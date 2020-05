La giornata di venerdì 12 giugno 2020 per i nati del segno dei Pesci sarà un vero e proprio richiamo alle responsabilità e alla ripresa di determinati progetti in essere. Il Capricorno faticherà molto a mantenere una buona concentrazione sul lavoro, mentre il Cancro avrà delle buone notizie per le sue finanze. Il Sagittario invece dovrà essere molto prudente per quanto riguarda l'andamento dei suoi progetti. Il segno della Bilancia invece sarà ostacolato da qualche invidia di troppo.

A seguire, le previsioni per tutti i 12 segni dello zodiaco della giornata.

Hobby per Ariete, incontri per Gemelli

Ariete: un buon hobby che vi faccia sorridere sarà essenziale per avere molto più buonumore e una energia fisica e mentale molto più proficua anche in ambito professionale. Arriveranno nuovi incarichi e ottimi affari.

Toro: sarete troppo sottotono anche per poter trovare una concentrazione adeguata sul lavoro. Forse sarà necessario risolvere qualche piccola divergenza con il partner prima di pensare agli affari.

Gemelli: gli incontri più recenti vi faranno sperare in una relazione o comunque in un'amicizia bella, duratura e soprattutto affettuosa. Avrete qualche argomentazione importante sul lavoro.

Cancro: ci saranno dei guadagni, frutto di un lavoro ben svolto e che soprattutto che non è stato neppure intaccato malumori particolari.

La vostra forma fisica sarà ottima, quindi potreste dedicarvi a qualche sport.

Leone: concluderete affari molto redditizi e che potrebbero essere essenziali per farvi notare da qualcuno di importante. Sarà opportuno mantenere la calma anche in quei momenti di grande esasperazione.

Vergine: il relax di fine giornata vi darà distensione.

I divertimenti con gli amici per adesso non verranno assolutamente contemplati, dato che la stanchezza non vi permetterà di fare granché.

Pesci impegnati

Bilancia: qualcuno vorrà mettervi i bastoni fra le ruote in campo professionale, sfociando in una vera e propria competitività che vi farà letteralmente arrabbiare.

Nel complesso, gli affari vi daranno una valida distrazione.

Scorpione: potreste abbandonare qualche proposito del passato per dedicarvi a uno nuovo e più 'vivace'. Con questi presupposti sarete propensi a lasciare indietro qualche amicizia divenuta 'tossica'.

Sagittario: esporvi troppo per recuperare un guadagno o per attuare qualche progetto che non fa per voi potrebbe essere molto più deleterio che produttivo. Cercate di stringere i denti e attendere un momento migliore.

Capricorno: spesso avrete qualche difficoltà nel mantenere la concentrazione, purtroppo però l'ansia e lo stress faranno in modo di distogliervi dall'intento di assumere un atteggiamento più sereno.

Acquario: sul lavoro sarete ottimi consiglieri e - grazie a questa peculiarità - potreste anche avanzare di grado o fare qualche affare molto più proficuo del solito.

Evitate di apparire troppo sicuri di voi stessi.

Pesci: vi darete molto da fare in questa giornata, ma per alcuni progetti purtroppo questo venerdì sarà troppo tardi per attuarli. Dovrete prenderne in carico di nuovi e impegnarvi più seriamente.