L'Oroscopo del mese di aprile vede un cielo molto dinamico per i Segni di Fuoco. In questo periodo ci sono molti spostamenti planetari, a cominciare da Saturno che entra nell'Acquario e non solo: ci sono anche altri pianeti che cambiano posizione. Il 3 aprile Venere si sposta nei Gemelli e rende tutto più leggero in ogni campo mettendo in primo piano la comunicazione. Mercurio si sposta nell'Ariete il giorno 11 e rimette in moto la volontà e la voglia di risolvere le questioni pratiche in modo rapido.

Marte a inizio mese è ai primissimi gradi dell'Acquario e anche questo pianeta potrebbe alleggerire molte situazioni, in particolare, per Ariete e Sagittario. Saturno stimolerà moltissimo il Leone ad agire su tutte quelle situazioni che non vale più la pena di portare avanti, ci sarà comunque bisogno di molto auto-controllo. Vediamo ora, con maggiori dettagli, quali sono le previsioni del mese per i tre Segni di Fuoco.

Per l'Ariete torna la voglia di fare e di muoversi

Ariete - Per voi dell'Ariete aprile è sempre un mese molto importante.

Il Sole, infatti, transita nel Segno e mette in primissimo piano la vostra famosissima forza di volontà che, infatti, sarà al top. Il cielo astrologico è ben messo in ogni campo. Avrete l'appoggio di un pianeta come Mercurio che rimetterà a posto la vita pratica e favorirà i contatti. Le comunicazioni, scritte o telefoniche, saranno a mille e questo riguarderà il lavoro, ma anche la vita sociale, amici e parenti.

Parlerete di più anche con il partner, leggerete, metterete in ordine i cassetti e tutto il guardaroba! Venere e Marte si trovano anche in Segni amici e cioè Gemelli e Acquario. Questo vuol dire che attorno a voi ci sarà molta serenità. Romanticismo ed eros, inoltre, saranno in perfetto equilibrio. Va ricordato, però, che in amore voi Ariete siete sempre molto impulsivi. Fate attenzione a questo lato del vostro carattere che potrebbe essere accentuato dall'aspetto ancora dissonante di Giove in Capricorno, che, però, è valido solo per la terza decade.

Per ultimo, ma non certo ultimo come importanza, avrete finalmente Saturno in posizione positiva. Se avete lavorato bene negli ultimi due anni, aprile per voi sarà ricco di grandi soddisfazioni, ma questo si vedrà meglio nelle previsioni dei prossimi mesi. Per ora quelli della prima decade possono iniziare a rilassarsi!

Per il Leone l'oroscopo di aprile dice che inizia un periodo di sfide

Leone - Per voi Leone inizia un periodo davvero molto interessante, se saprete gestirlo al meglio. Aprile vi porta, prima di tutto, maggiore leggerezza in diversi campi. Avrete un ottimo Mercurio in aspetto positivo: questo vuol dire che sarete molto più aperti e tornerete ad essere anche più chiacchieroni.

Avrete anche una bella Venere che dai Gemelli metterà in primo piano i rapporti di amicizia, per alcuni sarà possibile trasformare qualche conoscenza in un flirt. Tutti, comunque, tenderete a essere più socievoli. E' vero che Saturno, con il suo ingresso in Acquario, si metterà in posizione di opposizione al vostro Segno, ma anche questo aspetto può essere vissuto in modo positivo. Inizia, infatti, un periodo di grandi sfide e starà a voi saper gestire tutto nella maniera migliore e più costruttiva. L'oroscopo di aprile vi consiglia di essere equilibrati e di dosare bene la vostra energia sia fisica che mentale.

Saturno vi metterà presto in condizione di fare delle scelte, di selezionare le persone che per voi contano davvero e di tenervele ben strette. Sarà un percorso, naturalmente, lungo quello che dovrete fare e che si completerà nei prossimi due anni e mezzo, ma già da adesso potrete iniziare a meditare su cosa avete voglia di cambiare.

Per il Sagittario è tempo di costruire sia in amore che sul lavoro

Sagittario - Per voi Sagittario il cielo di aprile è molto luminoso. Prima di tutto, avrete il supporto di un ottimo Sole in posizione super positiva che vi guarda in modo benevolo. Oltre alla maggiore vitalità che vi donerà il Sole, c'è da dire anche che aprile sarà un mese all'insegna della passione per quelli che sono felicemente in coppia.

L'oroscopo di questo mese vi vede concentrati sugli altri, a cominciare, naturalmente, dalla persona che in questo momento è al vostro fianco. Venere, infatti, nella nuova posizione nei Gemelli vi parla proprio della vita di coppia. E' adesso il momento di mettere tutto da parte e di dedicarvi, anima, cuore e corpo, a chi vi è accanto. Questo discorso vale, naturalmente, per chi ha un legame consolidato da tempo. Per i Sagittario, invece, che in questo periodo sono ancora single ci sono buone opportunità di vivere alla giornata cogliendo l'attimo. In linea generale, ad aprile avrete modo di mostrare al mondo il vostro valore, le vostre capacità.

State entrando in un periodo che potrà essere molto costruttivo, se saprete valorizzarvi. Avete un cielo astrologico super positivo a vostra completa disposizione, quindi non sprecate le occasioni che si presenteranno. Potreste diventare persino più concreti e questo sarà un bel vantaggio per voi e per gli altri.