L'Oroscopo dell'amore di coppia di sabato 9 maggio approfondisce l'entrata di Luna in Sagittario che mette in collegamento con il lontano e avvia un viaggio spirituale alla ricerca di nuove sensazioni avventurose. Di questo modo di amare energico e molto propulsivo beneficiano anche la Bilancia, Acquario, Ariete e Leone che amano con un'intraprendenza senza limiti nelle previsioni astrali fortunate.

Luna in Sagittario nell'oroscopo dell'amore di sabato

Ariete: buona l'influenza dell'astro d'argento che dal Sagittario, rafforza il desiderio di viaggiare e così potete farlo con la mente, sorvolando mondi nuovi con la fantasia e applicandoli poi in coppia, scoprendo nuovi orizzonti mentali da condividere in due.

Così le emozioni volano e potete spingervi oltre, concretizzando il sogno con la realtà.

Toro: una Venere affascinante dai Gemelli stringe alleanza con Luna dal Sagittario che sprona a fare di più, convogliando le energie positive in un'unica direzione, quella che concretizza l'amore con successo. Il calore benefico di Sole completa il tutto e facilita la riuscita dei progetti, da attuare in due con sempre maggiore intraprendenza.

Gemelli: Luna in opposizione e quadrata a Nettuno può confondere un po' il sogno con la realtà, sprigionando sensazioni illusorie nei confronti dell'amore. La sensibilità è accresciuta anche da Venere nel segno che in questo caso subisce l'influenza del satellite notturno e vi fa tendere ad esagerare in tutto, assumendo un modo di amare troppo possessivo e capriccioso.

Cancro: Mercurio dal Toro garantisce belle sorprese in coppia, ma dovete rimboccarvi le maniche se volete concretizzare i sogni con successo. Cercate di essere meno insicuri e di ampliare gli orizzonti mentali, vivendo l'amore osando di più e attingendo a un modo di fare più trasgressivo, che annulla i comportamenti standardizzati.

Leone: ottimo l'influsso di Luna dal Sagittario che sprigiona un'affettività calda e accogliente, smorzando un po' il vostro atteggiamento permaloso e ipercritico causato dagli astri in opposizione dall'Acquario. Lasciate fluire queste emozioni rigeneranti e indipendenti.

Vergine: Luna agisce in dissonanza dal Sagittario e ciò può sprigionare un atteggiamento imprudente in coppia.

L'influenza di Venere anch'essa in quadratura può rendervi a tratti gelosi e possessivi, mentre l'astro d'argento causa noie e produce un orgoglio eccessivo. Cercate di riequilibrate questo atteggiamento altalenante, con la tenacia e senza giungere a conclusioni affrettate.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: siete più fiduciosi in voi stessi e traete forza da Luna in Sagittario che amplia gli orizzonti mentali, garantendo vivacità e un modo di amare più distaccato. Beneficiate anche della posizione di Venere favorevole che produce relazioni piacevoli, anche se le sensazioni risultano molto cerebrali.

Scorpione: qualche piccolo contrattempo familiare può distogliervi dall'amore e distrarvi un po' dalle premure che solitamente rivolgete alla persona amata.

Plutone e Giove garantiscono fortuna e regalano sempre grande combattività nel portare avanti un rinnovamento positivo per la relazione a due.

Sagittario: una Luna avvolgente anima il vostro cielo entrando nel segno e sprigionando uno spiccato senso d'avventura. L'astro d'argento mette in collegamento con il lontano e viaggiate con la fantasia, sprigionando un'intraprendenza che non ha confini. Via libera ad un amore più vivace ed energico.

Capricorno: Plutone nel segno agisce in sinergia con Giove, scatenando ambizioni forti in voi. Portate avanti i desideri con coraggio e grinta, assumendo un atteggiamento combattivo reso ancor più tenace dagli astri in Toro che avviano "colpi di testa" inaspettati e rivoluzionari.

Acquario: Luna dal Sagittario cerca di dare una scossa alla severità di Saturno nel segno, che esorta ad amare con prudenza e temperanza. Questa Luna avvolgente sprigiona sensazioni calde e passionali. Scoccando la freccia del Centauro appartenente alla figura del Sagittario, le sensazioni diventano più illusorie e fanno guardare lontano con maggiore speranza.

Pesci: il satellite notturno rema contro dal Sagittario e produce permalosità. Quindi attenzione a non perdere la pazienza e a non innervosirvi con il partner. Anche Venere è in quadratura e siete molto impulsivi. Occorre che guardiate oltre il problema presente, affidandovi alla sensibilità intuitiva di Nettuno che non fa fare scelte avventate.