Marte entra in Ariete il 28 giugno e resta in questo segno per tutta l'estate. Il pianeta più dinamico dello zodiaco avrà modo di agire in modo particolarmente intenso e, in particolare, il suo effetto sarà rivolto ai segni di fuoco e di aria. Marte è proprio il pianeta dominante dell'Ariete, quindi in questa posizione si trova a suo agio e potrà esprimersi a mille. Ciò significa che sarà necessario fare attenzione a non essere troppo frettolosi, troppo aggressivi, troppo istintivi. Essi, infatti, potranno essere i rischi di questo transito che porterà senza dubbio un bel po' di movimento di idee e di persone ed è molto favorevole a chi si dedica a un'attività sportiva.

Approfondiamo ora le previsioni per tutti i segni sulla base di questo transito.

Marte in Ariete: i Gemelli in estate brillano

Ariete - Marte vi renderà il Segno protagonista dell'estate. Inutile dire altro. Inizia per voi un lungo periodo in cui sicuramente non vi rilasserete. Avrete modo di iniziare nuovi progetti lavorativi, nuove storie, nuove amicizie. C'è la possibilità di rinnovare tutto nella vostra vita e il consiglio è di agire da questo punto di vista, ma di trovare anche il modo di riflettere prima di prendere decisioni drastiche: rischiate di essere troppo impulsivi e di perdere qualche occasione. Per tutta l'estate fate attenzione a come (e a quanto) spendete: si potranno verificare uscite di denaro incontrollate.

Toro - Questo transito rischia di mettervi un po' sottotono dal punto di vista fisico. Diciamo che in estate sarete meno propensi, ad esempio, a viaggiare. Marte in Ariete, però, potrebbe essere un valido aiuto per quelli che vogliono iniziare un'attività lavorativa in proprio: avete il tempo per valutare come agire.

L'estate sarà il momento di pianificare e di approfittare anche di Giove ancora favorevole. Per quanto riguarda l'amore, sono favoriti i rapporti extra, ma anche in senso inverso: attenzione, quindi, ai tradimenti del partner.

Gemelli - Marte in Ariete va molto d'accordo con voi Gemelli. La sua azione è rapida e immediata e questo vi permette di prendere decisioni da mettere subito in pratica come, ad esempio, decidere di fare quel viaggio da tempo rimandato oppure di cambiare casa, di fare una modifica radicale nell'arredamento o nel look.

Inizia un'estate piena di soddisfazioni e potrebbero arrivare anche degli aiuti importanti da amici di vecchia data o da persone influenti che potranno darvi una mano nell'attività lavorativa. In amore va tutto bene e l'eros diventa fantasioso e creativo.

Vergine scatenata, in crisi la Bilancia

Cancro - Questo transito di Marte sarà per voi abbastanza faticoso, ma se saprete gestirlo, potrebbe portarvi anche molte soddisfazioni, in particolare nella carriera. Durante l'estate avrete voglia di essere completamente autonomi in ogni campo della vostra vita; dovrete, però, fare attenzione a non essere troppo aggressivi e soprattutto intolleranti. Sarà necessario, inoltre, recuperare spesso le energie: fate yoga dinamico, se andate al mare nuotate e fate lunghe passeggiate sulla spiaggia.

Nei prossimi mesi dovrete muovervi poco e bene per scaricare la tensione.

Leone - In estate avrete modo di fare tantissime cose e tra i vari progetti potreste inserire anche un bel viaggio all'estero. Questa posizione di Marte vi aiuterà molto a recuperare non solo energia e forma fisica, ma anche vitalità dal punto di vista intellettuale. Il pianeta vi spinge all'azione e al cambiamento, ma tutto avverrà in modo soft e senza traumi. Per chi si trova in coppia non ci sono problemi all'orizzonte, anzi, potreste trovare il modo di rinnovare il rapporto in modo intelligente e creativo. Per i Leone che sono single, potrebbe esserci in vista una nuova conoscenza e potrebbe essere una persona che viene da lontano.

Vergine - Il transito di Marte in Ariete non vi tocca direttamente, ma questo non vuol dire che non avrà nessun effetto su di voi durante il periodo estivo. Potrebbe essere, infatti, un transito che andrà a influenzare le vostre finanze: è necessario fare attenzione agli investimenti e a non fare il passo più lungo della gamba. In amore, Marte potrebbe accentuare la vostra voglia di trasgressione e questa per voi sarebbe davvero una bella novità. In ogni caso, sarà necessario non esagerare, il rischio di questo lungo transito per voi è proprio quello di sciogliere troppo le briglie e di mettere da parte la vostra proverbiale razionalità.

