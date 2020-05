L'Oroscopo di martedì 5 maggio, è pronto a dare le giuste indicazioni svelando le nuove previsioni zodiacali del giorno. In prima linea l'Astrologia quotidiana applicata ai primi sei segni, in questo caso interessante in esclusiva Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Curiosi di sapere cosa riserveranno le stelle al segno presente nel vostro Tema Natale? Come darvi torto! La voglia di scoprire offerta dalle configurazioni astrali giornaliere è sempre tanta, quindi, vediamo di appagarla al meglio e prima possibile.

Iniziamo col dire che ad avere una grossa fetta di fortuna domani, martedì 5 maggio, come facile immaginare sarà Gemelli, valutato al "top del giorno". A dare una grossa spinta in amore al meraviglioso segno di Aria sarà ovviamente la presenza di Venere nel segno, nel frattempo ottimo in trigono astrale a Luna e Marte (già tra loro in trigono). A non poter contare invece sul positivo apporto degli astri, secondo l'oroscopo del giorno 5 maggio, saranno i nativi in Leone e Cancro, nel contesto valutati rispettivamente "sottotono" e "ko.

Classifica stelline 5 maggio 2020

Nuovo appuntamento con la classifica stelline quotidiana generata dall'oroscopo del 5 maggio 2020. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani, martedì, su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina dello zodiaco. A tenere in ansia i rapporti di forza generati dall'Astrologia in movimento, ovviamente in grado di fare la differenza tra i vari simboli astrali.

In questo caso ad avere campo libero da eventuali negatività sarà senz'altro Gemelli, valutato al 'top' grazie ad effemeridi altamente efficienti e pronte a dare supporto. Abbastanza buono il periodo anche per gli altri che andremo subito a svelare.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

Top del giorno : Gemelli;

★★★★: Ariete, Toro, Vergine;

★★★: Leone;

★★: Cancro.

Oroscopo del 5 maggio: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★★.

Giornata positiva, valutata nelle predizioni di martedì come abbastanza scorrevole, a patto di riuscire a sfruttare a pieno anche la più piccola opportunità offerta dal momento. Secondo l'oroscopo del giorno, riguardo l'amore, potrebbero esserci cambiamenti sia a livello famigliare in generale che con il partner. La vostra vita sentimentale risulterà in primo piano: avrete l'opportunità di modificare tante cose in meglio. Single, la giornata scorrerà "a tutta birra": concedetevi il tempo di pensare prima di agire e non lamentatevi! Lasciando andare i pensieri negativi vi permetterà di ricaricare le batterie e di concentrarvi su ciò che vi più interessa.

Nel lavoro, sarete di fronte ad una giornata molto positiva. Riuscirete a tirar fuori dal vostro cilindro idee geniali che vi permetteranno di mettervi in vista nelle cose che più interessano.

Toro: ★★★★. In arrivo un martedì 5 maggio spettacolare! Certamente sarà così, almeno secondo la nostra particolare interpretazione della carta del cielo (il vostro). Questa parte della settimana porterà a voi nativi nuova forza ed altrettanta voglia di sperimentare qualcosa di nuovo. In amore, nel caso foste già felici e ricambiati, di certo assaporerete ancora di più questo stato di grazia: riuscirete a fondere meravigliosamente sentimenti e problemi da risolvere riuscendo ad appagare le esigenze di entrambi.

Single, il periodo sta evolvendo verso una fase concreta in termini di libertà di movimento: provate a dare una seconda chance a quella persona che sapete, a patto che un po' interessi ancora. Nel lavoro, l'oroscopo annuncia stelle positive in grado favorire importanti agevolazioni nella vostra attività. L'entusiasmo spingerà a rinnovarsi oppure ad attuare cambiamenti significativi.

