumerà finalmente una posizione favorevole per l'amore.

Acquario: la nuova posizione di Venere e Mercurio potrebbe creare qualche attrito in amore. Piuttosto pigri, cercherete di fuggire dalle responsabilità per lasciarvi andare al divertimento. Ma attenzione che alcuni rapporti amorosi potrebbero complicarsi a causa della vostra mancanza di chiarezza.

Pesci: l'astro d'argento a inizio weekend punterà un riflettore sui vostri desideri e, in sinergia con Sole nel segno, vi metterà sulla strada per realizzare i sogni a cui ambite da tempo.

Più introspettivi con voi stessi, riuscirete a capire al volo anche la persona amata. Venere in sinergia con Sole farà risolvere una situazione amorosa in bilico.