Il quinto mese dell'anno ha avuto inizio. Scopriamo come andrà il periodo di maggio 2020 per tutti nati sotto il segno del Leone. Leggiamo le stelle e le previsioni astrologiche con lavoro, salute e amore, ma anche accorgimenti per poter affrontare le giornate e le settimane in arrivo. Per il quinto segno zodiacale, le ultime settimane sono state favorevoli per l'amore. Con Venere in transito positivo, in campo sentimentale è stato possibile fare maggiore chiarezza. Mentre, nel lavoro, alcune situazioni hanno subito dei rallentamenti, che hanno causato delle difficoltà anche a livello finanziario.

Astrologia di maggio per i nati Leone

Nel mese di maggio, sin dalle prime giornate saranno diversi i momenti di agitazione e stanchezza in cui riverserà il segno del Leone. È importante quindi soprattutto a livello salutare, che riusciate a gestire al meglio le situazioni, in modo da poter evitare dei riscontri negativi a livello psicofisico. La situazione migliorerà nella parte centrale del periodo. A livello amoroso, con Venere che prosegue il suo transito nel segno, sarà possibile vivere dei momenti intriganti.

Nel lavoro, ci sarà un lieve recupero, anche se diverse saranno le prove da affrontare, soprattutto da chi ha iniziato un percorso professionale da poco tempo. Leggiamo di seguito le previsioni astrologiche dettagliate riguardanti il lato professionale e quello emozionale dei nati sotto il segno del Leone per il periodo di maggio 2020.

Oroscopo maggio: lavoro e amore per il Leone

A livello sentimentale, se in questo periodo vi interessa particolarmente una persona, cercate di avvicinarvi soprattutto nelle prime settimane del periodo.

Anche virtualmente, riuscirete così ad approfondire i vostri rapporti. Con Mercurio favorevole a partire dalla terza settimana del mese, la situazione migliorerà ulteriormente e potrete fare anche delle scelte d'amore importanti. Nonostante la situazione del momento, cercate quindi di non isolarvi il più possibile. Con l'ultima settimana del mese sarà possibile vivere delle belle emozioni, ma anche ritrovare stabilità nella coppia.

La forza e la passionalità non mancheranno neanche nel mese di giugno, quando Venere proseguirà il suo transito.

A livello lavorativo, avete vissuto momento di crisi, soprattutto chi lavora in azienda, ma con l'arrivo del mese di maggio, questa situazione potrebbe migliorare. In particolare nelle prime due settimane del periodo cercate di non essere negativi di fronte alle diverse situazioni che si presenteranno. Anche gli studenti, in queste giornate avranno molte prove da affrontare, soprattutto chi deve concludere un percorso.