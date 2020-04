L'oroscopo del giorno 25 aprile 2020 accende i riflettori sulla giornata di inizio weekend. Ansiosi di sapere cosa riserveranno le previsioni zodiacali di domani, sabato, in amore e nel lavoro? Bene, lo diciamo subito: in arrivo una sensuale Luna in Gemelli, in entrata nel comparto alle ore 09:20 di questo primo giorno di weekend e subito in trigono a Giove. Il transito della "musa dei poeti" gioverà in modo molto positivo, oltre che per lo scontato segno dei Gemelli, anche ad altri due segni presenti ovviamente nella sestina sotto analisi in questa sede.

A portare una ventata di positività in questo sabato di fine settimana, anche i flussi generati da Venere (in Gemelli), pianeta anch'esso sottoposto al benevolo trigono da e verso Marte (in Acquario).

Favorevolmente sostenuti dall'Astrologia, applicata come sempre al quotidiano, anche coloro del Cancro e della Vergine. Entrambi i suddetti simboli astrali sono stati valutati a cinque stelle nella nostra classifica stelline, dunque preventivati al top il primo giorno di weekend. Purtroppo non proprio come nelle attese la giornata, secondo l'Oroscopo del giorno 25 aprile, per coloro appartenenti a Toro e Leone, nel frangente giudicati con le tre stelle relative ai periodi "sottotono".

A questo punto, non resta che andare a verificare e confermare le previsioni zodiacali di sabato in relazione ai singoli segni relativi alla prima tranche zodiacale. Ovviamente, non prima di aver dato la dovuta attenzione alla scaletta con le stelle quotidiane.

Classifica stelline 25 aprile 2020

Curiosi di scoprire quali saranno i segni migliori e peggiori di domani, sabato 25 aprile? A fugare eventuali dubbi e placare stati d'ansia è già disponibile la nuova classifica stelline quotidiana, in questo contesto generata dalle effemeridi sul periodo di riferimento.

Come annunciato in apertura, ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina. Si parla pertanto, ovviamente in esclusiva, dei soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo giornaliero, come sempre scrupolosamente segno per segno:

Top del giorno : Gemelli - Luna nel segno;

: Gemelli - Luna nel segno; ★★★★★: Cancro, Vergine;

★★★★: Ariete;

★★★: Toro, Leone;

★★: NESSUNO.

Oroscopo di domani, 25 aprile: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★★.

Giornata in prospettiva poco impegnativa, certamente in grado di dare tranquillità a questa parte della settimana. Ci sono le premesse per un impegno costruttivo, ma l'eventuale progetto richiederà tempo e riflessione soprattutto nel trovare soluzioni adeguate. Secondo l'oroscopo del giorno riguardo l'amore, in tanti vivrete dei momenti di grande vivacità, pervasi da una spensierata gioia di vivere (forse anche spinti dall'euforia per le buone notizie in merito alla fine delle restrizioni imposte dalla pandemia). Le stelle senz'altro illumineranno la vita di coppia: sarete di buon umore e tutto sembrerà indirizzarsi per il verso ciò che ambite di più.

Single, sarete di animo giocoso e più rilassati. Vi sentirete in buona forma e sarete in grado di trasformare a vostro vantaggio ogni situazione. Cercate però di essere più comprensivi in famiglia. Nel lavoro, prendete in considerazione la possibilità di pubblicizzare in qualche modo la vostra attività. Sappiate che più persone ne saranno al corrente, meglio andrà per voi.

Toro: ★★★. In arrivo un sabato 25 aprile valutato con il simbolo del "sottotono". La giornata di fine settimana, quindi, potrebbe risultare abbastanza piatta e priva di stimoli. In amore nuvole nere potrebbero stagliarsi all'orizzonte già dalla primissima mattinata, qualcuna anche abbastanza minacciosa.

Questo giorno perciò non sarà molto propizio per il vostro segno: tranquillizzatevi, scacciate i pensieri negativi e cercate di evitare discussioni inutili con il partner. Single, vi sentirete un po' fiacchi e spossati per le influenze di Giove, nel contempo in quadratura al vostro Sole. In prospettiva quindi potrebbe maturare una scarsa capacità di propensione ed un'esigua disponibilità al dialogo con chi avete vicino. Nel lavoro invece, l'oroscopo giornaliero indica stelle positive: queste vi inviteranno a correggere il tiro in molti campi. Cercate di evitare errori e non perdete le occasioni propizie che il destino ha in serbo per voi.

