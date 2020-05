L'Oroscopo di domani martedì 26 maggio è pronto ad anticipare che tipo di giornata sarà. La Luna sarà ancora in Cancro, ciò renderà intenso ogni pensiero o azione. Ciascun simbolo zodiacale avrà il suo bel daffare. C'è chi dovrà uscire per sbrigare delle commissioni, chi dovrà lavorare sodo e chi invece sarà molto indaffarato tra le mura domestiche. I nativi della Bilancia si ritroveranno al centro di un periodo di transizione. Ci saranno questioni da risolvere e transazioni di denaro interessanti. A pochi giorni dalla fine del mese tante cose saranno destinate a succedere. Amore, lavoro, salute e famiglia: approfondiamo tutti questi aspetti scoprendo le previsioni astrali della giornata per ciascun segno e l'immancabile classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: classifica degli ultimi quattro segni

Leone - 12° in classifica - Giornata all'insegna dell'irritazione, qualcuno o qualcosa vi farà innervosire compromettendo la vostra serenità. Questo è un periodo che mette a dura prova il vostro equilibrio interiore. Maggio sta per uscire di scena, ed ecco che in giornata vi ritroverete a rivangare le tante cose che sono successe. Comunque sia, l'oroscopo invita a tenere alta la guardia, non imitate gli altri! Tornerete a ruggire, ma dovrete aver fiducia nelle vostre capacità. Coloro che vivono ancora con i genitori dovranno, entro breve, darsi una mossa per incominciare a camminare sulle proprie gambe.

Vergine - 11° posto - Siete un segno coscienzioso e con tante responsabilità addosso.

Il vostro passato, seppur difficile, vi ha reso quello che siete oggi. Ci sono stati momenti drammatici e altri gioiosi, del resto la vita si regge su un equilibrio instabile. In queste 24 ore dovrete essere realisti e accomodanti. Evitate le discussioni. Non sprecate tempo a inculcare le vostre ideologie a chi la pensa diversamente da voi.

Una persona cara avrà bisogno del vostro supporto, non tiratevi indietro. Occhio alle transazioni economiche online, potreste ricevere una brutta sorpresa.

Sagittario - 10° in classifica - Una ritrovata tranquillità rischierà di essere compromessa da un evento esterno. A breve, dovrete andare via, forse vi trasferirete o cambierete casa.

Non state godendo di un buon supporto economico, questo è un momento difficile per voi e la vostra famiglia. I soldi diminuiscono a vista d'occhio e le uscite sono maggiori delle entrate. Se avete dei figli piccoli, cercate di trascorrere del tempo assieme poiché vi allieterà l'umore. Possibili cambiamenti all'interno dell'ambiente di lavoro, a giugno ci sarà un'altra ondata di novità.

Capricorno - 9° posto - 'Impara l'arte e mettila da parte'. Occorrerà avere molto self-control in queste 24 ore. Ogni giorno siete esposti a rischi elevati, temete che possa succedere qualcosa di grave ai vostri cari. È un periodo intricato, spinoso e pieno di problemi da risolvere. Qualcuno vi rema contro, vi sentite perseguitati dalla sfortuna.

Sbarazzatevi dei pensieri pessimisti e ricominciate daccapo qualora un certo percorso non dovesse convincervi più. I tempi cambiano inaspettatamente.

Oroscopo del giorno: i quattro segni nella media

Ariete - 8° in classifica - Giornata che potrebbe riservare imprevisti o ritardi. Siete perfettamente in grado di badare a voi stessi, ma ci sono delle giornate in cui vacillate e vi chiudete a riccio. Vi occorre un aiuto, non potete continuare a trascinare avanti certe situazioni. Datevi del tempo per superare questo periodo ricco di incertezze e preoccupazioni. In amore, in giornata occorrerà tirare fuori le unghie, specialmente se c'è un problema di vecchia data. A giugno sono previsti dei nuovi cambiamenti, dunque, tenetevi pronti.

