L'oroscopo di giovedì 23 aprile è pronto a svelare come andrà la giornata sul piano astrale. Molte le novità in arrivo per i segni zodiacali, soprattutto per i nativi del Leone. Ottimo periodo anche per i Gemelli, favoriti da una bella Luna. A proposito di Luna, in questo giorno l'astrologia mostra al presenza dell'Astro d'Argento nel campo del Toro, insieme ad Urano e Sole. Nel segno dei Gemelli resiste il pianeta Venere, in questo periodo sotto positivo trigono astrale con Marte in Acquario. Nel campo dei Pesci resta stabile Nettuno, nel contempo in splendido sestile ancora a Marte.

Nella solita posizione tutti gli altri pianeti, cosiddetti a passo lento.

Approfondiamo nel dettaglio, cosa avrà in serbo l'Oroscopo per la giornata di giovedì 23 aprile per tutti i 12 segni zodiacali: dall'Ariete fino ai Pesci.

Predizioni astrali da Ariete a Cancro

Ariete - Stelle dinamiche offrono vantaggi in campo pratico: lavoro e denaro sono favoriti. Già, ma forse in questo momento con questi settori avete poco a che fare. E allora concentratevi sull'amore, aprite e chiudete la giornata meditando sulla vostra capacità di dare e ricevere buoni sentimenti.

C'è pure la possibilità di fare pace con un familiare: non lasciatela sfuggire.

Toro - Lottare non vi fa paura, ma potreste anche essere un po' stanchi. Tuttavia, è necessario tirar fuori le unghie, specie con certa gente. Se pensano che siete disposti a fare lo zerbino per arrivare alla meta, sbagliano. Non temete di esprimere le vostre ambizioni: avete mille modi di soddisfarle. Solo che in questo giovedì vi è un po' difficile.

Non pretendete troppo dal destino.

Gemelli - E' una Luna in Toro che indica metamorfosi per voi dei Gemelli. E' possibile vivere una rinascita interiore cercando di agire e pensare positivamente. La maggior parte dei nativi dovrebbe star bene così com'è, sia con se stessi che con il loro modo di fare e il mondo circostante. Se invece fate parte di quella schiera di persone che ha vissuto momenti di chiusura o malumore, è arrivato il momento di voltare pagina e godere di un clima spensierato, socievole e decisamente favorevole all'arricchimento personale.

Cancro - Nuove responsabilità familiari o professionali vanno a gravare sul poco tempo che avete a disposizione. La via di mezzo non esiste, ma prima di dare una risposta definitiva aspettate qualche giorno. In questo periodo siete troppo rigidi e bloccati nelle vostre convinzioni per decidere. Evitate di assecondare la tendenza alla diffidenza che potrebbe nuocere. Prudenza nei gesti, nelle azioni e nelle attività fisiche.

Previsioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone - Le previsioni zodiacali del 23 aprile, indicano che gli influssi di giovedì e venerdì potrebbero subire possibile cambiamento in merito ad una riconquista.

Se avete subito uno smacco morale o materiale, ecco giunto il momento di avere una rivincita su chi vi ha ferito. In campo professionale l'ottimismo e la tolleranza sono gli elementi chiave per vincere le insidie della competizione.

Vergine - Siete caricati da buone energie astrali e il vostro stato psicofisico ne giova. Vi sentite anche interiormente soddisfatti, riuscendo così a manifestare liberamente le vostre emozioni o stabilendo sintonie meravigliose con le persone che vivono accanto a voi. Il periodo è perfetto per muoversi e promuovere iniziative curiose.

Bilancia - La Luna in lite con Giove e Plutone vi espone a malumori e insani atteggiamenti di prepotenza nei confronti del partner di sempre.

In vostro aiuto un Sole strategico attivo nel campo dei viaggi e degli studi che vi offre la possibilità di raccogliere gli aspetti migliori in questi settori. Viaggi (virtuali per il momento) saranno i benvenuti. Allargate gli orizzonti e date corpo a nuovi progetti con rinnovato ottimismo.

Scorpione - Quando ci si trova davanti ad un ostacolo è saggio fermarsi a pensare al modo più idoneo per superarlo. Essere impulsivi in certe circostanze, può causare guai seri. E il buonsenso che vi contraddistingue è prova che sapete mettere in pratica questa pillola di saggezza. Le stelle consigliano di attendere con calma e fiducia il raggiungimento degli scopi più importanti.

Non forzate gli eventi, evitate spese e scappatoie legali. Le relazioni d'amicizia sono la vostra fonte di gioia.

L'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario - Influssi strepitosi dalla Luna in Toro, per tutto quanto è in relazione con amicizie e famiglia. Le stelle sono propizie per riportare nella vostra vita l'amicizia incondizionata di una persona a cui siete sempre stati affezionati ma dalla quale vi eravate un poco allontanati, più per caso che per scelta. Sono sempre gli amici a spingervi ad interagire con la gente, visto che di fare vita sociale per adesso non se ne parla. Assecondate la loro volontà e accettate il loro aiuto.

Capricorno - Si intravedono occasioni per fare affari in ambito lavorativo soprattutto. Queste però devono essere colte con tempismo, senza indolenza e deleghe. Impegnatevi in un'attività creativa che vi dia la possibilità di incrementare le vostre entrate. Possibili rientri di denaro da investimenti fatti in passato: date un'occhiata ai vostri conti bancari.

Acquario - La Luna in Toro, in sintonia con Giove nel vostro segno, potenzia la percettibilità, l'efficienza, l'ottimismo e sollecita eventi curiosi. Il sensibile astro è pronto ad illuminare il vostro percorso sentimentale e ad aprirvi nuove strade.

Emozioni e batticuore inattesi vi rendono più disponibile verso le persone che vi circondano. Creatività e profondità di sentimenti fanno di questo giovedì 23 aprile il giorno ideale per coronare un sogno, per vedere realizzata una vostra grande speranza.

Pesci - Le previsioni zodiacali del 23 aprile indicano ottima la resa in campo pratico. Avete le idee chiare, siete abili nei contatti, sapete scoprire gli agganci disponibili, capite al volo se ci sono occasioni da cogliere. Se vi servono appoggi sapete bene sollecitarli: con garbo e con le parole appropriate. Riconoscimenti morali e premi in denaro in arrivo per il lavoro svolto.