Gemelli: 'top del giorno'. Questo sabato di fine settimana, per molti nativi, partirà quasi certamente "col botto" (il "quasi" è d'obbligo!). Luna nel segno e Venere propizia. In amore, oltre alla Luna, Venere colorerà la vostra vita sentimentale con tanto romanticismo ed infinita tenerezza. Cercate di godere al meglio i momenti più belli della giornata, ovviamente in compagnia di chi amate. Questo primo giorno di weekend risulterà molto fortunato per la vostra vita a due, sappiatelo. Single, le predizioni relative all'oroscopo di sabato indicano che l'umore sarà in risalita. In questa giornata vi sentirete come rinati, avrete un dinamismo eccezionale e renderete sereni le persone a cui volete bene.

Nel lavoro infine, avrete l'energia necessaria per affrontare un compito importante. Tranquilli, ne verrete a capo con grande ammirazione da parte di tutti.

Astrologia del giorno, sabato 25 aprile: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★★★. La giornata di domani, sabato 25 aprile, si presenta molto bene sulla carta, specialmente parlando di sentimenti e amicizia in generale. Pertanto l'oroscopo del periodo in merito all'andamento quotidiano, indica che le ottime influenze di Marte e Saturno (speculari positivi al 90%), riempiranno di energia positiva sia la sfera affettiva che quella lavorativa. Senza meno il periodo porterà una nuova grande ondata di serenità soprattutto nella vita di coppia: chi ha problemi aperti in ambito famigliare troverà senz'altro la giusta soluzione ad eventuali problemi in attesa di soluzione.

Single, finalmente, dopo un periodo non proprio buono, inizierete a risalire la china riprendendo in mano le redini della vostra vita sentimentale e di relazione. Date tempo al tempo, senza forzare le situazioni, molto presto troverete una splendida realtà tutta per voi... Nel lavoro, se fino a ieri non avete potuto (o saputo) dimostrare un eventuale vostro progetto, adesso finalmente avrete in mano le carte buone per farlo. Siate e pensate positivo!

Leone: ★★★. Partirà sotto i poco amati auspici del "sottotono" la parte iniziale di questo weekend, con un sabato abbastanza complicato da portare a buon fine.

In amore, l'oroscopo invita a stare un po' più attenti a non mostrarvi troppo distaccati o assenti (mentalmente) nell'ambito dei vostri rapporti affettivi: non parliamo solo di partner ma anche di famiglia e figli in generale. Il dissociarsi da responsabilità vantando impegni inderogabili primari (tipo lavoro per esempio), pur essendo un'ottima strategia per disimpegnarsi o per farsi desiderare di più, potrebbe sortire in questo periodo l'effetto contrario... Single, il vostro realismo, unito alla vostra innata forza di volontà (non dimenticate mai che appartenente al segno del "Leone"), senz'altro vi aiuterà a realizzare qualcuno tra i desideri più ambiti.

L'oroscopo invoglia ad essere pazienti concentrandovi sulla qualità e non sulla velocità: il saper aspettare è un gran bel dono che, prima o poi, darà i suoi buoni frutti. Nel lavoro intanto, troverete difficile concentrarvi sui dettagli pratici relativi alla mansione. Non è che, per caso, avete davvero bisogno di rallentare di ritmo? Meditateci un po' su...

Vergine: ★★★★★. In arrivo un giornata stupenda, certamente capace di restituire, almeno secondo quanto lasciato intendere dalle effemeridi competenti, ottime soddisfazioni in qualsiasi comparto. L'importante è crederci ma ancor più indispensabile sarà per voi Vergine credere nelle vostre possibilità: sappiate che nulla è impossibile, quasi niente è scontato e che tutto è probabile (fate che quanto appena detto sia la vostra "Bibbia").

L'oroscopo di domani sabato 25 aprile intanto, visto l'ottimo periodo consiglia in amore di essere pronti a gongolare. Certamente sentirete di essere veramente importanti per la vostra dolce metà, e questo vi riempirà di gioia: dedicatevi con fiducia ed entusiasmo alla persona amata, l'unica in grado di capire il vostro cuore o di dare consigli sinceri. Single, sentirete di avere maggiori frecce nel vostro arco già da questo sabato, per questo tutto vi apparirà sotto una luce diversa. In molti state uscendo da un periodo di crisi, certamente difficile e molto stressante: presto tutto si sistemerà e sulle vostre labbra tornerà il sole a farvi sorridere.

Nel lavoro, per chiudere, secondo l'oroscopo i pianeti vi saranno amici sostenendo ogni vostra iniziativa. Alcune circostanze fortunate vi spianeranno la strada, permettendovi di iniziare la giornata nel migliore dei modi.