Gemelli - 7° posto - Avete alle spalle un passato complicatissimo. Questo è un 2020 turbolento e pieno di intoppi, forse non siete riusciti a concludere un affare o avete perso il lavoro. Le vostre certezze ancora tremano, non vi fidate ad abbassare la guardia perché avete perso troppo. Da tempo, qualche nativo combatte con dei problemi fisici, in tal caso non bisognerà darsi per vinti. Amore in arrivo per i cuori solitari, il sole di giugno rischiarerà i sentimenti. Tra le vostre amicizie ce n'è qualcuna poco onesta nei vostri confronti.

Scorpione - 6° in classifica - Un imprevisto vi sorprenderà durante queste 24 ore. Le stelle invitano a tenere in gran considerazione questa giornata perché rischierete di dire qualcosa di sbagliato o sgradito.

Spesso vi lamentate che nessuno vi dia un aiuto. Vi infuriate per un nonnulla, siete troppo attenti ai particolari. In questa giornata evitate ogni scontro e tendete una mano ai vostri cari. Il vostro stato fisico risulterà migliore, inoltre, riceverete una bellissima notizia che vi farà fare i salti di gioia. Vacanze all'orizzonte, scegliete una meta abbastanza vicina a casa.

Toro - 5° posto - Sarete ricercati. Delle persone vi chiederanno un consiglio o un favore, ma se non ve la sentirete dovrete saper dire di "No". Non andate contro i vostri principi, rimanete leali a voi stessi. Amatevi di più e accettate i vostri difetti perché vi rendono la persona che siete. Essendo uno spirito libero, all'interno della relazione non amate le gelosie e i controlli morbosi.

Qualche single del Toro ha recentemente conosciuto una persona interessante, prossimamente sarà possibile approfondire la conoscenza. Entro settembre dovrete prendere delle decisioni importanti.

Classifica oroscopo: i primi quattro segni

Pesci - 4° in classifica - L’oroscopo di domani invita ad essere prudenti. "Chi va piano, va sano e va lontano" - recita il detto che in queste 24 ore sarà il vostro mantra. È un periodo un po' così così, non vi sentite né carne né pesce. Vi occorre una bella scossa! Avete bisogno di nuovi spunti e stimoli, dunque, guardatevi attorno. Lasciatevi confortare, apritevi con una persona fidata. La serata sarà felicemente intensa, qualcuno trascorrerà del tempo con il partner mentre altri si rilasseranno con del buon cibo e guardando delle serie tv.

Non fate le ore piccole!

Bilancia - 3° posto - Le previsioni astrologiche parlano di un periodo di transizione. Dentro di voi è in atto una trasformazione, un cambiamento, presto dovrete spiccare il volo. Il tempo scorre inesorabile, dunque, non sprecate un solo istante! Mettete nero su bianco una lista di propositi che vorreste attuare e incominciate a darvi da fare. Occorrono circa due mesi per far propria un'abitudine, quindi non perdete altro tempo. Avete dei progetti in cantiere ma la procrastinazione spegne l'entusiasmo. L'amore è tornato a infiammarsi, le coppie che si amano hanno superato una dura prova ed ora sono più unite di prima.

Acquario - 2° in classifica - Siete un segno pieno di ideali e di valori.

Nella vita avete preso un mucchio di cantonate ma vi siete tolti diverse soddisfazioni. Ogni cosa ha i suoi aspetti positivi e negativi. Questa sarà una giornata importante. Sarete molto operativi e concludenti, ciò vi agevolerà nel lavoro, nello studio o negli affari. Chi non ha più un'occupazione, dovrà attivarsi per spedire curriculum e cercare un impiego. Scaricate lo stress a fine giornata premiandovi con una coccola personale, magari un bagno o un massaggio.

Cancro - 1° posto - L’oroscopo del 26 maggio anticipa che avrete ancora la Luna dalla vostra parte, dunque sfruttatela. Sarà un martedì da prendere con leggerezza. Siete un segno profondo, nella vostra mente frullano un sacco di idee, sogni e speranze.

La comunicazione risulterà amplificata, sarete degli attenti ascoltatori e dispensatori di saggi consigli. Qualcuno si confiderà con voi! In famiglia occorrerà accelerare specie se si hanno gli occhi puntati su un certo bersaglio. Il lavoro per voi conta, se insistete duramente avrete modo di chiudere maggio ritornando in vetta!