Gli astri sprigionano sensazioni fortunate nell'Oroscopo di mercoledì 6 maggio. I successi sono alle porte e coinvolgono tutti i segni zodiacali, garantendo felicità in amore o spronando a fare di più per acquisire serenità. Buone le novità amorose per il Toro, mentre Saturno e Marte in sinergia dall'Acquario aprono una strada benefica per la concretizzazione dei progetti lavorativi. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Astri e oroscopo di mercoledì dall'Ariete alla Vergine

Ariete: più sentimentali grazie all'influsso di Venere in Gemelli e Giove in quadratura, ascoltate molto gli altri e ciò che turba sale a galla in maniera incontrollata.

Plutone sprigiona sensazioni inconsce molto intense, che dovete approfondire scrutando dentro voi con maggiore consapevolezza. Buono il lavoro svolto con maggiore dinamismo.

Toro: Mercurio nel segno garantisce buone notizie e anche Venere è dalla vostra parte. Quindi voi in coppia potete chiarire alcune faccende in sospeso con il partner e i single possono approfondire le nuove conoscenze in maniera fortunata. Bando alla pigrizia e progredite con maggiore determinazione anche in campo lavorativo.

Gemelli: in ambito professionale date il meglio di voi e siete molto meticolosi nel portare avanti i progetti con determinazione. Venere in sinergia con Plutone e Giove, avviano un cambiamento positivo per l'amore e rigenerante, dove costruite mattone dopo mattone alcuni legami che daranno i loro frutti in futuro.

Cancro: in ambito lavorativo cercate di fare "buon viso a cattivo gioco", solo così riuscite a portare avanti la vostra idea senza farvi scalfire da colleghi che vogliono ostacolarvi.

In amore, attenzione a una Luna in quadratura che può introdurre qualche noia e darvi la sensazione che vi crolli il mondo addosso. Ricordate però che Mercurio garantisce novità a voi single.

Leone: alcune complicazioni sono introdotte da Saturno e Marte che bloccano un po' il progredire dei progetti tenuti in cantiere, soprattutto quelli lavorativi. Ma vedete il tutto come una sfida per fare di più, evolvendo con maggiore determinazione.

Buono l'amore anche se siete un po' confusi sul da farsi.

Vergine: Sole, Urano e Mercurio splendono per voi dal Toro e introducono novità speciali per l'amore. Una nuova vitalità pervade e fa portare avanti i progetti con coraggio, anche quelli lavorativi. La vicinanza di Luna in Bilancia mitiga gli affetti e cerca di equilibrare al meglio un influsso dissonante di Venere in opposizione.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: siete portati a cercare una maggiore intesa di coppia e voi single vi aprite alle nuove opportunità con maggiore socievolezza. Selezionate bene le persone da affiancare e in ambito lavorativo, si prospettano buone trattative da concludere con successo.

Scorpione: attenzione a non lasciarvi prendere dalla distrazione causata da Nettuno che cerca di confondere un po' il sogno con la realtà. Magari lasciatevi trasportare dalla fantasia in amore, dove una fase promettente si sta avviando per voi single. Sul lavoro è richiesta maggiore concentrazione.

Sagittario: attenzione ad alcuni fraintendimenti che possono sorgere sia in amore che sul lavoro. Saturno e Marte sono dalla vostra parte e fanno superare il tutto con dinamismo e grande determinazione. Luna diventa complice dalla Bilancia nel far rispolverare alcuni sogni amorosi tenuti da tempo nel cassetto.

Capricorno: Luna in dissonanza dalla Bilancia distorce un po' le sensazioni e magari desiderate stare più da soli con voi stessi che in compagnia di persone che non rispondono alle vostre aspettative. Questo distacco è dovuto a una maggiore selettività impartita da Plutone che mira ad andare oltre le apparenze in amore. Buono il lavoro svolto con maggiore vitalità.

Acquario: Venere, Saturno e Marte si impegnano tanto per farvi innamorare ma forse esercitate qualche resistenza, procedendo per gradi. Valutate il tutto, forse quella non è la strada giusta e mi sa che occorre un inversione di rotta per rivoluzionare il tutto in maniera intraprendente.

Il lavoro risulta un po' al rilento.

Pesci: non lasciatevi influenzare dal giudizio altrui e andate dritto per la strada prescelta. Alcuni consigli in ambito lavorativo possono solo confondere le idee, così come in amore. Ascoltate la voce del cuore in sintonia con quella della ragione, coordinando il tutto al meglio e vincendo un'impulsività che nuoce alle sfere vitali.