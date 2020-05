L'Oroscopo di domani mercoledì 6 maggio è pronto a svelare le nuove previsioni zodiacali in esclusiva per i sei segni da Ariete a Vergine. Occhi puntati, dunque, sull'Astrologia applicata ai settori del quotidiano interessante l'amore e il lavoro. Vogliosi di scoprire chi avrà fortuna al giro di boa di questa settimana? Iniziamo subito a mettere in evidenza il segno considerato migliore in assoluto: Gemelli. Il simbolo astrale di Aria appena enunciato potrà contare sull'ottimo supporto da parte di Marte, nel contempo ancora in splendido trigono al pianeta di settore Venere.

A fare compagnia a Gemelli, nella parte alta della classifica, Toro e Cancro, entrambi valutati con le quattro stelline indicanti i periodi routinari. Scendendo un po' più giù, le previsioni zodiacali di mercoledì preannunciano situazioni abbastanza impegnative per i nativi in Ariete e Vergine. Invece, a dover tirare per un po' i cosiddetti "remi in barca" sono gli amici del Leone: secondo l'oroscopo del giorno 6 maggio a dare fastidio ai nati nel regale segno di Fuoco sarà la negativa specularità di Saturno (Luna in quadratura).

Classifica stelline 6 maggio 2020

Questo mercoledì è pronto a dare spazio alla felicità o all'amara delusione? In questo caso a decretare chi tra i sei segni in oggetto potrà contare su una giornata fortunata è certamente la nuova classifica stelline quotidiana, in questo caso generata sulle effemeridi del 6 maggio. Come annunciato in apertura, a essere valutati dall'oroscopo di domani 6 maggio su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima metà dello zodiaco, ossia quella rappresentata da Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Al vertice della nuova scaletta interessante la giornata del 6 maggio spicca in primo piano Gemelli, valutato in giornata da cinque stelle. A seguire, sempre in periodo positivo considerato a quattro stelle, il Toro con il Cancro. Chiudono il gruppo in coda alla classifica Ariete e Vergine, considerati "sottotono", con il Leone a fare da ultima ruota del carro.

Il report condensato a seguire:

★★★★★: Gemelli;

★★★★: Toro, Cancro;

★★★: Ariete, Vergine;

★★: Leone.

Oroscopo mercoledì 6 maggio: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★. Mercoledì valutato con le tre stellette relative ai periodi "sottotono". Il perché è da imputare alla Luna in Vergine, speculare negativa al 75% per via dell'opposizioni con Urano in Toro. Secondo l'oroscopo del giorno riguardo l'amore, i pianeti vi invitano al dialogo, necessario per trovare un punto d’incontro con partner o famigliari in generale. Solamente aprendo il vostro cuore potrete scacciare i timori dal vostro animo e vivere serenamente.

Single, va detto subito che non sarà un giorno troppo negativo, questo è certo, tuttavia potreste essere proprio voi a guastare umore e rapporti con eventuali ansie: calmatevi! Nel lavoro se qualcosa non dovesse andare o non soddisfare, bando alle esitazioni: tirate fuori la grinta e analizzate con calma la questione. Agite di conseguenza ricorrendo alla razionalità.

Toro: ★★★★. Si preannuncia una giornata abbastanza in linea con la solita quotidianità generale. L'Astrologia prevede una certa instabilità, soprattutto sul finire della prima mattinata e poi la sera. Chi avesse situazioni sentimentali "aperte" (dicasi pure due piedi in una scarpa!), dovrà stare molto attento nel dialogare con il partner: la probabilità che qualcosa possa trapelare è abbastanza alta.

Per tutti gli altri sarà una giornata speciale: sarete in grado di vivere agiatamente ogni tipo di rapporto risultando sempre chiari e affettuosi con le persone amate. Single, questo mercoledì vi sentirete rinascere: sicuramente risolverete alcune problematiche che ultimamente vi stanno preoccupando più del dovuto. Nel lavoro l'oroscopo giornaliero annuncia una discreta positività. La vostra mente sarà popolata da idee vincenti: varrà la pena tenersi tutto per sé? Assolutamente no: condividete con i colleghi ogni pensiero, potrebbero essere proprio loro a dare un ulteriore sprint ai vostri concetti.

