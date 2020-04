Il mese di maggio è alle porte e sempre più persone si affidano alle previsioni dell'Oroscopo per scoprire dei dettagli importanti sul proprio futuro. Sicuramente la situazione sanitaria mondiale influisce molto sul cattivo umore di molte persone e quasi tutti i segni sembrano essere pervasi da sensazioni di speranza ma al contempo di tristezza. La settimana si prospetta abbastanza difficile per i Gemelli, che dovranno affrontare momenti di tensione. Al contrario il Capricorno sarà molto ispirato a portare avanti i propri progetti.

Scopriamo, dunque, tutte le previsioni dell'oroscopo per la settimana che va dal 27 aprile al 3 maggio.

Oroscopo della settimana: da Ariete a Vergine

Ariete: l'oroscopo prevede parecchia tensione nel corso della settimana. Dal punto di vista finanziario dovrete impegnarvi molto per aumentare i vostri guadagni. Se siete in coppia, non dimenticate che il partner necessita di mantenere la propria indipendenza.

Toro: cogliete l'occasione per riposare. Per quanto riguarda lo shopping, non dimenticate che è meglio investire nei migliori prodotti per la propria attività.

Se avete un partner, la chiave per relazioni durature è la pazienza e l'impegno.

Gemelli: questi sette giorni saranno pieni di tensione e preoccupazioni per i nati sotto al segno dei Gemelli. Un imprevisto potrebbe scombussolare tutti i vostri piani e riuscire a trovare una soluzione non sarà affatto facile: fate appello al vostro ingegno.

Cancro: l'oroscopo vi dice che è il momento migliore per eliminare tutti i vostri dubbi, e qualcuno vi incoraggerà a dire ciò che pensate.

A lavoro bisogna imparare a collaborare con il gruppo. Nel corso del fine settimana darete una seconda possibilità ad una persona importante.

Leone: la musica è un ottimo strumento per liberarvi dalla tensione. Le voci che vi sono arrivate in settimana sono solo delle ipotesi. Se siete single potreste incontrare qualcuno inaspettatamente. Se vi trovate in coppia, c'è ancora molta strada da fare e l'amore deve essere rafforzato ogni giorno.

Vergine: contenere le vostre emozioni sarà necessario per evitare di mettervi nei guai con gli altri, ma non è bene che voi abbiate così tante cose negative dentro. Fate attenzione a non confondere gli affari con gli amici. L'amore non può essere una delle vostre priorità in questo momento, ma l'oroscopo vi riserverà una sorpresa.

L'oroscopo fino al 3 maggio: da Bilancia a Pesci

Bilancia: in questo periodo l'oroscopo vi vede molto ambiziosi ma ricordate che l'umiltà non è lo strumento migliore per le grandi imprese, dovete fidarvi di voi stessi affinché gli altri vi appoggino. In amore non è bene mettere l'acceleratore, è meglio rispettare i tempi del proprio partner.

Scorpione: una difficile situazione vi metterà a dura prova in questa settimana. La vostra indecisione non è mai stata così forte e questo vi infonderà molta tensione. Cercate di pensare positivo e scegliete ciò che è meglio per voi stessi.

Sagittario: avrete bisogno di molta pazienza in questi sette giorni. Per quanto riguarda l'amore potrebbe arrivare qualcuno a farvi battere il cuore. Se siete in coppia potreste essere nei guai poiché il partner scoprirà un segreto che gli avete nascosto.

Capricorno: i nati sotto a questo segno avranno il privilegio di essere i migliori di tutto l'oroscopo.

Vivrete delle sensazioni positive che vi porteranno non solo molta allegria ma anche una forte ispirazione artistica, che vi farà portare a termine molti progetti.

Acquario: l'oroscopo prevede per voi molta malinconia. Se avete un partner, è uno di quei periodi in cui dovete dirgli di sì, senza pensarci troppo. Il vostro partner ha bisogno di sicurezze. Sarebbe bello se decideste di dedicargli molto più tempo senza dare le cose per scontato.

Pesci: non potete cambiare il mondo, ma potete cambiare voi stessi. Non sopraffate gli altri con le cose che dovreste fare voi. È una buona giornata per riprovare tutte quelle attività in cui avete fallito, stavolta andrà tutto bene!