L'oroscopo della giornata di sabato 9 maggio annuncia la Luna entrare nel segno di fuoco del Sagittario, che riuscirà ad esaltare la propria relazione di coppia, mentre Scorpione potrebbe avere dei contatti al lavoro che si riveleranno molto utili. Un po’ di nervosismo metterà in agitazione i nativi Toro, forse per via di una configurazione astrale che comincia a traballare, mentre Vergine riuscirà a gestire con abilità e sicurezza gli imprevisti, sia in amore che al lavoro.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di sabato 9 maggio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo sabato 9 maggio 2020 segno per segno

Ariete: configurazione astrale per l'oroscopo di sabato che vede la Luna in trigono dal segno amico del Sagittario. Con questo cielo in amore qualcuno si aspetterà un po’ di calore da parte vostra, dunque mostrate un po’ di affetto in più in questa giornata. Se siete single condividere sogni e obiettivi con la vostra potenziale anima gemella potrebbe aiutarvi ad avvicinarvi ad essa.

In ambito lavorativo i risultati non si faranno attendere, e anche a livello economico non mancheranno le soddisfazioni e i riconoscimenti. Voto - 7,5

Toro: periodo in leggera discesa per voi nativi del segno, probabilmente per colpa di una configurazione astrale che sembra stia cambiando. In ogni caso, il Sole e Mercurio in posizione ancora positiva, vi aiuteranno a trovare l'armonia con il partner ancora per un po’, soprattutto per coloro che sono nati nella terza decade.

Per quanto riguarda i single provate ad uscire e incontrare i vostri amici se volete svagarvi, oppure fate una passeggiata in bici o a piedi. In ambito lavorativo un po’ d'agitazione e di nervosismo potrebbero compromettere le vostre prestazioni. Voto - 6,5

Gemelli: potreste avere qualche problema in questa giornata per quanto riguarda la sfera sentimentale, a causa della Luna in opposizione. Effettivamente ci sarà ancora Venere in congiunzione al vostro cielo che cercherà di migliorare la situazione.

Evitate dunque le incomprensioni, e cercate di essere più gentili e disponibili. Se siete single date una mano ad un amico che vi ha chiesto aiuto. Sul posto di lavoro avete finalmente concluso un progetto che ha richiesto molto tempo, e ora potrete dedicarvi a qualcos'altro. Voto - 6,5

Cancro: l'oroscopo della giornata di sabato prevede tanta voglia per voi nativi del segno di prendervi cura degli altri, come il partner o un familiare. Per quanto riguarda la sfera sentimentale avrete un fortissimo desiderio di stare con la vostra anima gemella e rafforzare il vostro legame. Voi cuori solitari cercherete di condividere i vostri sentimenti con le persone di cui più vi fidate.

Nel lavoro si aprirà un periodo di sperimentazione per voi, che vi aiuterà a capire quale direzione intraprendere. Voto - 8

Leone: oroscopo di sabato abbastanza discreto per voi nativi del segno, considerato che la Luna si affaccerà in trigono al vostro cielo. Per quanto riguarda la sfera sentimentale il vostro istinto vi suggerirà di essere un po’ più gentili con le persone che avete intorno, in modo tale da evitare sfuriate e litigi inutili. Se siete single non fate i sentimentali proprio con chi non merita tutto ciò. Sul fronte lavorativo mantenere il sangue freddo e cercare di lavorare come al solito sarà una priorità in questa giornata.

Voto - 6,5

Vergine: bella giornata per voi nativi del segno, con il Sole e Mercurio in trigono dal segno del Toro pronti a darvi la loro carica. In amore sapete benissimo cosa vuole il partner da voi e voi soddisferete ogni sua esigenza. Se siete single la vostra creatività in questa giornata sarà molto attiva e potreste sicuramente sfruttarla a vostro vantaggio. Per quanto riguarda il lavoro volete realizzare tutto in una volta sola considerata l'incredibile voglia di fare, ma forse fareste meglio a svolgere i vostri progetti uno per volta. Voto - 8

Bilancia: configurazione astrale che prevede il pianeta Venere in trigono dal segno dei Gemelli secondo l'oroscopo di sabato.

Sul fronte sentimentale sarete pronti a trascorrere del tempo con la vostra anima gemella esattamente come ai bei tempi, riempiendo il vostro cuore di gioia. I cuori solitari sicuramente sapranno cosa sarà meglio per loro riguardo ai sentimenti. Nel lavoro dovrete rivedere i vostri obiettivi perché sarà impossibile raggiungere parte di questi in così poco tempo. Voto - 7,5

Scorpione: oroscopo di sabato più che soddisfacente per voi nativi del segno per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Nettuno vi sorriderà e potrebbe portarvi dei contatti interessanti con cui presto potrete siglare delle interessanti collaborazioni.

In amore voi single siete nel bel mezzo di un vortice di emozioni in questa giornata, perché c'è qualche evento che continua a tormentarvi. Se avete una relazione fissa non pensate troppo agli errori commessi in passato e dateci dentro con le emozioni e i sentimenti con il partner. Voto - 7,5

Sagittario: oroscopo di sabato ottimo per voi nativi del segno, considerato che la Luna sarà in congiunzione al vostro cielo. In amore sprizzerete felicità da tutti i pori e a quel punto sarà veramente facile riuscire a contagiare anche la vostra anima gemella. Se siete single la giornata parte con ottimismo e in amore non mancheranno novità e sorprese.

In ambito lavorativo avrete grandi energie e dopo alcune piccole delusioni è giunto finalmente il momento di prendersi una rivincita. Voto - 9

Capricorno: periodo tutto sommato stabile grazie alla presenza del pianeta Giove in congiunzione al vostro cielo, affiancato dal Sole in trigono dal segno del Toro. In amore l'oroscopo annuncia per voi single momenti intensi tutti da vivere con la persona che amate, per conoscerla meglio e stabilire un forte legame. Se avete una relazione fissa tenete sempre in considerazione ciò che avrà da dire il partner. In ambito lavorativo non dubitate di voi stessi, altrimenti non riuscirete mai a raggiungere gli obiettivi che vi siete fissati.

Voto - 7,5

Acquario: oroscopo di sabato solamente sufficiente per voi nativi del segno a causa del Sole e di Mercurio in quadratura. Fortunatamente Venere in trigono dal segno dei Gemelli dovrebbe darvi una mano a migliorare la situazione. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo la diffidenza può essere utile fino ad un certo punto, poi diventa diseducazione da parte vostra, nei confronti di chi cerca di fare al meglio il proprio lavoro. Sul fronte sentimentale le relazioni personali saranno discrete ma per evitare problemi non siate troppo aggressivi. Voto - 6,5

Pesci: il vostro umore non sarà proprio dei migliori secondo l'oroscopo di sabato a causa della Luna e di Venere in quadratura rispettivamente dal segno dei Gemelli e del Sagittario.

Sul fronte sentimentale quindi non siate sempre arrabbiati con il partner o qualora lo siate, cercate solo di non peggiorare la situazione e aspettate momenti decisamente migliori per risolvere determinati problemi. Se siete single forse sarebbe il caso di non preoccuparsi dell'amore in questa giornata. Nel lavoro avrete un quadro un po’ più chiaro della vostra situazione, e sarete più consapevoli delle vostre azioni. Voto - 6,5