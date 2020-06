L'Oroscopo di domani, mercoledì 1° luglio, punta dritto verso il segno dell'Ariete, super favorito in questo inizio mese. In primo piano come sempre la nuova classifica stelline a fare da cornice alle previsioni zodiacali, in questo contesto interessanti i primi sei segni dello zodiaco. Ansiosi di sapere cosa riserveranno le stelle in merito al lavoro, all'amore e alla salute? Certo che si, a questo punto è lecito domandarsi anche quali saranno i segni favoriti dall'astrologia. Ebbene, spulciando in anteprima la scaletta dei segni fortunati si evince che solo in tre sono stati pronosticati favoriti nel periodo.

Oltre naturalmente allo scontatissimo Ariete già svelato, valutato al "top del giorno", probabilmente a gongolare questo mercoledì si prevede possano essere anche il Leone con la Vergine, entrambi considerati a cinque stelle. Per quanto riguarda il frangente negativo, sempre secondo quanto messo in luce nelle le previsioni zodiacali di mercoledì, ad avere intoppi di vario genere potrebbero essere in primis coloro nativi del Cancro.

Andiamo a scoprire qualcosa di più svelando per intero la classifica di domani per poi passare alle analisi astrologiche e con il voto attribuito ai singoli segni.

Classifica stelline 1° luglio

Eccoci arrivati ad un nuovo incontro con l'attesa classifica stelline quotidiana generata dall'oroscopo del 1° luglio 2020.

Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore, lavoro e salute, in questa sede i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete fino a Vergine. Nell'anteprima messa in evidenza in apertura risultano in ottima posizione gli appartenenti al segno dell'Ariete, in compagnia di Leone e Vergine posizionati leggermente al di sotto ma entrambi giudicati dall'Astrologia quotidiana al top con cinque stelle.

In buona posizione altresì, troviamo quest'oggi altri due segni, Toro e Gemelli, valutati a quattro stelle. Purtroppo si preannunciano difficoltà per gli amici del Cancro, quest'oggi inseriti all'ultimo posto della nostra classifica.

Andiamo pure a togliere definitivamente il velo dal resoconto estrapolato dall'Astrologia del momento, come sempre condensato nella scaletta posta di seguito:

Top del giorno : Ariete;

: Ariete; ★★★★★: Leone, Vergine;

★★★★: Toro, Gemelli;

★★★: Cancro.

★★: Nessuno.

Previsioni di domani 1° luglio: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): 'top del giorno'.

Il prossimo mercoledì si avvia ad essere un giorno tra i migliori del mese di luglio. Pertanto, ottime notizie per chi è in coppia. Nello specifico assisterete ad un lento quanto decisivo miglioramento di alcune situazioni un po' traballanti che vi portate dietro da un pezzo. In amore, l'oroscopo di domani al segno dell'Ariete indica che eventuali aspirazioni creeranno un ambiente ideale affinché il partner possa soddisfare i vostri desideri. Non ci sarà bisogno di forzare le cose per essere sereni e soddisfatti. Single, apparirete in splendida forma, verrete corteggiati e potrebbe anche essere l’inizio di una nuova fase della vostra vita, molto più elettrizzante e frizzante del solito. Nel lavoro, le stelle vi renderanno particolarmente brillanti e ricchi di idee interessanti.

Non fatevi sfuggire nessuna occasione, avrete così la possibilità di sfondare i diversi campi. Alcune situazioni propizie lasceranno emergere il vostro talento, poi l'esperienza acquisita farà il resto. Per la salute, diciamo che in parte sarete solari e radiosi. Finalmente in pace con voi stessi e soprattutto con gli altri.

Frase del giorno : "Forse il più grande servizio sociale che possa essere reso da chiunque al Paese e all'umanità è formarsi una famiglia." (George Bernard Shaw).

Voto: 10.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★. Una giornata abbastanza stabile si profila per voi del Toro. Il buonumore questo mercoledì influirà positivamente nei rapporti con gli altri, specialmente con le persone che attualmente vi ruotano attorno.

Parlando d'amore, molte coppie saranno più felici e complici del solito, ovviamente se ognuno presterà attenzione ai bisogni dell’altro senza bisogno di aspettarsi richieste o sottolineare le cose. Cercate di usare la fantasia, avrete sicuramente l'opportunità di assaporare le gioie della vita e magari di sentirvi in piena sintonia con chi avete accanto. Single, non sarà un giorno con "effetti speciali" o fuochi d'artificio, questo no; ma cosa non da poco, sarà ammantato di un piacevole senso di tranquillità. Avrete delle piccole cose su cui fare affidamento, come la semplicità, le attenzioni speciali donate a voi stessi ed ai vostri cari. fatene tesoro. Riguardo il lavoro, l'oroscopo giornaliero invita ad essere ottimisti ed intraprendenti.

Metterete a segno un gran numero di successi, sia in casa che fuori; tutti apprezzeranno questa vostra insolita radiosità e ne gioiranno insieme a voi. In merito alla salute, stare all'aria aperta e fare un po' di moto farà bene alla vostra mente e al vostro fisico. Se poi la fortuna ci dovesse mettere il suo zampino, potrebbero esserci buone occasioni per fare conversazione o amicizia.

Frase del giorno : "Se un albero dovesse scrivere la propria autobiografia, questa non sarebbe troppo dissimile da quella di una famiglia umana." (Kalhil Gibran).

Voto: 8.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★. Il prossimo mercoledì sarà abbastanza buono, anche se con piccoli imprevisti, tuttavia non difficili da mettere in sicurezza.