Gemelli: ★★★★★. Giornata preventivata vincente, ottimamente classificata nelle previsioni di mercoledì. Marte in Acquario sarà particolarmente positivo, visto l'efficace trigono astrale in atto verso il vostro pianeta di settore: Venere. In particolare, gli astri riusciranno a garantire una buona stabilità generale a tutto il periodo. In amore vi sentirete fiduciosi delle vostre possibilità, perciò risulterete insolitamente docili e arrendevoli, più che mai disponibili ad ascoltare la persona amata. Single, le predizioni relative all'oroscopo di mercoledì indicano fortunato il periodo: gran parte della vita quotidiana sorriderà a chi di voi saprà prenderla per il verso giusto.

Fate tutto il possibile per divertirvi, ovviamente senza perdere nessuna opportunità: vedrete, tutto andrà come desiderato. Nel lavoro, invece, il momento della riscossa arriverà presto e allora per voi sarà un gioco da ragazzi conseguire risultati brillanti. Per il momento concentratevi soprattutto sui settori che più vi interessano.

Previsioni zodiacali mercoledì 6 maggio: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★★. Sarà una giornata abbastanza stabile. Questa parte della settimana, vista con gli occhi di chi fa previsioni zodiacali, inizialmente si preannuncia lievemente scontata, poi però, alla lunga, risulterà in crescente ripresa.

La specularità dettata dall'opposizione Luna-Saturno andrà via via scemando, lasciando il posto ai benevoli flussi astrali generati da Marte e Giove speculari positivi. Sotto questo aspetto l'oroscopo sulla giornata di domani 6 maggio non ha dubbi: in amore il voltaggio di coppia girerà alto, con reciproca soddisfazione per entrambi. Sarà un momento di forza per quelle coppie che, malgrado i molti problemi, hanno saputo affrontare con soddisfazione una convivenza o un matrimonio. Altresì, chi sta pensando di chiudere una storia lo farà senza troppi rancori. Single, il dolce far niente vi rilassa, dunque non cercate per forza qualcosa da fare e godete del tempo che avete a disposizione per "non fare": riposatevi!

Nel lavoro, invece, giornata positiva e scorrevole. Con Giove e Marte speculari positivi pronti ad aiutare: qualunque cosa dovesse frullarvi in testa darà sicuramente risultati sorprendenti.

Leone: ★★. Il prossimo mercoledì in arrivo non si preannuncia troppo positivo per voi Leone (almeno secondo i nostri studi astrali). Se in famiglia da tempo dovessero trascinarsi discussioni o tensioni, è arrivato il momento di chiarire tutto quello che non va. In amore, intanto, l'oroscopo invoglia ad avere fiducia nel vostro partner: non prendete le distanze se non volete compromettere una storia a cui tenete molto.

Cercate, invece, di perdonare eventuali mancanze iniziando con il trascorrere più tempo insieme, allo scopo di chiarire dialogando. Single, a causa delle attuali orbite planetarie, qualcosa vi turberà rendendovi particolarmente asociali. Se proprio lo riterrete necessario isolatevi pure, ma nel frattempo prendetevi del tempo per riflettere: crogiolarsi nei propri pensieri spesso porta consiglio. Nel lavoro alcune questioni da sistemare avranno bisogno di un po' di attenzione: non sbuffate e affrontatele fin da adesso con grinta e spirito costruttivo.

Vergine: ★★★. Gli astri preannunciano una giornata particolarmente impegnativa per molti di voi Vergine.

Il periodo, come annunciato nei giorni scorsi anche nelle nostre previsioni zodiacali della settimana, si prospetta decisamente "sottotono". L'oroscopo di domani, mercoledì 6 maggio, in questo caso consiglia in amore di avere più elasticità nei confronti della persona amata. La Luna nel vostro segno sarà sotto attacco da Urano in opposizione, ma in vostro aiuto (parziale) potrebbe venire il Sole (specularità positiva al 45%). Quest'ultimo potrebbe dare favorevoli impulsi per vivere meglio eventuali situazioni amorose problematiche. Cercate di risanare le incomprensioni se volete proseguire in pace, senza dover litigare per ogni sciocchezza.

Single, sarete sicuramente in fase stabile. Anche se i giorni passati non sono andati benissimo non abbiate timore, perché presto avrete momenti migliori. Nel lavoro, per chiudere, una sensazione d'inutilità vi rallenterà. Non sottovalutatevi: basterà essere obiettivi e fiduciosi nelle vostre capacità.

