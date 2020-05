Siamo ormai nel vivo della seconda settimana del mese di maggio. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo del giorno 5 maggio 2020 per tutti e dodici i segni zodiacali, con i cambiamenti e le novità che arriveranno in amore nel lavoro.

Astri e oroscopo del 5 maggio: la giornata

Ariete: in amore, se ci sono state difficoltà bisogna stare attenti perché la Luna in opposizione chiede di fare attenzione. Nel lavoro, anche se avete dovuto affrontare diversi problemi negli ultimi tempi, state lottando per una lenta ripresa.

Toro: per i sentimenti sarà ancora una giornata che chiede attenzione, perché non tutto andrà come vorreste. Dovrete cercare di superare i problemi personali. Nel lavoro è probabile che ci siano dei cambiamenti di ruolo. Lieve calo per il fisco.

Gemelli: a livello amoroso parlare di sentimenti adesso è più facile con Luna e Venere favorevoli. In molti, che hanno chiuso una storia in passato, ora si ritrovano con una grande voglia di amare. Nel lavoro è un momento particolare, non è escluso che a breve arrivi una bella proposta.

Cancro: in amore è una situazione stancante con la Luna contraria, si recupera domani. A livello lavorativo è possibile fare progetti importanti purché non siano troppo pretenziosi.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale, in amore ci sarà un recupero grazie alla Luna favorevole. Evitate di rimandare le discussioni. Nel lavoro chi è dipendente potrebbe cambiare ruolo o mansione. Saturno è in opposizione.

Vergine: a livello amoroso in questi giorni si potrà definire una volta per tutte un legame. C'è uno stato di lieve agitazione. Nel lavoro siete arrabbiati perché non tutti danno retta alle vostre parole.

Previsioni e oroscopo del 5 maggio: la giornata dei segni zodiacali

Bilancia: a livello amoroso sarà una giornata di riflessione. La Luna è nel segno e vi permette di andare avanti. Nel lavoro non è una situazione ideale per fare investimenti, Saturno però non è più contrario e questo aiuta.

Scorpione: a livello amoroso è un momento di forza grazie alla Luna nel segno dalle prossime ore. Per chi vuole fare nuove conoscenze questo momento è positivo. A livello lavorativo sarà una giornata di ispirazione, qualcuno potrà ricevere una conferma.

Sagittario: per i sentimenti le tensioni del fine settimana sono superate. Le forti privazioni degli ultimi mesi non vi hanno fatto bene, visto che siete un segno che ama la libertà. Nel lavoro alcune situazioni che partono adesso sono vantaggiose.

Capricorno: in amore cercate di concludere un discorso con molta cautela, in quanto qualcosa non è del tutto chiaro.

A livello lavorativo le questioni degli ultimi mesi potrebbero mettervi un po' di agitazione e qualche rapporto andrà rivisto.

Acquario: per i sentimenti, se il vostro cuore è solo da tempo, ora potreste fare un incontro speciale anche virtuale. Nel lavoro, se dovete affrontare delle discussioni importanti o portare avanti progetti, fate attenzione.

Pesci: in amore sarà giornata di ripresa, pur nell'ambito di una situazione generale ricca di tensione. È anche un periodo importante per rivedere un rapporto. Nel lavoro sarà meglio non fare troppo in più rispetto al dovuto.