Liberatevi delle troppe tensioni cercando di svagarvi con buona musica, con buone letture o incontrando gli amici di sempre. Regalatevi piccoli meravigliosi attimi di quiete, il vero sale della vita! In amore, la vostra voglia di amare e di essere ricambiati sarà decisamente in aumento. Approfittatene per ottenere il meglio dal vostro rapporto oppure per scuotervi dal vostro solito modo di fare, a volte un pò distaccato o scontato. Single, rivedrete con gioia una persona cara che vive lontano. Il vostro fascino sarà in netto aumento e questo vi permetterà di ottenere l'attenzione di persone importanti. L'agenda, sicuramente s'infittirà di incontri: dovete fare solo attenzione a non combinare pasticci.

Nel lavoro avrete finalmente conferma che i sacrifici che avete fatto ultimamente non sono stati vani: riceverete dei riconoscimenti tangibili molto graditi. In merito all'aspetto salutare, sarà una giornata elettrica, piena di impulsi. A tratti vi sentirete vivi e dinamici.

Frase del giorno : "Il perdono libera l'anima, rimuove la paura. È per questo che il perdono è un’arma potente." (Nelson Mandela).

Voto: 8.

L'oroscopo di mercoledì 1° luglio: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★. In arrivo un inizio mese di luglio poco performante, valutato dagli astri con il segno di spunta relativo ai momenti "sottotono". In amore, non lamentatevi più di tanto se qualcosa dovesse andare non come vorreste, ok?

Diciamo che c'è chi sta senz'altro messo peggio di voi, per cui... In giornata potreste anche accusare un po' di stress a causa di alcuni progetti, attualmente in fase di studio, difficili da far partire. In amore, l'oroscopo sulla giornata di mercoledì invita ad essere fiduciosi, anche se dovessero sopravvenire insoddisfazioni o diatribe a livello di vita di coppia. Se tenete alla persona amata ed al rapporto, controllate l'ansia: in questo periodo potrebbe rendervi davvero permalosi e soffocanti. La Luna alta nel cielo è disarmonica per il vostro segno: in alcuni casi potrebbe far desiderare l'impossibile... Sappiate districarvi tra tensioni o sensi di colpa, senza provocare astio nella persona al vostro fianco.

Single, molti di voi sognano da sempre l'amore romantico, ma vi manca una buona manciata di coraggio: siate più convinti delle vostre possibilità. Sappiate che un atteggiamento passivo procura insoddisfazione e anche qualche inesistente senso di colpa. In ambito lavorativo invece, le circostanze invogliano a darsi una mossa: se proprio non ne avete voglia, cercate di attenervi allo stretto necessario. Le "grandi manovre" le rinvierete alla sera oppure alla domattina seguente, quando avrete la Luna dalla vostra parte (specularità positiva al 80%). La salute intanto potrebbe essere un po' sottotono questo mercoledì, a causa di una forma fisica poco brillante e di un quadro astrale non troppo favorevole.

Frase del giorno : "La vita non è acquistare e avere, ma dare e essere." (Kevin Kruse).

Voto: 7-.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★★. In arrivo un mercoledì 1° luglio davvero splendido, certamente fortunato in più di qualche occasione. La giornata di centro settimana sarà bellissima in ogni caso: servirà solo saperla gestire interpretandola al meglio. In questo momento, fatto di alti e bassi, grazie agli influssi armonici della Luna sarete capaci di rendervi ancora di più amabili, riuscendo a portare a buon fine quella cosa che sapete... In amore quindi, l'oroscopo di mercoledì a chi è in coppia prevede che la combinazione Luna-Venere (entrambi speculari positivi al 90%) sarà fautrice di serenità emotiva e capacità nell'armonizzare l’ambiente familiare.

Alcune contrarietà che avevate subito nei giorni scorsi saranno definitivamente allontanate e potrete godervi la serenità che senz'altro vi meritate. Single, vi attende una giornata divertente, in virtù di un cielo molto favorevole e a tratti sbarazzino. Non si esclude una sorpresa da parte di una persona cara, oppure una cena goliardica tra amici selezionati. In campo lavorativo i movimenti del cielo provocheranno cambiamenti improvvisi capaci di riflettersi direttamente sul campo pratico. Saranno così possibili inaspettati vantaggi o situazioni a voi molto positive. Riguardo la salute, vivrete una giornata all'insegna della tranquillità più assoluta con importanti picchi di felicità.

Frase del giorno : "Per raro che sia il vero amore, è meno raro della vera amicizia." (François de La Rochefoucauld).

Voto: 9.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★★. Partirà decisamente in grande stile questo vostro primo giorno di luglio, per poi continuare positivamente fino alla fine della serata. Attenti dunque a non perdere una così splendida occasione: la fortuna passa una sola volta nella vita e, statene pur certi, non concede mai il bis. Diciamo che dovrete essere più concentrati sulle cose importanti, tralasciando tutto il resto ad altri momenti. Soprattutto in amore, l'oroscopo di domani per questo mercoledì 1° luglio invita le coppie a non perdere mai di vista il partner: le sue esigenze o le varie necessità quotidiane dovranno essere messe in primo piano, solo così manterrete viva la fiamma del rapporto. La felicità non si programma, si conquista! Single, giornata molto gradevole da trascorrere in ottima compagnia oppure all'insegna della spensieratezza e del puro divertimento. Approfittate per fare mente locale su ciò che davvero volete... Nel lavoro, se ultimamente le vostre finanze stanno precipitando è finalmente arrivato il momento in cui queste potrebbero risollevarsi. Potrete quindi tornare ad essere tranquilli sul fronte economico e magari sistemare una volta per tutte eventuali vecchi conti rimasti in sospeso. Infine per la salute, praticare uno sport leggero, purché preferito,regalerà piacere e benessere: provare per credere!

Frase del giorno : "Ami la vita? Allora non sciupare il tempo, perché è la sostanza di cui la vita è fatta." (Benjamin Franklin).

Voto: 9.

