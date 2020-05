Nel corso della giornata di giovedì 28 maggio 2020 ci sarà molta disattenzione da parte dei segni di aria e di acqua, principalmente per quanto riguarda i nati sotto il segno dei Pesci e dei Gemelli. Sensibili cambiamenti per la sfera amorosa del Cancro e maggiori prospettive di dialogo per il Sagittario. Di seguito l'Oroscopo per i 12 segni zodiacali per la giornata di giovedì.

Cancro potrebbe rivalutare la sua storia d'amore

Ariete: ci saranno degli incrementi sul fronte finanziario non da poco, che rivoluzioneranno la vita privata, oltre che quella professionale. Avrete un ottimo umore anche sul posto di lavoro.

Toro: continuerà la vostra scalata al successo, ma prestate più attenzione ai dettagli dei vostri progetti e all'essere più parsimoniosi con il denaro. In amore potreste avere una sorpresa decisamente inaspettata.

Gemelli: probabilmente in questa giornata non riuscirete a stare attenti all'aspetto pratico del vostro lavoro, tanto meno a quello amministrativo e organizzativo. Dedicatevi a qualche ora di riposo in più.

Cancro: la prospettiva della vostra relazione sentimentale potrebbe mutare portandovi, molto probabilmente, a rivalutare la vostra storia d'amore. Dovrete prendere tempo e dedicarvi a voi stessi.

Leone: traccerete la vostra strada, soprattutto per quanto riguarda il percorso di studi.

Ci saranno ottime opportunità di lavoro per i giovani o per chi avrà voglia di mettersi in gioco.

Vergine: nervosismo nell'ambiente lavorativo, ma non avrete quella perdita di controllo che potrebbe portarvi a un litigio importante. Una volta a casa dovrete cercare un modo per isolarvi e godervi del meritato silenzio.

Scorpione teso e insofferente

Bilancia: dovrete necessariamente rimandare qualche faccenda più o meno importante, perché lo stress si farà sentire e purtroppo non vi darà quella capacità di giudizio che al momento sarà richiesta.

Scorpione: sarete abbastanza insofferenti di fronte a una quasi totale mancanza di risultati o di promozioni di stampo lavorativo.

Cercate di stringere i denti continuando a collaborare, anche con i colleghi piuttosto ostinati.

Sagittario: sarete molto più sciolti con i familiari, avrete più voglia d'instaurare dialoghi costruttivi, che porteranno a un atteggiamento molto più conciliante fra le due parti. In serata ci sarà un risvolto interessante.

Capricorno: avrete molte più possibilità di riconoscere i vostri errori, soprattutto i più recenti e quelli che riguardano principalmente la sfera professionale. Porre rimedio sarà molto più facile del previsto.

Acquario: questa giornata sarà fortunatamente poco difficoltosa sul lavoro, ma d'altro canto avrete voglia di dedicarla interamente agli hobby, allo shopping e a coltivare le amicizie che purtroppo avete tralasciato.

Pesci: sarete molto negligenti e pigri. Vi dedicherete maggiormente agli hobby che al lavoro in sé. Utilizzare la creatività infatti, in questa giornata, non sarà affatto un problema, ma dovrete accantonare i vostri interessi in serata.