Giovedì 14 maggio 2020 troveremo sul piano astrale la Luna e Saturno nel segno dell'Acquario, nel frattempo Giove assieme a Plutone saranno nell'orbita del Capricorno. Urano ed il sole permarranno nel domicilio del Toro come Mercurio e Venere che continueranno il moto nel segno dei Gemelli. In ultimo, Nettuno e Marte transiteranno in Pesci ed il Nodo Lunare proseguirà lo stazionamento in Cancro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Vergine ed Acquario, meno roseo per Ariete e Cancro.

Sul podio

1° posto Acquario: lavoro top. Le faccende professionali in casa Acquario avranno ottime chance di avere una marcia in più questo giovedì, specialmente per chi opera alle dipendenze altrui, grazie al trigono che il Luminare femminile formerà con Venere d'Aria avvalorato dagli ultimi gradi della congiunzione marziana.

2° posto Vergine: intuizioni. Se fino a qualche giorno fa l'acume nativo pareva appannato e poco fluido, in queste 24 ore ciò potrebbe mutare in meglio ed i nati del segno essere pervasi da ottime intuizioni che, però, andrebbe conservate nel 'cassetto' metaforico per attuarle quando sarà il momento opportuno.

3° posto Sagittario: lungimiranti. Venere camminerà all'indietro nell'opposto Gemelli e perlopiù formerà una fastidiosa quadratura con Nettuno dall'undicesima casa e ciò si tradurrà, con ogni probabilità, in una situazione alquanto confusa nell'ambiente lavorativo. Ma, fortunatamente, la Luna nell'affine Acquario si congiungerà a Marte in settima casa facendo, come piacevole conseguenza, assumere ai nativi un mood lungimirante, che gli farà mettere in secondo piano i rallentamenti di oggi strizzando l'occhio al prossimo futuro.

I mezzani

4° posto Leone: opportunità celate. Giovedì che potrebbe riservare diverse opportunità professionali per i nati Leone che, però, la doppia congiunzione che Saturno nell'opposto Acquario formerà col duetto Giove-Plutone renderà difficili da identificare, specialmente per la seconda e terza decade.

5° posto Gemelli: umore top. Il tono umorale nativo quest'oggi sarà, c'è da scommetterci, ad alti livelli tanto che amici e colleghi faranno a gara per stare in loro compagnia. Meno entusiasmanti, invece, le effemeridi sul fronte amoroso dove qualche battibecco per questioni di poco conto sarà probabile durante le ore serali.

6° posto Bilancia: sereni. Nel focolare domestico il clima sarà presumibilmente sereno in questa giornata di maggio, e ciò non farà altro che cimentare la simbiosi del menàge amoroso. Meno tranquillo l'ambiente professionale dove vi saranno diverse questioni in sospeso con le new entry.

7° posto Scorpione: alti e bassi. La giornata dei nati del segno sarà probabilmente costellata da un umore ballerino, frutto della congiunzione poco conciliante che formeranno i Luminari che si unirà ai transiti avversi di Venere d'Aria retrograda ed Urano di Terra. Sarà bene, quindi, provare a stemperare i toni dedicandosi, ad esempio, alle pratiche meditative.

8° posto Pesci: amore flop. Insolitamente alla loro indole, i nati Pesci quest'oggi potrebbero non avere affatto voglia di dedicare attenzioni alla dolce metà, a causa dell'avverso trigono che la Luna formerà nell'undicesima casa di Venere facendogli spostare l'attenzione esclusivamente su se stessi.

9° posto Toro: spossati. Il bottino energetico della giornata sarà, con ogni probabilità, scarno facendo optare diversi nativi per staccare la spina dalla quotidianità e ritagliarsi ampi spazi di relax in modo da ritemprare il loro benessere psico-fisico.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: impazienti. La Luna d'Aria ed il Sole di Terra formeranno una pesante e pressante quadratura che andrà presumibilmente a stimolare la voglia dei nativi di ricevere in maniera immediata risultati e gratificazioni. Queste ultime, però, dovranno fare i conti col restante parterre planetario che esigerà dai nati Ariete maggior pazienza, una dote quasi sconosciuta ai nativi.

11° posto Cancro: bizzosi. Configurazioni astrali tutt'altro che concilianti per i nati del segno, i quali dovranno probabilmente fare i conti con un certo nervosismo nel settore professionale.

La loro ira potrebbe emergere anche per futilità e non essere affatto gradita da capi e referenti.

12° posto Capricorno: stand-by. In questa giornata di metà settimana i nati Capricorno avvertiranno, con ogni probabilità, la necessità di riorganizzare le idee ponderando le prossime mosse, lavorative ed amorose, da effettuare a breve. Oggi, però, sarà bene prendersi un giorno di ferie dal lavoro, ove possibile, ed evitare di ribattere a tono al partner.