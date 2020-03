L'oroscopo del 9 marzo vede in primo piano la Luna piena nel Segno della Vergine. Il plenilunio avviene alle ore 18.48 e questa che si verificherà sarà una, cosiddetta, superluna. Il nostro satellite, infatti, si troverà ad una minore distanza dalla Terra, quindi risulterà leggermente più grande del solito. Nella serata del 9 marzo, dunque, potremo ammirare ancora di più la bellezza e la luce (meteo permettendo) della Luna.

Approfondiamo ora le previsioni astrologiche di tutti i Segni per la giornata di lunedì 9 marzo.

Oroscopo del 9 marzo: il Toro respira e si calma

Ariete - L'Oroscopo invita l'Ariete a occuparsi delle questioni pratiche. Non è tempo di rincorrere l'amore, ma bisogna concentrarsi, bene e tanto, sulla soluzione di problematiche lavorative. La Luna piena risulterà neutra. Attenzione, però, all'umore, che sarà un po' variabile durante la giornata.

Toro - Bella la superluna. La giornata per il Toro dovrebbe scorrere senza intoppi, con tanta voglia di uscire, di fare shopping, di incontrare amici. E' bene approfittare di questo stato di grazia e dell'oroscopo favorevole.

Gemelli - La Luna piena si mette in quadratura. Questo vuol dire che vi innervosirete per un nonnulla. Calma e sangue freddo: si tratta, in fondo, solo di una giornata un po' critica. E' vero che non vedete novità all'orizzonte e tutto sembra statico, ma presto la situazione cambierà.

Cancro - La Luna, l'astro guida di voi Cancro, diventa piena nel Segno amico della Vergine. Questo plenilunio vi renderà piuttosto lucidi e vi farà capire qualcosa che finora vi era sfuggito.

L'oroscopo dice che la serata, con questa bellissima superluna, potrebbe essere davvero molto romantica: approfittate.

L'oroscopo del 9 marzo: la Vergine è protagonista

Leone - La giornata potrebbe andare in due modi diversi. Da un lato, avrete l'opportunità di distaccarvi da una situazione (di lavoro o personale) che finora vi ha condizionato. Dall'altro lato, potreste trascorrere qualche ora di grande passione con il partner o con chi vi piace in questo momento.

Vergine - L'oroscopo per voi Vergine è tutto condizionato da questa Luna piena nel Segno. Sarete sotto ai riflettori per qualche ora e, anche se non ci siete abituati, dovreste godervi questa giornata che potrebbe essere davvero ok su tutti i fronti. Siate voi stessi, ma lasciatevi andare un po' di più.

Bilancia - Sarà una giornata piuttosto strana. Avrete anche poca voglia di stare collegati sui social. Approfittate, allora, di questo momento di pigrizia per fare tutto quello che avete lasciato in sospeso: svuotate l'armadio e gettate via quello che non indossate da tempo oppure leggete un bel libro.

Scorpione - Metterete al centro le amicizie e la voglia di fare qualcosa insieme. E' vero che è lunedì, ma niente paura: avrete modo di organizzarvi per vedere le persone a cui tenete. Per il lavoro è il giorno giusto per mettere in movimento un nuovo progetto. I pianeti lenti confermano che questo periodo è ottimo per quanto riguarda il lato pratico.

Buoni transiti astrali per il Capricorno

Sagittario - Questa non è proprio la Luna piena migliore per voi Sagittario. Potreste trovarvi a vivere un momento di crisi, in particolare, con la famiglia di origine. Cercate di essere più malleabili, anche perché Mercurio non vi aiuta e potreste trovarvi ad avere torto in questa situazione.

Contate fino a cento prima di parlare.

Capricorno - Belli tutti i transiti e bella pure la Luna piena per il vostro Segno. Saranno moltissimi i contatti con persone vicine e persone lontane. Vanno più che bene i rapporti di lavoro con l'estero e bene anche la comunicazione su ogni fronte, anche online. Ottima giornata.

Acquario - La Luna piena metterà in primo piano la questione economica. Potreste avere a che fare con il denaro, ma non è detto che ci siano solo uscite, anzi: potreste ricevere qualche credito arretrato. Per il resto, tutto procede bene, se sarete ben centrati rispetto alle sfide che arrivano dall'esterno.

Pesci - Questo plenilunio potrebbe accentuare l'insicurezza. La Luna piena vi vorrebbe molto decisi e attivi, ma non vi sentirete così in forma da poter affrontare le situazioni in modo diretto. Il consiglio è di far passare la giornata senza fare nulla. Se potete farlo, riposate e meditate. Vi farà bene dedicare qualche ora solo a voi stessi.