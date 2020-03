Le predizioni astrologiche del 17 marzo ci delucidano sulle attività lavorative, sentimentali e sulla salute dei nati sotto i vari segni dello zodiaco. Il Cancro dovrebbe essere meno opprimente, mentre la Vergine dovrebbe limitare le sue esternazioni in ambito lavorativo. Il Capricorno procede bene sotto il punto di vista della salute.

Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: in amore, non cambiate troppo spesso le carte in tavola. Lavorativamente sarete stanchi e stressati, rallentate i vostri ritmi.

Niente di particolarmente rilevante sulla salute.

Toro: il partner apprezzerà molto un vostro gesto, continua così. Non siate troppo precipitosi su alcune polemiche lavorative. Una camminata rigenerante farà bene alla vostra salute .

Gemelli: non drammatizzate troppo alcuni eventi di coppia. Sarete una fonte inesauribile di idee professionali. Provate a fare qualche esercizio fisico in casa, non vi farà male di certo.

Cancro: il partner non ne può più, siete troppo opprimenti. Non avrete tanta voglia di lavorare, ma cercate di farvela venire.

La salute richiede un'attenta cura.

Leone: cercate di trovare un buon equilibrio, non prendetevela sempre con gli altri. Sul lavoro sarete troppo agitati, provate a calmarvi. Per quel che concerne la salute non strafate.

Vergine: tanta passione non giustifica alcune cadute di stile. I vostri superiori hanno capito come prendervi, non tirate troppo la corda. La salute sarà buona ma non clamorosamente soddisfacente.

Previsioni zodiacali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: non è un momento in cui apprezzate molto il vostro partner. Avrete poca fiducia nel vostro futuro professionale. A livello fisico vorreste ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo.

Scorpione: la persona amata vi invita a fare qualcosa di più per il vostro rapporto. Sul lavoro non preoccupatevi troppo di quello che pensano gli altri e guardate avanti.

La salute non riserverà niente di particolarmente positivo.

Sagittario: in amore calmatevi e non cercate per forza lo scontro. Date tutti voi stessi in ambito lavorativo e potrete esserne orgogliosi. Non avrete tanta voglia di fare attività fisica, si vede.

Capricorno: non preoccupatevi minimamente delle chiacchiere della gente, siate superiori. Lavorativamente risultate essere molto testardi, in alcuni casi ciò non risulterà cosi negativo. State seguendo le giuste indicazioni, bravi, continuate così e andate avanti.

Acquario: rassicurate il partner e vivete una bella giornata, godetevela tutta.

Per quanto riguarda il lavoro, non è il momento adatto per toccare questo dolente tasto. La voglia di mettervi in moto risulterà essere pari allo zero.

Pesci: qualche distrazione di troppo potrebbe costarvi sentimentalmente molto cara. Se non sarete in grado di ricucire una situazione con un collega, lasciate perdere. Sarete le persone sane per eccellenza, continuate così e andrete forte.