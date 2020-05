L'oroscopo del 5 maggio è pronto a rendere noto tutte le novità e i cambiamenti presenti nel secondo giorno dell'attuale settimana. I nativi della Bilancia devono aspettarsi qualcosa di nuovo nel campo sentimentale. Per le persone del Capricorno è arrivato il momento di affrontare un argomento doloroso che riguarda un ex. Di seguito, l'astrologia della giornata di martedì e le previsioni quotidiane per la seconda sestina zodiacale.

Oroscopo giornaliero: Bilancia e Scorpione

Bilancia – Questa giornata porta qualcosa di nuovo, specialmente in campo sentimentale.

Anche se avete già una storia d'amore che va a gonfie vele, ciò non vuol dire che non possiate più provare sensazioni nuove o fare nuovi progetti di vita comune. In campo professionale c'è un clima di spossatezza, causata dal lungo periodo di lockdown, l'Oroscopo consiglia di sganciare alcune idee e di darvi da fare nel settore che più vi piace. Non dovete mai rinunciare ai vostri hobby, fanno bene alla propria persona.

Scorpione – Un apprezzamento per le cose belle della vita coltiva la felicità.

Godetevi il tempo lontano dalle responsabilità personali e professionali, assaporando un buon pasto, comunicando con la natura, leggendo un buon libro oppure facendo tutte e le tre cose insieme. Questo oroscopo dice che nutrire la vostra anima fa bene alla vostra mente e al vostro corpo. Se bramate l'amore, donatelo a voi stessi. Sfortunatamente, una critica inutile potrebbe arrivare alle vostre orecchie.

Non prendetevela sul personale, questa osservazione era fatta per pura gelosia. Siate orgogliosi del vostro lavoro e continuate ad ascoltare la voce del vostro cuore.

Previsioni di martedì 5 maggio: Sagittario e Capricorno

Sagittario – Questo periodo può dare molte aspettative in amore. Le relazioni solide e durature non dovrebbero avere nessun tipo di problema. L'oroscopo anticipa che nei prossimi giorni potrebbe nascere qualche difficoltà in famiglia, forse un malinteso con il compagno oppure battibecchi a non finire con la suocera.

In campo lavorativo le persone che vi stanno attorno desiderano il meglio per voi, quindi se avete una modesta posizione di lavoro vi spingono a raggiungere il prossimo livello. Tuttavia, voi non siete ambiziosi e competitivi e quindi non riuscite a comprendere certi suggerimenti.

Capricorno – In amore avete ancora in testa qualcuno che vi ha fatto soffrire. Forse è arrivato il momento di affrontare l'argomento una volta per tutte, altrimenti continuerete a soffrire come dannati. La razionalità che vi contraddistingue, infatti, continua a sentirsi mortificata da questa situazione che ha tanto bisogno di riscatto.

Dal punto di vista professionale siete molto agevolati e se c'è un'occasione imperdibile, voi non lo lascerete mai scappare. Le vostre capacità sono al massimo e i vostri rapporti professionali si sono stabilizzati.

Astrologia del giorno 5 maggio: Acquario e Pesci

Acquario – In amore c'è aria di cambiamento. Prima di impegnarvi in una relazione seria, volete rinnovare voi stessi. La vostra carriera potrebbe esservi d'aiuto, magari sentendovi più realizzati in campo professionale, lo sarete di più anche nelle questioni affettive. Il guadagno sarà adeguato alle vostre aspettative e il vostro tenore di vita tenderà a migliorare o almeno questa è la sensazione che vi farà sentire realizzati.

Pesci – La vostra determinazione in campo amoroso è molto forte. Nel momento in cui capite che la persona che avete a fianco è quella giusta, ritroverete lo slancio affettivo. Siete pronti per far buon uso delle vostre risorse finanziarie. Questo significa fare un piccolo investimento per creare una sicurezza economica a lungo termine. Gli amici temono che vi stiate mettendo in pericolo. Ringraziateli per la loro preoccupazione e continuate a fare qualunque cosa vogliate fare.