L'Oroscopo lascia presagire un fine settimana interessante per il Leone, che soprattutto in amore si gode un momento di armonia e serenità. Anche la Vergine, protetta dal Sole in Toro, si prepara a vivere 48 ore interessanti, al contrario è un momento sottotono per i Pesci, in particolar modo per quanto riguarda la sfera lavorativa. Approfondiamo di seguito l'oroscopo completo del weekend, sabato 18 e domenica 19 aprile 2020, per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del fine settimana 18 e 19 aprile 2020 da Ariete a Pesci

Ariete: la giornata di sabato potrebbe riservare dei momenti sottotono al segno che potrebbe accusare dei cali di energia o risentire di lievi malesseri. Al contrario domenica si può recuperare, il Sole pratico spinge i nativi dell’Ariete a concentrarsi su questioni riguardanti le finanze e la gestione della casa.

Toro: durante le prossime 48 ore l’aiuto di una persona di fiducia potrebbe rivelarsi essenziale al fine di risolvere alcune situazioni da troppo tempo rimaste in sospeso.

Non importa aver vicino la persona in questione, basterà anche solo una telefonata. Serenità in amore.

Gemelli: è un momento positivo per i nativi del segno che possono dedicarsi all'amore, come desiderano. C’è passione e romanticismo all'interno dei rapporti di coppia e il weekend si prospetta interessante. Alti e bassi nel lavoro.

Cancro: l’oroscopo del weekend consiglia ai nativi del segno di evitare le forzature, meglio non fare le cose controvoglia.

Il risultato potrebbe venire compromesso. Il Sole in posizione amica a partire da domenica 19 aprile favorisce una fase di recupero.

Leone: il consiglio delle stelle per la giornata di sabato 18 aprile è quello di essere prudenti, meglio essere cauti soprattutto per coloro i quali si trovano a maneggiare oggetti pericolosi o pesanti. È un momento vantaggioso in amore e in famiglia, dove regna la serenità e l’armonia.

Vergine: la giornata di sabato è dedicata all'introspezione, è il momento di fare i conti con se stessi e capire quali sono i cambiamenti che volete apportare alla vostra vita. Al contrario la giornata di domenica 19 aprile grazie al Sole in aspetto vantaggioso si prevede ricca di energia e positività.

Bilancia: questa giornata potrebbe riservare degli alti e bassi ai nati sotto questo segno, potrebbero esserci delle divergenze all'interno dell’ambito sentimentale. Al contrario domenica è una giornata vantaggiosa in cui ci si può dedicare all'amore, ma anche a se stessi, curando corpo e mente.

Scorpione: è una giornata ricca di positività ed energia per il segno. In amore c’è armonia e anche la passione si riaccende. Domenica gli influssi contrastanti del Sole potrebbero causare delle problematiche, cercate di limitare le discussioni e di evitare i momenti di stress.

Sagittario: l'oroscopo del weekend lascia presagire delle giornate faticose, potrebbero infatti nascere delle preoccupazioni per quanto di guarda la sfera familiare. Il Sole in Toro può creare degli alti e bassi, qualcuno potrebbe sentirsi nervoso e poco disposto al dialogo e all'ascolto.

Capricorno: il fine settimana offre delle soluzioni al segno, soprattutto per quanto riguarda i rapporti di coppia e l’ambito familiare.

Grazie agli influssi positivi del Sole è infatti possibile trovare un punto d’incontro. Bene il fisico è un momento vantaggioso in tal senso.

Acquario: l'oroscopo del weekend lascia presagire due giornate faticose. Sabato infatti potrebbero esserci delle preoccupazioni per quanto riguarda la gestione della casa e della sfera familiare, al contrario domenica si può recuperare e dedicarsi agli affetti.

Pesci: è un momento vantaggioso per il segno che soprattutto in ambito sentimentale ritrova la serenità e la spensieratezza. Al contrario l’ambito lavorativo può generare dei grattacapi, qualcuno potrebbe sentirsi insoddisfatto e vedersi rifiutare le meritate gratificazioni.