Bilancia - Per tutta l'estate sarete concentrati sul vostro rapporto di coppia.

Questo transito di Marte in Ariete è, infatti, dedicato a chi della Bilancia ha un partner da molto tempo. Arriva un periodo in cui tutto potrebbe andare in crisi e voi che di solito siete sempre controllati e razionali, potreste diventare improvvisamente suscettibili e nervosi. In questo caso, sarebbe bene valutare che cosa del vostro rapporto non funziona più come dovrebbe. Marte vi aiuterà, quindi, a fare chiarezza: le crisi arrivano per poter cambiare qualcosa e i prossimi mesi per voi saranno il momento giusto.

Scorpione - Marte è un pianeta che con voi Scorpione va molto d'accordo. Questo transito in Ariete vi influenzerà in particolare dal punto di vista lavorativo e, in particolare, se fate un lavoro dipendente.

In questo caso, il periodo estivo richiederà un grande impegno da parte vostra: potreste dover cambiare il vostro ruolo, potreste anche rischiare di avere qualche problema con i colleghi. La parola d'ordine, dunque, è: calma e sangue freddo nel quotidiano. Marte, inoltre, potrebbe portare alcuni di voi a cambiare attività sportiva: è favorita la corsa a piedi nel parco, in bicicletta, con il go-kart. Decidete voi.

Sagittario e Capricorno elettrizzati

Sagittario - Il transito di Marte in Ariete vi favorisce, prima di tutto, in amore e nell'eros che torna, finalmente, ad essere come vi piace e cioè spontaneo, allegro e divertente. Per alcuni di voi l'estate può essere il periodo giusto per mettere in cantiere la cicogna.

Per i Sagittario che lavorano in campo artistico, arrivano mille nuove occasioni da valutare e da prendere al volo. Inizia, quindi, un periodo molto importante per la vostra crescita personale e lavorativa, ma anche per vivere a mille il quotidiano con il partner e con gli amici, tra pub e locali che di solito sono la vostra seconda casa.

Capricorno - Tutta la vostra attenzione in estate sarà concentrata sulla casa e sulla vostra famiglia. Marte in Ariete potrebbe convincervi, ad esempio, a cambiare residenza, a cercare un nuovo appartamento in un altro quartiere, insomma potreste fare un cambiamento da questo punto di vista. Per quanto riguarda quelli di voi in coppia stranamente avrete poca voglia di restare in casa (per la grande felicità del partner).

Seguite l'istinto: sarà un'estate intensa e voi avete il vantaggio di essere abbastanza abili da capire come dosare l'energia. Per quelli di voi che si trovano in crisi nel rapporto con i genitori, si rischia la lite: regolatevi anche da questo punto di vista.

Acquario - Marte in Ariete è una doccia fresca che potrà rinnovare molti ambiti della vostra vita. Siete già molto spinti da Urano a cambiare e questo Marte potrà davvero aiutarvi e dare la spinta giusta al momento giusto. Per tutta l'estate avrete modo di rinnovare la vostra vita e se lavorate nel campo del giornalismo o delle comunicazioni, preparatevi a qualche novità, magari sotto forma di nuovi contratti. Per quanto riguarda l'amore, per quelli di voi che hanno un partner che vive in un'altra città, arriva il momento di fare, anche qui, un cambiamento: potrebbe spostarsi lui/lei da voi o viceversa.

Prendete in considerazione l'idea di convivere: potrebbe non essere male!

Pesci - Questo transito di Marte in Ariete potrebbe farvi il dono di rendervi, finalmente, più pratici. Per voi sarebbe davvero una bella novità, visto che di solito vi perdete dietro sogni, pensieri, distrazioni di ogni genere. L'unico ambito in cui dovrete fare molta attenzione è quello economico: durante il periodo estivo potrebbero esserci troppe uscite di denaro. Tenderete, infatti, a sperperare senza pensarci troppo, quindi regolatevi, magari scrivendo su un'agenda il piano delle entrate e delle uscite di ogni settimana. In amore questo Marte per voi non è né troppo trasgressivo, né troppo accomodante: diciamo che ne gioveranno molto i rapporti già collaudati che troveranno una nuova spinta e nuovo entusiasmo.