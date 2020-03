L'Oroscopo della giornata di lunedì 16 marzo prevede che il pianeta Venere sarà in congiunzione al segno di terra del Toro che, nonostante qualche piccola sbavatura, sarà molto affettuoso nei confronti del partner, mentre lo Scorpione in amore avrà necessariamente bisogno di più attenzione. Il Leone vedrà alcune occasioni al lavoro a portata di mano, mentre il Sagittario inizierà a vedere prendere vita alcuni progetti importanti sul posto di lavoro.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo per la giornata di lunedì 16 marzo 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo lunedì 16 marzo segno per segno

Ariete: oroscopo di lunedì che inizierà in maniera molto movimentata per voi nativi del segno. Marte e Giove in trigono nel vostro cielo vi renderanno particolarmente attivi, soprattutto in ambito lavorativo. La mente andrà molto veloce e avrete delle intuizioni geniali per svolgere molto bene le varie mansioni. Sul fronte sentimentale vi sentirete a vostro agio con il partner. Usate la fantasia per cercare di creare una magica atmosfera nell'aria.

Se siete single non abbiate paura di confidarvi con qualcuno. Voto - 8

Toro: con Venere in congiunzione al vostro segno zodiacale, l'oroscopo di lunedì riserverà per voi un'ondata di passione sul fronte amoroso. Nonostante la giornata non inizierà nel migliore dei modi, le vostre incertezze spariranno presto e otterrete presto quell'affetto e quell'amore con il partner che tanto vi aggrada. I single avranno ben chiaro cosa provano verso una persona.

In ambito lavorativo sarete molto sensibili verso quei progetti che richiederanno oltre ad un certo impegno intellettuale, anche morale. Voto - 7,5

Gemelli: secondo l'oroscopo, fareste meglio a prestare particolare attenzione verso ciò che farete in quanto avrete una configurazione astrale che potrebbe mettervi spesso i bastoni fra le ruote. Sul posto di lavoro non fate nulla che possa mettere a rischio tutto i vostri progressi con un progetto importante.

Sul fronte sentimentale potreste avere la necessità di parlare alla vostra anima gemella di qualcosa che da un po’ di tempo vi turba. I single agiranno con molta razionalità dinanzi agli ostacoli della vita quotidiana. Voto - 6,5

Cancro: fascino, carisma e determinazione saranno al centro della vostra giornata sotto ogni ambito per voi nativi del segno grazie a Marte in ottima posizione. In amore vi ritroverete a fare molte attività sociali che terranno molto impegnati voi e la vostra anima gemella. Per i cuori solitari le sfide vi attendono e voi sarete disposti ad accettarle. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo sarete più reattivi e inizierete a vedere i primi risultati del vostro duro lavoro.

Voto - 7,5

Leone: gli influssi di Venere in quadratura al segno del Toro completano per voi un oroscopo fatto di ghiotte occasioni per quanto riguarda l'ambito lavorativo. In questo momento i rapporti con i vostri colleghi saranno più che discreti e potreste ricevere qualche interessante richiesta, che potrebbe anche permettervi di risollevarvi economicamente. In amore i single saranno molto competitivi in questo periodo, vivendo momento intensi. Se avete una relazione fissa dopo qualche piccolo bisticcio troveranno la pace. Voto - 7,5

Vergine: con il Sole in opposizione al vostro cielo, non aspettatevi chissà quali risultati in ambito sentimentale.

In amore infatti aprire il vostro cuore non sarà sufficiente per permettere di respirare una buona atmosfera all'interno delle relazioni di coppia. Se siete single un certo ottimismo potrebbe non essere sufficiente per corteggiare la persona che vi piace. Situazione differente per quanto riguarda l'ambito lavorativo in quanto con la vostra creatività potrete sviluppare dei nuovi progetti che vi permetteranno di conquistare la stima e la fiducia di chi vi affianca. Voto - 7

Bilancia: con Marte in quadratura al segno del Capricorno, l'oroscopo della giornata di lunedì prevede orgoglio in ambito lavorativo e pazienza sul fronte sentimentale.

In amore vi renderete conto che varrà la pena di investire emozioni ed energie per far felice il partner. Se siete single avrete il forte desiderio di prendervi alcune responsabilità per rendere felice qualcuno. Nel lavoro l'orgoglio potrebbe ostacolarvi con alcune vostre mansioni, dunque cercate di trovare un'adeguata soluzione. Voto - 7,5

Scorpione: l'oroscopo di lunedì prevede il pianeta Venere in opposizione rispetto al segno zodiacale, e potrebbe portare un po’ di burrasca all'interno della relazione di coppia. Avrete bisogno infatti di più attenzione da parte del partner e per riuscire nel vostro intento, cercate di non essere troppo assillanti.

I single potrebbero agire d'impulso e creare situazioni ambigue. In ambito lavorativo se siete disposti a cambiare, ad abbandonare le vecchie idee e i soliti ambienti, potreste ottenere molto. Voto - 7

Sagittario: la settimana inizierà benissimo per i nativi del segno grazie alla Luna in congiunzione al vostro cielo. In amore vi aspetta un periodo ricco di novità e piacevoli sorprese e sarete perfettamente in grado di capire quali saranno le cose che piaceranno un sacco al partner. Se siete single potreste rimanere stupiti dal comportamento di una persona in particolare. Nel lavoro sembrerà che i progetti inizino a prendere il via, dopo tanti sforzi fatti e qualche sacrificio in più.

Voto - 9

Capricorno: l'oroscopo della giornata di lunedì vi preparerà ad affrontare i vari problemi della vita quotidiana con una certa freddezza. Sul fronte sentimentale Venere in trigono vi permetterà di essere molto sinceri nei confronti del partner al punto da instaurare un rapporto molto forte. I single alla ricerca dell'anima gemella potrebbero trovare ciò che cercano. In ambito lavorativo il vostro atteggiamento andrà bene così com'è per il momento, e non avrete alcun motivo per cambiarlo. Voto - 8,5

Acquario: l'oroscopo annuncia un certo protezionismo nei confronti degli altri per voi nativi del segno.

Ciò nonostante non potete difendere a spada tratta una persona solo perché è vostra amica o perché vi è simpatica, dovete imparare ad essere più obiettivi e a riflettere un po' di più sulle varie questioni della vita. Se avete una relazione fissa Venere vi sarà vicina e farà in modo che la vostra relazione di coppia sia molto romantica. Nel lavoro riuscirete a portare a termine con destrezza molte delle mansioni che vi verranno assegnate e ne sarete molto entusiasta. Voto - 7,5

Pesci: il Sole si troverà in congiunzione al segno zodiacale secondo l'oroscopo di lunedì, e vi permetterà di essere in forma smagliante.

Sul fronte sentimentale, specie se appartenete alla terza decade, sarete calmi e rilassati, e vi sentirete più sicuri di voi stessi e del partner, e questo non potrà che far bene al rapporto. I single dovranno cercare di essere meno pretenziosi nella loro ricerca all'amore. Nel lavoro potreste anche divertirvi nel scegliere alcuni dettagli che solitamente considerate insignificanti nelle vostre mansioni. Voto - 8