Gemelli: 'top del giorno'. Ottimo il periodo per voi nativi grazie alla Luna e a Marte, in questo frangente entrambi in splendido trigono astrale verso la vostra "amata Venere"(pianeta presente nel settore). In amore, vi divertirete un mondo insieme alla persona amata, magari trascorrendo quei pochi momenti di relax nel cercare di immaginare/progettare le prossime vacanze estive.

Il coraggio non vi manca, sia che siate in coppia che se ancora single: se le circostanze dovessero permetterlo, allora c'è da scommettere che anche quest'anno, malgrado tutto, riuscirete a trascorrere un'estate 2020 all'altezza (quasi) delle vostre aspettative. Nel lavoro invece, se giocherete bene le vostre carte, il momento potrebbe essere davvero favorevole per dare una svolta a quelle situazioni che sapete. Umore e buoni risultati faranno poi il resto.

Previsioni zodiacali di martedì 5 maggio: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★. L'oroscopo per la giornata del 5 maggio sarà, purtroppo per voi cari amici del segno, abbastanza svantaggiosa quasi in tutti i settori.

Per evitare stress o tensioni inutili dovete cercare di rimanere assolutamente calmi e sereni. Soprattutto, non provocare, altrimenti potreste uscirne sconfitti di brutto! Uomo avvisato... Parlando d'amore, le previsioni astrali di domani, in merito al rapporto di coppia, indicano che sarebbe meglio per voi stare un pochino defilati: stuzzicare il partner con argomenti controversi potrebbe innescare litigi infiniti, e poi sapete bene come va a finire... Single, non vi sentirete affatto soddisfatti di voi stessi, in parte per il cielo grigio e per l'altra dovuta ad una questione familiare che si va complicando di giorno dopo giorno.

Consiglio: non perdetevi in chiacchiere, ma datevi da fare, soprattutto nel cercare di risolvere con il logico obbiettivo di salvare "capre e cavoli". Nel lavoro intanto, valutate bene una proposta prima di dare una conferma; non valutandola a dovere, poi in seguito potreste pentirvi.

Leone: ★★★. Partirà decisamente con una marcia ridotta, per non dire che sarà praticamente in folle questo vostro martedì dell'attuale settimana. A dare poche chance alla giornata, Giove e Nettuno, entrambi speculari negativi al 70%, con l'aggravante della quadratura in atto rispettivamente con Luna e Venere. Cosa aspettarsi e cosa fare in questo caso in amore e nel lavoro?

In amore, l'oroscopo invita ad avere un dialogo aperto e sincero con la persona amata. Questo vi aiuterà a superare un'incomprensione che dura ormai da qualche giorno, se non da mesi. Single, sarebbe prudente in questo periodo mantenersi neutrali, magari facendo attenzione ad eventuali obiettivi in corso, specialmente se con situazioni delicate in atto. Nel lavoro, abbiate più fiducia nelle vostre risorse e ricordate, ogni sforzo che farete da ora in poi sarà ampiamente premiato in futuro.

Vergine: ★★★★. La giornata in esame non dovrebbe risultare troppo male, anche se qualcuno tra voi nativi andrà senz'altro incontro a frangenti abbastanza pesanti, seppur non difficili da risolvere.

Marte speculare positivo, in trigono a Venere, regalerà di certo soddisfazioni inaspettate. A fare da guastafeste, anche se in modo parziale, Nettuno, per voi speculare negativo in quanto sotto quadratura con la stessa Venere. In questo contesto, l'oroscopo di domani, martedì 5 maggio, consiglia in amore di mettere in primo piano casa e famiglia. Chi è in coppia dovrebbe fare di tutto pur di aumentare ancora un po' l’intesa e la complicità con la persona del cuore. L'energia e la voglia d'amare vi terranno senz'altro serenamente uniti a chi avete nel cuore: non potete sbagliare! Single, la fiducia e la calma attireranno a voi le simpatie di tutti rendendovi affidabili agli occhi delle persone che più vi piacciono.

Nel lavoro, sarete in grado di risolvere questioni pregresse oppure capaci di fare proposte interessanti: ottimo così!

