È giunto il mese di marzo. Scopriamo le previsioni astrologiche e l'Oroscopo con amore, lavoro e salute per tutti i nati sotto il segno della Vergine. Di seguito le previsioni e l'oroscopo riguardanti il periodo compreso tra l'1 ed il 31 marzo 2020.

Nell'ultimo periodo, i nati sotto il segno della Vergine hanno vissuto dei momenti di tensione, soprattutto in campo professionale. C'è stato anche un momento di smarrimento, che ha riguardato il lato psicofisico. Un recupero è avvenuto nell'ultimo periodo, quando anche in campo sentimentale il cielo polemico si è affievolito.

In campo lavorativo, non sono mancate però delle soddisfazioni e progetti che hanno ottenuto un buon riscontro.

Oroscopo di marzo 2020 per il Leone

Non mancheranno dei momenti di agitazione, in particolare nelle prime due settimane del periodo. A livello salutare, potreste avvisare dei momenti di forte stress. Cercate di mantenere le situazioni sotto controllo. Chi ha bisogno di iniziare una cura potrà farlo in queste giornate del mese di marzo, il cielo è dalla vostra parte. Con l'ultimo periodo del mese, sarà possibile recuperare nuova energia.

Un netto miglioramento avverrà nel prossimo mese, quello di aprile, quando potrete fare dei passi avanti. In campo amoroso, le coppie che desiderano sposarsi hanno la possibilità di fare dei passi avanti importanti. A livello professionale, ci sono delle grandi possibilità di cogliere le nuove opportunità. Sarà possibile sviluppare nuove idee. Vediamo di seguito le stelle dettagliate che riguardano il settore lavorativo e quello amoroso dei nati Vergine.

Previsioni astrologiche di marzo: amore e lavoro della Vergine

In questo mese sarà possibile fare degli incontri a livello sentimentale. L'ultima settimana del mese sarà la favorita per poter iniziare delle nuove relazioni. Con il Sole che non sarà più in opposizione a partire dalla terza settimana del periodo, anche le stelle diventeranno efficienti. Non converrà perdere delle occasioni importanti, state dunque all'erta.

Nel mese di aprile, le prime settimane non saranno semplici da gestire, per poi vivere un recupero con l'arrivo degli ultimi giorni del mese. In campo professionale, alcune opposizioni planetarie creano degli scompensi, ma con Marte, Giove e Urano nel segno, potrete migliorare la vostra condizione lavorativa. Chi in passato ha avuto delle difficoltà ora si scontrerà delle situazioni positive. Il cielo è ottimo per chi è ambizioso e non mancherà una marcia in più con l'arrivo della fine del mese. Ad aprile, le stelle saranno dalla vostra parte, bisognerà solo sfruttarle per poter ottenere soddisfazioni e sistemare delle problematiche in sospeso.