L'Oroscopo dal 4 al 10 maggio riguarda la prima settimana di maggio e l'inizio di un mese di recupero e trasformazione per molti segni dello Zodiaco. Per i nati sotto il segno dell'Acquario saranno dei giorni di rinnovo personale e in alcuni casi anche lavorativo. Il Capricorno dovrà recuperare le forze dopo settimane di stress. Nel frattempo, anche il segno del Cancro avrà a disposizione più tempo per sé e per curare il proprio aspetto e la proprio salute.

Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: maggio sarà il mese del cambiamento e già dalla prima settimana il segno dell'Ariete risentirà di questa transizione.

Nella giornata di mercoledì il passaggio di Venere renderà l'amore più intenso. In ambito lavorativo è meglio non chiedere troppo e mantenere stretto il proprio posto.

Toro: l'oroscopo annuncia che il Toro riuscirà a gestire al meglio il rientro alla quotidianità. Questo segno dovrà riprendere i vecchi ritmi e lo farà nei migliori dei modi. In amore le relazioni a distanza vivranno emozioni intense che non saranno dimenticate in poco tempo.

Gemelli: i nativi inizieranno un periodo di riflessione già da lunedì.

Già a partire da questa settimana il transito della Luna nel loro cielo renderà l'amore interessante sotto il punto di vista dei nuovi incontri. Il lavoro richiederà di fare delle decisioni importanti.

Cancro, Leone e Vergine

Cancro: la prima settimana di maggio svelerà fin da subito un periodo di transizione e trasformazione per i nati sotto il segno del Cancro. Questo segno dovrà riflettere anche su ciò che prova per il proprio partner.

Sul lavoro nasceranno delle piccole discussioni.

Leone: l'oroscopo svela che questi primi giorni di maggio saranno di grande rinnovo. A partire dalla giornata di martedì, le relazioni durature potranno fare dei passi in avanti importanti. Il lavoro donerà grandissime soddisfazioni personali.

Vergine: giorni intensi quelli vissuti dalla Vergine, che dovrà prepararsi per sorprese inaspettate. L'amore regalerà emozioni nuove, anche molto forti.

Il lavoro metterà invece i nativi sotto pressione e questo stress farà crescere molta ansia, anche se tutto verrà risolto al più presto.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: la vita della Bilancia subirà degli scossoni positivi importanti in amore. In questa settimana anche i single potranno fare nuove conoscenze. Il lavoro non andrà come sperato e nasceranno molti malintesi con i colleghi.

Scorpione: l'oroscopo annuncia che il transito di Mercurio nel cielo dei nati sotto il segno dello Scorpione si rivelerà propizio e incoraggerà questo segno a fare la conoscenza di persone nuove. Anche in ambito lavorativo tutto proseguirà per il verso giusto, senza che questo stato di quiete si alteri.

Sagittario: la prima di maggio sarà una settimana di recupero fisico ed emotivo per il segno del Sagittario. Rimettersi in gioco nell'ambito lavorativo sarà il primo passo per cambiare la situazione nel proprio nucleo familiare. Alcuni giorni saranno favorevoli anche in amore, in particolare per le relazioni durature che potranno fare un grande passo.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: anche per il Capricorno saranno giorni di recupero delle forze. I mesi precedenti lo hanno destabilizzato e per questo dovrà darsi da fare più del solito. Il passato potrà essere lasciato alle spalle e i nati sotto il segno del Capricorno potranno darsi un'opportunità.

Acquario: questo segno vivrà dei giorni di rinnovo personale. Un nuovo partner potrebbe far riscoprire ad alcuni delle sensazioni nuove, o che non venivano vissute da tempo. Il posto di lavoro al quale aspirano alcuni dei nativi sembrerà impossibile da raggiungere, ma con qualche sforzi potrebbe essere raggiunto.

Pesci: il segno dei Pesci potrà tornare in carreggiata al più presto e farsi valere in famiglia e sul posto di lavoro. Le discussioni nate, anche nelle coppie più forti, renderanno difficili i giorni di questa settimana particolarmente intensa.